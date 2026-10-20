Die AC Mailand ist angeblich an Bayern Münchens Min-jae Kim interessiert. Das berichtet das Portal Calciomercato. Demnach habe Milan bereits Kontakt zu den Beratern des Südkoreaners aufgenommen, da Trainer Ruben Amorim ein großer Fan des Innenverteidigers sei.

Bei den Rossoneri gibt es auf Kims Position Bedarf, da Matteo Gabbia mit einer schweren Oberschenkelverletzung monatelang ausfallen und erst im kommenden Jahr zurückerwartet wird. Vor seinem Wechsel zum FC Bayern München im Jahr 2023 für eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro hatte sich Kim mit einer herausragenden Saison 2022/23 für Napoli in Italien einen hervorragenden Namen gemacht.

Bei den Bayern ist der Südkoreaner schon seit längerer Zeit hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah nur die dritte Wahl in der Abwehrzentrale. Trotzdem soll es weiterhin großes Interesse von anderen Vereinen geben - darunter auch vom englischen Meister Arsenal.

Wer ist die Milan-Alternative zu Min-jae Kim?

Bei Milan soll Kim die kostengünstigere Alternative sein, falls es nicht mit dem Wunschspieler Goncalo Inacio von Sporting klappt, der bis zu 50 Millionen Euro kosten könnte. Für Kim dürfte ein deutlich geringerer Betrag fällig werden, angesichts seines aktuellen Marktwerts von 20 Millionen Euro.