Arsenal gegen Borussia Dortmund: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Tabellenführer mit Verletzungssorgen im europäischen Härtetest

Arsenal empfängt Borussia Dortmund am Dienstagabend in der Champions League im Londoner Emirates Stadium.

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Mikel Artetas Mannschaft reist nach einem 2:2 am Samstag bei Newcastle zum Europapokalspiel an. Das Ergebnis beendete eine Serie von fünf Siegen in der Premier League, dennoch liegt Arsenal an der Tabellenspitze weiterhin sechs Punkte vorn.

Der Abend im St James' Park brachte weitere Probleme mit sich. Bukayo Saka fehlte verletzt, Torhüter David Raya musste in der zweiten Halbzeit wegen Problemen am Arm ausgewechselt werden. Arteta sagte, Raya werde sich am Sonntag einer MRT-Untersuchung unterziehen.

Bruno Guimaraes wurde bei seiner Rückkehr zu seinem ehemaligen Klub zudem feindselig empfangen. Der Mittelfeldspieler sagte anschließend, dass Arsenal noch einiges vor sich habe. Am Sonntag empfängt Arsenal dann Manchester City. Das Europapokalspiel fällt somit in eine anspruchsvolle Woche.

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Auch das von Niko Kovac trainierte Dortmund ist derzeit in guter Form. Der BVB gewann am Samstag bei Borussia Mönchengladbach und spielte Ende Oktober 2:2 gegen Bayern München.

In der voraussichtlichen Startelf soll Serhou Guirassy im Sturm spielen. In der Champions-League-Tabelle liegt Dortmund deutlich hinter Arsenal. Die beiden Klubs trafen zudem im August in einem Freundschaftsspiel aufeinander, was dem Duell eine zusätzliche Vertrautheit verleiht.

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