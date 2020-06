Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. – die Übertragung der 2. Bundesliga

Alles oder nichts! Heidenheim kämpft um den Aufstieg und muss gegen Spitzenreiter Bielefeld ran. Die Infos zur Übertragung des Krachers hier bei Goal.

Arminia Bielefeld trifft am 34. Spieltag der 2. auf den FC Heidenheim. Ausgetragen wird die Partie am Sonntag in der Schüco-Arena in Bielefeld um 15.30 Uhr.

Bielefeld wird als Meister in diese Partie gehen. Nur zwei Niederlagen mussten die Westfalen hinnehmen, kamen am vergangenen Spieltag jedoch nicht über ein 3:3 Unentschieden beim Abstiegskandidaten KSC hinaus. Der Aufstieg war Bielefeld trotzdem nicht mehr zu nehmen.

Heidenheim hingegen muss noch bangen. Der dritte Platz bedeutet aktuell die Relegation. Allerdings steht der HSV mit nur einem Punkt weniger auf Rang vier bereit zur Attacke. Sollte Heidenheim verlieren und der HSV gewinnen, dann war es das mit dem Traum vom Aufstieg.

Wo Ihr das Spiel sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel – inklusive der Aufstellungen der beiden Teams.

Arminia Bielefeld vs. live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Spiel im Überblick

Spiel: Arminia Bielefeld vs. 1. FC Heidenheim

Wettbewerb: , 34. Spieltag

Datum: Sonntag 28. Juni 2020

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Schüco-Arena, Bielefeld

Arminia Bielefeld vs. 1. FC Heidenheim live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Fans der 2. Bundesliga müssen sich nur wenige Gedanken darüber machen, wo ein Spiel zu sehen ist, denn diese Frage kann immer mit Sky beantwortet werden. Der Pay-TV-Sender aus München besitzt die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga. Allerdings gibt es mehrere Möglichkeiten das Spiel tatsächlich zu verfolgen. Goal erklärt die einzelnen Varianten.

Bisher gab es bereits sechs Unentschieden zwischen dem FCH und dem DSC Arminia Bielefeld. Allerdings steht der 34. Spieltag unter besonderen Vorzeichen auf beiden Seiten.

Zu den Zahlen und Fakten: 👉 https://t.co/1cTI4EAEVx



🔴🔵 Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH #DSCFCH pic.twitter.com/WqnY2Urdsp — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) June 27, 2020

Arminia Bielefeld vs. 1. FC Heidenheim live im TV sehen: Das Spiel auf Sky in voller Länge

Die erste Möglichkeit das Spiel zu sehen, ist der Weg über das normale TV-Programm. Hier überträgt Sky das Spiel in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Kommentiert wird das Spiel von Martin Groß und beginnen wird die Übertagung um 15.20 Uhr.

Voraussetzung, um das Spiel zu sehen, ist ein Abonnement bei Sky. Die Bundesliga könnt Ihr ab 24,99 Euro im Monat sehen, mehr Informationen findet Ihr hier.

Arminia Bielefeld vs. 1. FC Heidenheim live im TV sehen: Das Spiel in der Konferenz bei Sky

Letzter Spieltag der 2. Bundesliga. Das bedeutet auch, dass alle Mannschaften zeitgleich spielen. Interessant könnte deshalb auch die Konferenz für Euch sein, denn somit könnt Ihr alle Spiele gleichzeitig im Wechsel sehen und bekommt überall die spannendsten Szenen mit.

Die Konferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und wird von Stefan Hempel moderiert. Kommentiert wird das Spiel von Markus Götz in der Konferenz. Die Vorberichte beginnen auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) bereits um 14.30 Uhr, bevor dann um 15.30 Uhr angestoßen wird. Auch für die Konferenz ist ein Abonnement notwendig.

Arminia Bielefeld vs. 1. FC Heidenheim im LIVE-STREAM sehen: Die Optionen bei Sky

Sky bietet seine Inhalte auch über das Internet als LIVE-STREAM an. Grundsätzlich gibt es hier zwei Möglichkeiten für Euch. Einmal wäre da Sky Go zu nennen und zum anderen das Sky Ticket. Für wen welche Variante geeignet ist, lest Ihr weiter unten.

Arminia Bielefeld vs. 1. FC Heidenheim im LIVE-STREAM sehen: Das Spiel mit Sky Go verfolgen

Sky Go sollte die erste Wahl für alle Bestandskunden sein, denn hier seht Ihr das Spiel kostenlos, mit vorhandenem Abonnement. Das heißt, wer bereits ein Abonnement bei Sky für das reguläre TV-Programm besitzt, der kann die gleichen Inhalte dann auch im LIVE-STREAM sehen. Sky Go könnt Ihr einfach auf PC oder Laptop sehen oder Ihr entscheidet Euch für die mobile Variante auf Smartphone und Tablet. Mehr Infos gibt es hier, inklusive dem Download für PC und Mac.

Arminia Bielefeld vs. 1. FC Heidenheim im LIVE-STREAM sehen: Das Spiel mit dem Sky Ticket verfolgen

Anders als normalerweise üblich bei Sky, wird für das Sky Ticket kein Abonnement im eigentlichen Sinn abgeschlossen. Das Sky Ticket ist nämlich Eure Chance das Spiel zu sehen, ohne Euch langfristig an den Pay-TV-Sender zu binden.

Sobald Ihr Euch das passende Ticket geholt habt, könnt Ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen, es aber auch nach einer Laufzeit von einem Monat wieder kündigen, falls Ihr möchtet. Somit bietet Sky Ticket die größte Flexibilität für Euch.



Arminia Bielefeld vs. 1. FC Heidenheim live im TV und LIVE-STREAM: Alle Highlights auf DAZN

Am letzten Spieltag wird es sicher viele spannende Szenen und große Emotionen zu sehen geben. Falls Ihr eines der Bundesligaspiele nicht sehen könnt oder einfach nochmal das Beste des Spieltages erleben möchtet, dann sind die Highlights auf DAZN genau das Richtige für Euch. Hier bekommt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff das Beste der einzelnen Spiele in einer kompakten Zusammenfassung.

Mit dem Probemonat gelingt das sogar gratis! Damit seht Ihr nämlich das gesamte Programm auf DAZN 30 Tage lang kostenlos. Sollte Euch gefallen haben, was Ihr gesehen habt, dann könnt Ihr anschließend ein Abonnement abschließen. Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr seid Ihr dann dabei.

Arminia Bielefeld vs. 1. FC Heidenheim live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Keine Zeit das Spiel live zu sehen oder Ihr möchtet einfach noch besser informiert sein, dann schaut im LIVE-TICKER von Goal zur Partie Arminia Bielefeld vs. FC Heidenheim vorbei. Hier bekommt Ihr nicht nur detailliert das aktuelle Spielgeschehen geschildert, sondern werdet auch mit Analysen und Statistiken versorgt.

Arminia Bielefeld vs. 1. FC Heidenheim live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Kurz vor Spielbeginn seht Ihr an dieser Stelle, welche Spieler auf dem Platz stehen werden.