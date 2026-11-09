So sehen Sie Armenien gegen Zypern mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Sender auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 12:00 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Armenien empfängt Zypern im Republikanischen Stadion „Vazgen Sargsyan“ in Jerewan. Die Partie in der Liga C der UEFA Nations League ist für beide Mannschaften mit Blick auf die Gruppentabelle von großer Bedeutung.

Die Mannschaft von Yegishe Melikyan steht nach einer schwierigen Ergebnisserie unter Druck. Armenien hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die Niederlagen gegen Zypern und Montenegro haben der Mannschaft in Gruppe 2 erheblich geschadet.

Zypern unter Trainer Apostolos Mantzios geht dagegen in deutlich besserer Form in die Partie. Die Mannschaft gewann das Hinspiel gegen Armenien Anfang Oktober mit 2:0 und ließ darauf einen Sieg gegen Lettland folgen. Das gibt ihr in dieser Phase des Wettbewerbs Rückenwind.

Armenien will sich zu Hause für die Niederlage revanchieren. Der einzige Heimauftritt der vergangenen Wochen brachte lediglich ein torloses Unentschieden gegen Montenegro. Melikyan wird vor den eigenen Fans daher mehr von seiner Mannschaft verlangen.

Für Zypern würde ein positives Ergebnis die Position in der Gruppe festigen und die Aufstiegsambitionen weiter stützen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch umkämpfte Spiele für sich entscheiden kann. Ihre jüngsten Defensivleistungen geben Mantzios Grund zur Zuversicht.

Beide Mannschaften wissen, was in Gruppe 2 auf dem Spiel steht. Die Partie hat klare Auswirkungen auf die Abschlusstabelle. Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung wissen müssen.

Personal und Kader