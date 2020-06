Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

30. Spieltag in der 2. Bundesliga: Bielefeld empfängt Nürnberg. Goal erklärt Euch, wie und wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Aufstiegsaspirant gegen Abstiegskandidaten: Arminia Bielefeld trifft auf den . Das Spiel wird um 13 Uhr in der Schüco-Arena angestoßen.

Die Arminia ist inzwischen seit zehn Spielen ungeschlagen, letzte Woche gewann man mit 2:1 bei Holstein Kiel. Mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz ist Bielefeld Tabellenführer der 2. , mit einem Sieg heute könnte der Vorsprung auf die Verfolger auf acht Punkte wachsen. Der heutige Gegner, der Club aus Nürnberg, hatte sicherlich als Absteiger aus der Bundesliga andere Saisonziele, als gegen den Abstieg zu spielen. Aktuell ist man auf Platz 15, seit fünf Spielen warten die Franken auf einen Sieg. Am vergangenen Spieltag spielte man gegen den VfL Bochum 0:0 unentschieden. Das Hinspiel zwischen Bielefeld und Nürnberg gewann die Arminia deutlich mit 5:1.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams!

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb:

Spiel: DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg

DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg Datum: 06. Juni 2020

06. Juni 2020 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Schüco-Arena

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga

Wer die 2. Bundesliga sehen möchte, vermutet wahrscheinlich, dass die Spiele nicht im Free-TV übertragen werden - und so ist es leider auch. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven TV-Übertragungsrechte, somit auch für das Spiel heute zwischen Bielefeld und Nürnberg.

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV sehen: So geht's

Um die Partie heute live und in voller Länge zu sehen, müsst Ihr Sky Sports abonnieren. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring zeigt das Spiel exklusiv ab 12.30 Uhr auf Sky Sports Bundesliga 3 & HD als Einzelspiel. Euer Kommentator ist Markus Götz. Wer das Spiel in der Konferenz sehen möchte, kann das über den Sender Sky Sports Bundesliga 2 & HD machen, dort moderiert Peter Hardenacke.

Alle Infos zu den Angeboten und Programmen Skys findet Ihr hier.

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Wer das Spiel legal streamen möchte, kann zwischen drei Möglichkeiten auswählen. Sky besitzt auch hier die Übertragungsrechte - allerdings könnt Ihr das Spiel auch über eine andere Plattform streamen. Wie das geht, verraten wir Euch weiter unten im Artikel.

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute im LIVE-STREAM schauen: Sky Go und Sky Ticket

Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die 2. Bundesliga legal und über die vollen 90 Minuten streamen. Vorher müsst Ihr diese jedoch entweder im iTunes- oder Play Store auf Euer mobiles Endgerät (Smartphone, Laptop, Tablet etc.) herunterladen. Ihr könnt das Spiel auch über den Fernseher streamen, indem Ihr Sky Go oder Sky Ticket auf dem Smart-TV aufruft. Wer ein herkömmliches TV-Gerät besitzt, kann die PlayStation anschließen, Sky aus dem Store herunterladen und dann die Partie auf dem großen Bildschirm verfolgen.

Sky Go steht jedem Sky-Abonnenten automatisch zur Verfügung. Nach dem Download müsst Ihr nur noch die Zugangsdaten von Sky eingeben - und schon kann's losgehen.

Sky Ticket ist die Variante, das Spiel zu sehen, für Zuschauer, die kein Sky-Kunde sind und es auf lange Sicht auch nicht werden wollen. Mit dem Ticket könnt Ihr Euch zum Beispiel den Zugang zur Bundesliga bis zum Ende der Saison freischalten.

Die Übertragung des Streams ist identisch mit der der TV-Übertragung.

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute im LIVE-STREAM bei Onefootball schauen

Die Onefootball-App hat eine Kooperation mit Sky und darf deshalb die Einzelspiele der 2. Bundesliga streamen. Dafür müsst Ihr die App herunterladen und den Zugang zum Spiel für 3,99 Euro einmalig freischalten.

Alle weiteren Infos zu Onefootball findet Ihr hier.

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Wer gerade unterwegs ist oder keine Lust hat, für die Übertragung Geld zu bezahlen, der kann gerne auf den LIVE-TICKER von Goal zurückgreifen. Hier erfahrt Ihr fast in Echtzeit, was auf dem Platz in der Schüco-Arena passiert.

Über Tore, Karten oder andere Szenen werdet Ihr in kürzester Zeit informiert. Zudem liefern wir interessante Statistiken zur 2. Bundesliga, weshalb der Ticker auch eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung oder zum LIVE-STREAM ist. Schaut mal vorbei!

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN

Falls Ihr keine Zeit hattet, das Geschehen live zu verfolgen, solltet Ihr Euch unbedingt die Highlights auf DAZN ansehen!

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning zeigt nicht nur Highlights, sondern überträgt die Bundesliga auch live! Aktuell läuft die Bundesliga auf DAZN so:

Jeden Freitagabend

Jeden Sonntag (13.30 Uhr-Spiele)

Jeden Montagabend

Jedes Relegationsspiel

Neben der Bundesliga zeigt das Portal auch andere Wettbewerbe, die so langsam nach der Corona-Pause wieder ins Rollen kommen, wie zum Beispiel die Champions Legaue, , La Liga und . Auch andere Sportarten werden gestreamt, darunter unter anderem American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis.

Das praktische an DAZN ist, dass der erste Monat kostenlos ist. Ihr könnt also ins Programm schnuppern und dann entscheiden, ob Ihr verlängern wollt oder nicht. Monatlich kostet das Portal 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Direktvergleich

Arminia Bielefeld bisher 37 Spiele (wettbewerbsübergreifend) 1. FC Nürnberg 15 Siege 15 7 Remis 7 49 erzielte Tore 50 20,3 Mio. Euro Marktwert 28,2 Mio. Euro Andreas Voglsammer ( 2 Mio. Euro) wertvollster Spieler Robin Hack ( 2,7 Mio. Euro)

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick