Arizona Cardinals gegen Seattle Seahawks LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Arizona Cardinals gegen Seattle Seahawks

20. Sept. 2026 - 16:25 State Farm Stadium

Die Arizona Cardinals empfangen die Seattle Seahawks im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, zu einem Duell der NFC West in Woche 2 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 22:25 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Arizona Cardinals gegen Seattle Seahawks verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und gibt Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. NFL Redzone und das NFL Network sind ebenfalls enthalten. Nutzer können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats"-Daten direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs fernsehen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Arizona Cardinals gegen Seattle Seahawks – Mannschaftsnachrichten

Team-News der Seattle Seahawks

Wechsel auf der Quarterback-Position : Start-Quarterback Sam Darnold fällt wegen einer in Woche 1 erlittenen Weichteilverletzung im Gesäßbereich offiziell aus. Drew Lock startet stattdessen. In Woche 1 ersetzte er Darnold und brachte 16 seiner 22 Pässe für 187 Yards und einen Touchdown an.

Sorgen um die Offensive Line : Der Einsatz des Starting Right Guard Anthony Bradford ist fraglich, weil er das Training am Freitag wegen Knie- und Hüftproblemen verpasste. Head Coach Mike Macdonald kündigte an, dass Rookie Christian Haynes die Position des Starting Right Guard übernimmt, falls Bradford die medizinischen Protokolle nicht besteht.

Empfängerkorps wieder komplett : Die Seahawks können auf ihr komplettes Empfängerkorps zurückgreifen. All-Pro-Veteran Cooper Kupp (Rücken) stieg als "vollwertiger Trainingsteilnehmer" ein, und Rookie Tory Horton (Oberschenkel) verließ die Verletztenliste und ist für sein Debüt 2026 freigegeben.

Test für die Tiefe in der Secondary : Start-Safety Ty Okada fällt weiterhin wegen einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung aus. Der wichtige Nickelback Nick Emmanwori ist fraglich, da er sich von einer Knöcheloperation und einem kürzlich aufgetretenen Hüftproblem erholt. Linebacker Tyrice Knight und Safety Rodney Thomas II erhalten mehr Einsatzzeit, falls Emmanwori ausfällt.

Team-News der Arizona Cardinals

Lücke in der Sekundärverteidigung : Die Cardinals müssen mindestens eine weitere Woche auf ihren Stamm-Slot-Cornerback Garrett Williams verzichten, der wegen einer schweren Achillessehnenverletzung pausiert. Draft-Pick Denzel Burke springt in den Nickel- und Dime-Formationen ein.

Kämpfe in der Front Seven und im Innenraum : In der Verteidigung sind die Nose Tackles Roy Lopez (Leiste) und Andrew Billings (Knie) fraglich. Lopez kehrte am Freitag im begrenzten Umfang ins Training zurück. Cornerback Max Melton (Knöchel) und Safety Dadrion "Rabbit" Taylor-Demerson (Rippen) sind ebenfalls fraglich, nachdem sie sich in Woche 1 verletzt haben.

Veränderungen in der Offensive Line: Left Guard Isaac Seumalo fällt nach seiner Schulterverletzung aus Woche 1 wahrscheinlich aus. Right Guard Isaiah Adams (Knie) absolvierte seine erste eingeschränkte Einheit seit einem Monat und ist fraglich. Fällt das Duo aus, muss Jon Gaines II im Innenraum viel Last tragen.



