In der 16. Bundesliga-Runde kommt es am Dienstag um 20.30 Uhr unter anderem zum Westfalen-Derby Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum. Somit trifft der Vorletzte zuhause in der SchücoArena auf den Zehnten Diese Teams holten bislang 10 und 20 Punkte.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Die Hausherren feierten ihren bislang einzigen Sieg in der Bundesliga 2021/22 Anfang November mit einem 1:0 in Stuttgart. Danach erlebte Arminia Bielefeld abwechselnd zwei Heimremis sowie zwei Auswärtsniederlagen. Im Dezember fuhr die Mannschaft von Frank Kramer bisher ein 1:1 gegen Köln sowie ein 0:2 bei der Hertha ein.

Prietl: „Das war sehr, sehr bitter heute. Jetzt muss sich jeder an die eigene Nase fassen und wir müssen uns als Team schnell schütteln. Wir haben eine englische Woche und Dienstag gegen Bochum geht es schon wieder um sehr wichtige Punkte.“#BSCDSC pic.twitter.com/jXOV1ezSo2 — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) December 11, 2021

Bochum erreichte am 11. Dezember zuhause im Revier-Derby gegen Borussia Dortmund ein 1:1. Das Remis gegen den Zweiten stellte den zweiten Punktverlust des VfL binnen fünf Bundesliga-Auftritten dar. Denn: Der von Thomas Reis trainierten Elf gelang im jüngsten Auswärtsspiel mit einem 3:2 gegen Augsburg der dritte Sieg in vier Partien.

Heute um 20.30 Uhr kommt es zum Westfalen-Derby Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum. GOAL gibt Euch alle Informationen zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum: Die Eckdaten zur Partie am 16. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum Datum: Dienstag, 14. Dezember 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: SchücoArena (Bielefeld)

Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky verfügt bei englischen Wochen sowohl bei den Dienstags- als auch bei den Mittwochsspielen über die Exklusivrechte. Hierbei sendet der Pay-TV-Anbieter auf zahlreichen seiner Kanäle. Hinsichtlich der Übertragung der Partie Arminia vs. Bochum in voller Länge liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 4 goldrichtig. Überdies könnt Ihr Euch das Westfalen-Derby in HD ansehen. Doch notiert Euch einfach die Eckdaten zur Ausstrahlung dieses Kräftemessens über die gesamte Spielzeit:

Sender: Sky Sport Bundesliga 4 & Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 4 & Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 20.20 Uhr

20.20 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Toni Tomic

Allerdings können sich ausschließlich Kunden von Sky die Begegnung Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum live im TV ansehen. Genauer gesagt müsst Ihr das Bundesliga-Paket abonnieren, wobei dieses als Einzelabo 27 Euro pro Monat kostet. Überdies ist für monatlich 32,50 Euro eine Kombination mit dem Sport-Paket möglich. Der Bezahlanbieter versorgt Euch auf seiner Webseite mit allen relevanten Infos.

Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Heute um 20.30 Uhr geht nicht ausschließlich die Partie Arminia gegen Bochum über die Bühne. Denn: Mit VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln und 1. FSV Mainz 05 vs. Hertha BSC finden zwei Parallelspiele statt. Daher könnt Ihr Euch auch für die Konferenz entscheiden. Nachfolgend findet Ihr die dazugehörigen Eckdaten:

Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderator: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05 vs. Hertha BSC und Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum. 👍🏻 Ein Punkt gestern bei #BOCBVB! 20 Zähler jetzt auf dem Konto😎🙌 pic.twitter.com/SvzS8zyp75 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) December 12, 2021

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Sky strahlt das gesamte Sportangebot ebenso im Internet aus. Daher könnt Ihr das Westfalen-Derby Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum auch im LIVE-STREAM mitverfolgen. Hierbei gelten dieselben Beginnzeiten wie bei den TV-Übertragungen. Außerdem stehen Euch hinsichtlich der Live-Streams zwei Optionen zur Auswahl.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum

Wenn Ihr bis gestern nicht das Bundesliga-Paket abonniert habt, kommt für Euch das Sky Ticket infrage. Damit kommt die Aktivierung sofort und rechtzeitig für Arminia vs. Bochum zustande. Obendrein müsst Ihr Euch nicht binden und könnt trotzdem für gut vier Wochen das gesamte Sportangebot genießen. Genauer gesagt gelingt Euch das mithilfe des Pakets Supersport Monat für 29,99 Euro.

Damit bekommt Ihr nicht ausschließlich Fußball aus der Bundesliga, sondern auch jenen aus der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Premier League ins Haus geliefert. Zusätzlich umfasst das Angebot die Formel 1, die ATP World Tour, die NHL und die PGA-Tour.

Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum im LIVE-STREAM über Sky Go

Alle anderen können sich das Westfalen-Derby Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum mit Sicherheit bei Sky Go ansehen. Hierbei ist die Bedienung kinderleicht und Ihr müsst Euch ausschließlich beim hauseigenen Streaming-Portal einloggen. Außerdem könnt Ihr dieses ebenso mit Smartphones und Tablets verwenden.

Für diejenigen, die heute das Bundesliga-Paket erworben haben oder es abonnieren, erfolgt die Freischaltung wahrscheinlich nicht rechtzeitig. Daher müsst Ihr entweder auf ein Sky Ticket oder auf eine der Wiederholungen zurückgreifen.

Zu Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Wenn es etwa an einer schlechten Internetverbindung oder an der Zeit hapert, hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER. Ihr bleibt damit zu allen Schlüsselmomenten im Match Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum im Bilde. Zu diesem Zweck bekommt Ihr von uns auch Push-Mitteilungen.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum

Danach stellt die Highlight Show auf DAZN ab 22.30 Uhr eine ideale Ergänzung dar. Dort seht Ihr nicht ausschließlich die Höhepunkte von Arminia vs. Bochum, sondern auch jene der drei anderen Dienstagsspiele. Hierbei meinen wir neben Wolfsburg vs. Köln und Mainz 05 vs. Hertha auch Stuttgart vs. Bayern, das ab 18.30 Uhr stattfindet. Jedoch benötigt Ihr ebenso wie bei Sky ein Abo. Überdies lädt die Sportschau in der Nacht von Sonntag auf Montag Clips zu allen Partien in ihrem YouTube-Kanal hoch. Darauf könnt Ihr kostenlos zurückgreifen.

Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 4 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Aufstellungen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.