Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg heute live sehen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und mehr - die Übertragung der Bundesliga

Bielefeld kämpft um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Wir zeigen, wo das Spiel der Arminia gegen Freiburg im TV und LIVE-STREAM läuft.

Arminia Bielefeld und der SC Freiburg eröffnen den 28. Spieltag in der Bundesliga. Anpfiff am Freitag in der SchücoArena ist um 20.30 Uhr.

Nach aktuellem Stand würde die Arminia wieder in die 2. Liga absteigen, doch es stehen noch einige Spiele aus und den Bielefeldern fehlen nur zwei Punkte zum Nichtabstiegsplatz. Aus den letzten drei Spielen holte man vier Punkte.

Mit dem Abstieg haben die Freiburger nichts mehr zu tun, das Team von Trainer Christian Streich darf mit einem Auge noch nach oben schielen, sollte der Saisonendspurt perfekt verlaufen.

Arminia Bielefeld trifft heute auf den SC Freiburg.

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg heute live im TV und STREAM: Die Begegnung im Überblick

BEGEGNUNG Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg WETTBEWERB Bundesliga | 28. Spieltag ORT SchücoArena | Bielefeld ANSTOSS 20.30 Uhr

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg heute: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Wo können Interessierte die Begegnung Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg sehen? Diese Frage beantworten wir in den folgenden Absätzen, denn aufgrund der Rechteaufteilung ist nicht immer klar, wo die Bundesliga live übertragen wird.

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg heute live: Die Übertragungsrechte für die Bundesliga

Sowohl Sky als auch DAZN halten Rechte an den Live-Übertragungen der Bundesliga. Während am Samstag um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr sowie an Sonntagen um 15.30 Uhr und 18 Uhr alle Spiele auf Sky laufen, ist das deutsche Oberhaus am Freitag bei einem anderen Anbieter zu Hause.

#Streich: "Bielefeld hat einen spielstarken Torhüter und spielt sehr flexibel. Das ist eine nicht einfache Aufgabe, gegen Bielefeld zu spielen. Sie sind immer auf Augenhöhe mit dem Gegner." pic.twitter.com/l4eotPL8sx — SC Freiburg (@scfreiburg) April 8, 2021

DAZN zeigt nämlich alle Freitagsspiele. Auch Spiele an Samstagen um 20.30 Uhr, sonntags um 13.30 Uhr und montags um 20.30 Uhr gehören beim Streamingdienst zum Programm.

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg läuft am Freitag auf DAZN, so viel wissen wir nun. Doch wie genau läuft die Übertragung ab?

Die Sendung beginnt eine Viertelstunde vor Anpfiff um 20.15 Uhr. Moderiert wird diese von Alexander Schlüter. Kommentator der Partie ist Marco Hagemann, er wird unterstützt von Experte Ralph Gunesch.

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM: So funktioniert DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst mit einem riesigen Live-Sport-Angebot: Fußball, US-Sport, Handball, Darts oder auch Tennis - bei DAZN kommen Sportfreaks voll auf ihre Kosten.

Neben der Bundesliga hat DAZN auch die Champions League, die Europa League und viele europäische Top-Ligen wie die Serie A, Ligue 1 oder LaLiga im Programm.

Euer Interesse wurde geweckt, aber Ihr seid noch unschlüssig? Kein Problem! Bei DAZN kann man die ganze Programmvielfalt einen Monat lang kostenlos testen. Der erste Monat nach Registrierung ist gratis. Wenn Euch das Programm überzeugt, zahlt Ihr anschließend entweder 11,99 Euro im Monatsabo oder 119,99 Euro, wenn Ihr Euch gleich für ein ganzes Jahr bindet.

Empfangbar ist DAZN als App auf vielen verschiedenen Geräten - Smart-TV, TV-Stick, Konsolen oder klassisch auf Smartphone oder Tablet. Auch die Nutzung am PC oder Laptop, der per HDMI-Kabel mit dem TV verbunden werden kann, ist selbstverständlich möglich.

Somit gibt es viele Wege, Arminia Bielefeld gegen SC Freiburg live im TV oder LIVE-STREAM sehen zu können.

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg heute live: Die Übertragung im Überblick

TV-Sender/Streamingdienst DAZN Übertragungsbeginn 20.15 Uhr Kommentator Marco Hagemann Experte Ralph Gunesch

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg heute: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

Wenn Ihr das Spiel am Freitagabend nicht sehen könnt, aber dennoch am Ball bleiben wollt, dann sei Euch der LIVE-TICKER von Goal zu Arminia Bielefeld gegen SC Freiburg ans Herz gelegt.

Mit diesem verpassen Fans keine wichtige Szene der Partie wie Tore, Chancen, Fouls, Karten oder Auswechslungen.

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zum Spiel

Arminia Bielefeld will im Freitagspiel gegen den SC Freiburg (20.30 Uhr/DAZN) vorlegen und die Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt unter Druck setzen. "Wir schauen auf das nächste Spiel und müssen uns da voll und ganz drauf konzentrieren. Aber klar guckt man nach einem Spieltag auch mal auf die Tabelle", sagte Trainer Frank Kramer am Donnerstag.

Mit einem Sieg könnte der Aufsteiger zumindest vorübergehend vom 17. auf den 14. Tabellenplatz klettern. Doch selbst das wäre nur eine Momentaufnahme, betonte Kramer: "Wir haben natürlich das Ziel, nach 34 Spieltagen über dem Strich zu stehen."

Gegner Freiburg lobte Kramer zwar für die bisherigen Saisonleistungen, doch sein Team sei gut gerüstet. Er forderte seine Spieler auf, "über die volle Distanz aktiv" zu sein "und den Gegner zu Fehlern" zu zwingen. "Wenn sie geordnet stehen", meinte Kramer, "ist es schwierig, Chancen gegen die Freiburger zu kreieren."

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg live: Die Opta-Fakten vor der Partie heute