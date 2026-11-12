So sehen Sie Armenien gegen Zypern mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Anbieter auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 12:00 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Armenien empfängt Zypern im Republikanischen Stadion - Vazgen Sargsyan in Jerewan zu einer Partie der UEFA Nations League C, die für beide Mannschaften mit Blick auf die Gruppentabelle von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Yegishe Melikyan steht nach einer schwierigen Ergebnisserie unter Druck. Armenien hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die Niederlagen gegen Zypern und Montenegro haben der Mannschaft in Gruppe 2 erheblich geschadet.

Zypern unter Trainer Apostolos Mantzios geht dagegen in deutlich besserer Form in die Partie. Im Hinspiel Anfang Oktober gewann die Mannschaft mit 2:0 gegen Armenien und ließ einen Sieg gegen Lettland folgen. Das gibt ihr in dieser Phase des Wettbewerbs Rückenwind.

Armenien will sich zu Hause für die Niederlage revanchieren. Der Heimvorteil brachte in den vergangenen Wochen lediglich ein torloses Unentschieden gegen Montenegro. Melikyan wird deshalb vor den eigenen Fans mehr von seiner Mannschaft verlangen.

Für Zypern würde ein positives Ergebnis die Position in der Gruppe festigen und die Mannschaft auf Kurs in Richtung Aufstieg halten. Sie hat gezeigt, dass sie auch mühsam Ergebnisse erzielen kann. Zudem gibt ihre jüngste Defensivbilanz Mantzios Anlass zu Zuversicht.

Beiden Mannschaften ist klar, was in Gruppe 2 auf dem Spiel steht. Die Partie hat damit unmittelbare Auswirkungen auf die Abschlusstabelle. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie das Spiel sehen können.

Personal und Kader