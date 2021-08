Arsenal vs. Chelsea heute live: Das London-Derby der Premier League im TV und LIVE-STREAM

Thomas Tuchel ist mit dem FC Chelsea beim FC Arsenal zu Gast. Alles zur Übertragung des London-Derbys im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei Goal.

Am Sonntag trifft der FC Arsenal im Emirates Stadion im London-Derby auf den FC Chelsea. Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr.

Und Arsenal steht dabei schon nach dem 1. Spieltag deutlich unter Zugzwang. Das erste Spiel der Saison verlor man mit 0:2 gegen den Aufsteiger Brentford. Mikel Arteta muss also schon ab Beginn der Saison um seinen Trainerstuhl bangen. Chelsea hingegen startete standesgemäß mit einem 3:0-Sieg gegen Crystal Palace in die neue Premier-League-Saison. Und auch personell haben sich die Blues noch einmal ordentlich verstärkt. Romelu Lukaku kam für 115 Millionen Euro von Inter Mailand und stellt damit auch den teuersten Transfer der Chelsea-Geschichte dar.

Dabei gibt sich der Belgier durchaus selbstbewusst. "Der englische Fußball ist anders, aber ich bin ihn gewöhnt", sagte er. Schon von 2011 bis 2013 war er für Chelsea aktiv, so wirklich glücklich wurde er aber damals in London nicht. Jetzt also ein neuer Versuch, wobei Arsenal voraussichtlich große Mühen haben dürfte, die Offensivabteilung von Chelsea rund um Kai Havertz, Timo Werner, Christian Pulisic und Romelu Lukaku stoppen zu können.

Goal erklärt Euch alles zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Arsenal vs. Chelsea heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung Arsenal vs. FC Chelsea Wettbewerb Premier League Anpfiff 22.08. - 17:30 Uhr Spielort Emirates Stadion (London)

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Leider gibt es für das London-Derby der Premier League Liga keine Free-TV-Übertragung. Die Übertragungsrechte für die Premier League liegen allein beim Pay-TV Sender Sky, daher gibt es keine Möglichkeit, das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live: Die Übertragung im Pay-TV bei Sky

Wer über einen gültigen Sky-Zugang verfügt, der kann die Partie natürlich live verfolgen. Alles was Ihr dafür tun müsst, ist Euch bei Sky anzumelden und den Sender Sky Sport 1 zu suchen. Dort könnt Ihr die Live-Übertragung mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Rene Adler sehen. Das funktioniert aber wie gesagt nur, wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei Sky habt. Welche unterschiedlichen Abonnenment-Modelle Sky anbietet und was noch mit im Programm dabei ist, könnt Ihr hier weiter nachlesen.

Arsenal vs. Chelsea heute live: Die Partie im LIVE-STREAM

Wer Arsenal gegen die Blues lieber im LIVE-STREAM verfolgen will, der kann das natürlich ebenfalls tun. Dafür eröffnen sich Euch bei Sky sogar zwei Möglichkeiten.

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Die LIVE-STREAM-Variante bei Sky nennt sich Sky Go . Dafür benötigt Ihr logischerweise ebenfalls einen gültigen Sky-Zugang und könnt Euch dann bei Sky Go anmelden, um die Partie entspannt im LIVE-STREAM verfolgen zu können. Alles was Ihr dafür braucht ist ein internetfähiges Gerät, ob Smartphone, Tablet oder Laptop ist ganz egal. Wer also von unterwegs live dabei sein will, der kann sich unter diesem Link bei Sky Go anmelden.

Arsenal vs. Chelsea heute live: LIVE-STREAM Übertragung mit dem Sky Ticket

Den LIVE-STREAM sehen ist mit dem Sky Ticket ebenfalls möglich. Der Vorteil daran ist, dass Ihr kein Sky-Kunde sein müsst, um dieses kaufen zu können. Wer also nur das Spiel zwischen Arsenal und Chelsea verfolgen will, der kann sich einfach das einmalig gültige Sky Ticket kaufen, und die Partie ab 17:30 im LIVE-STREAM verfolgen. Mit folgendem Link kommt Ihr zum Sky Ticket.

Wie beschrieben, bekommt Ihr dadurch einen einmaligen Zugriff auf einen LIVE-STREAM Eurer Wahl, je nach dem welches Spiel Ihr sehen wollt. Sobald der LIVE-STREAM für diese Begegnung dann aber endet, verfällt auch Euer Ticket und Ihr müsstet Euch für das nächste Spiel wieder ein neues kaufen. Die genauen Preise und Modelle des Sky Tickets könnt Ihr mit diesem Link noch einmal nachlesen.

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live: Die Übertragung im Überblick

Free-TV - Pay-TV Sky Sport 1 LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket

FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben werden, könnt Ihr sie hier nachlesen.