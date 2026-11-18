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Arminia Bielefeld vs. Magdeburg: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 12 20. Nov. 2026 - 12:30 SchücoArena

In der SchücoArena in Bielefeld empfängt Arminia Bielefeld den 1. FC Magdeburg zum 2.-Bundesliga-Duell. Beide Klubs befinden sich im oberen Tabellendrittel und kämpfen um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Die Arminen unter Trainer Oliver Kirch zeigen sich zuletzt in starker Verfassung. Vier der letzten fünf Pflichtspiele wurden gewonnen, darunter ein bemerkenswerter Auswärtssieg bei Holstein Kiel.

Magdeburg reist mit Trainer Petrik Sander nach Bielefeld und hat ebenfalls Selbstvertrauen getankt. Ein 4-1-Sieg gegen St. Pauli zuletzt unterstreicht die Offensivstärke des Klubs.

Die Tabellensituation verleiht dieser Partie zusätzliches Gewicht. Magdeburg belegt Rang vier, Bielefeld folgt auf Platz sechs – ein direktes Duell zweier Aufstiegskandidaten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Aufstellungen.

Themen der Woche: Was war bei Arminia Bielefeld und Magdeburg los?

Arminia Bielefeld kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Ligaspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg gelang auswärts bei Holstein Kiel mit 2-1. Zuvor setzte sich die Mannschaft mit 3-1 gegen Braunschweig durch. Lediglich das Heimspiel gegen Hertha BSC ging mit 0-1 verloren.

Magdeburg weist in der Liga zuletzt drei Siege, ein Remis und eine Niederlage vor. Der 4-1-Auswärtssieg bei St. Pauli war der letzte Ligaauftritt – beeindruckend auch das 6-1 gegen Karlsruher SC davor. Das Remis gegen Darmstadt (1-1) und die Niederlage gegen Dynamo Dresden (0-2) zeigen, dass die Sachsen nicht immer konstant auftreten.

Arminia Bielefeld vs. Magdeburg: Aufstellungen

Arminia Bielefeld vs. Magdeburg: Form

Arminia Bielefeld vs. Magdeburg: Bilanz direkte Duelle

Arminia Bielefeld vs. Magdeburg: Die Tabellen