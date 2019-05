Bayern Münchens Arjen Robben rückblickend: "Mit Pep wäre mehr drin gewesen"

Arjen Robben kann auf eine großartige Karriere mit vielen Titeln zurückblicken. Trotzdem ärgert sich der Niederländer, denn es wäre mehr drin gewesen.

Arjen Robben hat kurz vor dem Ende seiner Zeit beim FC Bayern bedauert, in München nicht noch mehr Titel geholt zu haben. "Sicher hätte ich gerne noch zwei, drei Titel mehr gehabt", gestand der Niederländer im Interview mit dem kicker. Insgesamt konnte er in zehn Jahren beim Rekordmeister elf nationale Titel sowie einmal die gewinnen.

"Mit Pep Guardiola wäre mehr drin gewesen", war Robben überzeugt. In der dreijährigen Guardiola-Ära konnten die Bayern zwar immer die gewinnen, allerdings verpasste man 2014/15 den und konnte nicht die Champions League gewinnen, seit dem Triumph 2013 kam der FCB nicht mehr ins Finale.

FC Bayern: Arjen Robben verpasste vier von sechs CL-Halbfinals unter Pep

Auch auf sich persönlich bezogen ärgerte sich Robben mit Blick auf die Champions-League-Partien: "Ich habe vier der sechs Halbfinals mit ihm verpasst. Das gehört auch zu den Enttäuschungen, ist aber nicht zu ändern", sagte er. Nur gegen seinen Ex-Verein konnte Robben 2014 mitspielen, dort verlor Bayern allerdings sowohl Hin- als auch Rückspiel. In den beiden Folgejahren verlor der FCB wieder gegen spanische Mannschaften (2015 gegen Barcelona, 2016 gegen ), in beiden Jahren musste Robben aufgrund von Muskelproblemen aussetzen.

Rückblickend darf sich der 96-malige niederländische Nationalspieler trotzdem über eine gelungene Karriere freuen. In einem Jahrzehnt in holte Robben sieben Bundesligatitel, der achte könnte am Samstag gegen (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) folgen. Außerdem ist der 35-Jähirge mitverantwortlich für den größten Triumph der letzten Jahre bei den Bayern: Im Champions-League-Finale gegen erzielte er 2013 das Siegtor zum 2:1.