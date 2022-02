Arminia Bielefeld vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga

Im Zuge des 23. Spieltags in der Bundesliga findet am Samstag um 15.30 Uhr das Kräftemessen zwischen Arminia Bielefeld und Union Berlin statt. Hierbei empfängt der Viertletzte in der SchücoArena den Siebten. Die Arminen und Eisernen nahmen 22 und 34 Zähler mit. Der Hauptstadt-Klub entschied das erste Saisonduell für sich.

Arminia Bielefeld musste sich am Sonntag bei Hoffenheim mit 0:2 geschlagen geben. Damit riss eine Positivserie der Elf von Frank Kramer mit sechs ungeschlagenen Liga-Auftritten. Allerdings setzte sich der DSC nach der Winterpause bislang ausschließlich in Frankfurt durch. Unmittelbar zuvor und danach gab es Heimremis gegen Greuther Fürth sowie gegen Gladbach.

Kramer: „Heute waren wir nicht so griffig wie zuletzt, haben nicht gut verteidigt und zu wild angegriffen. Es war kein guter Auftritt von uns.“#TSGDSC pic.twitter.com/zcEZhU1KEm — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) February 13, 2022

Union Berlin erlebte am selben Tag mit einem 0:3 daheim gegen Borussia Dortmund die zweite Niederlage am Stück. Das Jahr begann für das Team von Urs Fischer mit einem Unentschieden in Leverkusen und Dreiern gegen Hoffenheim sowie gegen Gladbach. Danach mussten sich die Eisernen zunächst in Augsburg geschlagen geben.

Heute um 15.30 Uhr geht in der Bundesliga das Spiel Arminia Bielefeld gegen Union Berlin über die Bühne.

Arminia Bielefeld vs. Union Berlin: Die Eckdaten zur Partie am 23. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: Arminia Bielefeld vs. Union Berlin (live im STREAM bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 19. Februar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: SchücoArena (Bielefeld)

Für uns DAS Highlight des Spiels. Schön, dich nach 5️⃣9️⃣6️⃣ Tagen wieder auf dem Platz zu sehen, @ujah21! ❤️‍🔥#fcunion | #FCUBVB pic.twitter.com/tRpe1Msdxg — 1. FC Union Berlin (@fcunion) February 15, 2022

Zu Arminia Bielefeld gegen Union Berlin via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit erfahrt Ihr alles zu den Schlüsselmomenten im Match Arminia Bielefeld vs. Union Berlin. Zu diesem Zweck senden wir zusätzlich Push-Nachrichten.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr Arminia Bielefeld vs. Union Berlin

Arminia Bielefeld vs. Union Berlin: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Aufstellung Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Ramos, Nilsson, Laursen - F. Kunze, Schöpf, Vasiliadis, Wimmer, Okugawa – Serra.

Diese 1️⃣1️⃣ Arminen schickt Frank von Anfang an auf den Rasen! ⚽️#immerdabei #DSCFCU pic.twitter.com/TOlcXIvOqE — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) February 19, 2022

Aufstellung Union Berlin: Luthe - Jaeckel, Baumgartl, Heintz - Ryerson, R. Khedira, Oczipka, Becker, Prömel - Awoniyi, Michel.