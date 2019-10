Arsenals Dani Ceballos: Konnte Fußball bei Real Madrid nicht genießen

Dani Ceballos ist froh über seinen Wechsel zum FC Arsenal und hat offenbart, dass er Real Madrid unbedingt verlassen wollte.

Spaniens Mittelfeldspieler Dani Ceballos hat im Lager der Nationalmannschaft über seinen Abschied im Sommer von gesprochen und bekräftigt, wie wohl er sich aktuell beim fühlt.

"Ich bin jetzt bei Arsenal, ich fühle mich sehr gut", so Ceballos. "Es war mir klar, dass ich Real verlassen will. Dass es richtig war, habe ich verstanden, als ich hier ankam. Im Moment bin ich dort, wo ich sein möchte, und ich bin sehr glücklich."

Ceballos startet durch bei Arsenal

Ceballos war m Sommer 2017 von nach Madrid gewechselt, konnte sich dort aber nie wirklich durchsetzen. Vor Beginn der neuen Saison schlugen dann die Gunners zu und liehen den 23-Jährigen für ein Jahr ohne Kaufoption aus.

"Mein Plan war es auf dem Platz zu stehen, zu spielen und Fußball zu genießen. Ich hatte es in den letzten zwei Jahren (bei Real Madrid; d. Red.) nicht getan", so Ceballos, der bei Arsenal bislang in allen Pflichtspielen zum Einsatz kam.