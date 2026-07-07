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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Argentiniens Weg ins WM-Finale: Viertelfinale gegen die Schweiz, mögliche Szenarien im Turnierbaum, das Rennen um den Goldenen Schuh und mehr

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Weltmeisterschaft
Argentinien
L. Messi

Wo spielt der amtierende Weltmeister, und auf wen trifft er, wenn er bis ins Finale kommt?

Wenn Argentinien bei der WM 2026 auf den Platz geht, ist Spannung garantiert. Wir hätten nicht gedacht, dass das epische Duell gegen Kap Verde noch übertroffen werden könnte. Wir haben uns geirrt. Der Titelverteidiger lag im Achtelfinale nach 67 Minuten 0:2 gegen Ägypten zurück. Dann folgte eines der größten WM-Comebacks aller Zeiten.

Lionel Messi spielte eine entscheidende Rolle bei dieser Aufholjagd. Er glich seinen verschossenen Elfmeter aus der ersten Halbzeit aus, indem er den argentinischen Führungstreffer von Cristian Romero vorbereitete und den Ausgleich selbst erzielte. Enzo Fernández versetzte die in Blau und Weiß gekleideten Fans in Atlanta in Ekstase, als er in der 92. Minute per Kopf den Siegtreffer erzielte.

Nun reist die "La Albiceleste" von Lionel Scaloni weiter nach Kansas City, wo am Samstag (11. Juli) das Viertelfinale gegen die Schweiz ansteht.

GOAL zeigt Ihnen den Weg und die möglichen Gegner, die Messi & Co. bis zum WM-Finale am 19. Juli erwarten, sowie wie Sie Tickets buchen können, um die Mannschaft live zu erleben, während sie versucht, ihren Weltmeistertitel zu verteidigen.

Spielplan und Ergebnisse Argentiniens bei der WM 2026

Datum

Spiel (Anstoßzeit vor Ort)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Dienstag, 16. Juni

Argentinien gegen Algerien (20:00 Uhr CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentinien gewann 3:0

Montag, 22. Juni

Argentinien gegen Österreich (12:00 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Argentinien gewann 2:0

Samstag, 27. Juni

Jordanien gegen Argentinien (21:00 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Argentinien gewann 3:1

Freitag, 3. Juli

Argentinien gegen Kap Verde (18:00 Uhr ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Argentinien gewann 3:2 n. V.

Dienstag, 7. Juli

Argentinien gegen Ägypten (12:00 Uhr ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Argentinien gewann 3:2

Samstag, 11. Juli

Argentinien gegen die Schweiz (20:00 Uhr CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Tickets

Argentiniens Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da Argentinien Gruppe J als Erster beendete, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es ins WM-Finale am 19. Juli einzieht.

Nach dem Achtelfinal-Sieg über Ägypten spielt die Albiceleste im Viertelfinale gegen die Schweiz. Seit der Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien 2022 ist Argentinien in elf WM-Spielen ungeschlagen.

Schlagen sie die Schweiz, treffen sie im Halbfinale auf Norwegen oder England und im Finale auf Frankreich, Marokko, Spanien oder Belgien.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)

Runde

Austragungsort

Mögliche Paarung

Tickets

11. Juli (20:00 Uhr CDT)

Viertelfinale

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentinien gegen die Schweiz

Tickets

15. Juli (15:00 Uhr CDT)

Halbfinale

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Spiel 102: gegen Norwegen oder England

Tickets

19. Juli (15:00 Uhr ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Spiel 104: gegen Frankreich/Marokko/Spanien/Belgien

Tickets

Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Lionel Messi hat sich mit seinem achten Turniertreffer gegen Ägypten an die Spitze der Torjägerliste gesetzt. Er traf nun in neun WM-Spielen in Folge; die Serie begann im Achtelfinale gegen Australien bei der WM 2022 in Katar.

Spieler (Mannschaft)

Anzahl der Tore

Nächstes Spiel – Tickets

Lionel Messi (Argentinien)

8

gegen die Schweiz – Tickets

Kylian Mbappé (Frankreich)

7

gegen Marokko – Tickets

Erling Haaland (Norwegen)

7

gegen England – Tickets

Harry Kane (England)

6

gegen Norwegen – Tickets

Vinícius Júnior (Brasilien)

4

Ausgeschieden

Jude Bellingham (England)

4

gegen Norwegen – Tickets

Ousmane Dembélé (Frankreich)

4

gegen Marokko – Tickets

Julián Quiñones (Mexiko)

4

Ausgeschieden

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Ausgeschieden

Mikel Oyarzabal (Spanien)

4

gegen Belgien – Tickets


Lionel Messi führt zudem die Liste der besten Torschützen aller Zeiten bei Weltmeisterschaften an, nachdem er bei sechs verschiedenen Turnieren (2006–2026) insgesamt 21 Tore erzielt hat.

So kaufen Sie Tickets für die WM in Argentinien

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für Argentinien: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf lagen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Gruppe J – Endstand

Platz

Mannschaft

Spiele

S

U

N

Tore

GEG

Tordifferenz

Pkt

Platzierung

1.

Argentinien

3

3

0

0

8

1

+7

9

Qualifiziert

2.

Österreich

3

1

1

1

6

6

0

4

Qualifiziert

3.

Algerien

3

1

1

1

5

7

-2

4

Qualifiziert

4.

Jordanien

3

0

0

3

3

8

-5

0

Ausgeschieden

Wer gehört zum argentinischen WM-Kader 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Argentinien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position

Spieler

Aktueller Verein

Torhüter

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique Marseille


Juan Musso

Atlético Madrid

Verteidiger

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique Lyon


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Mittelfeldspieler

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Straßburg

Stürmer

Lionel Messi (Kapitän)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético Madrid


Lautaro Martínez

Inter Mailand


Thiago Almada

Atlético Madrid


Nicolás González

Atlético Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Shop: Trikots der argentinischen Nationalmannschaft für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Der amtierende Weltmeister Argentinien trägt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ein neues adidas-Heimtrikot, das die größten Momente des Teams würdigt und zugleich den Blick nach vorn richtet. Die klassischen weißen und himmelblauen Streifen kehren mit einem modernen Twist zurück – einem dreifarbigen Farbverlauf, der an die Titel von 1978, 1986 und 2022 erinnert. Ein dezentes "1896" im Nacken verweist auf das Gründungsjahr des argentinischen Fußballverbands, marineblaue Akzente an Schultern und Ärmelbündchen setzen einen klaren Akzent.

So sehen Sie die Spiele Argentiniens mit einem VPN

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Indem Sie Ihren Standort virtuell in ein Land verlegen, in dem das Spiel läuft, umgehen Sie Übertragungssperren und sehen Ihre Lieblingsmannschaft live. Lesen Sie auch unseren Leitfaden zu den besten VPNs für Sport-Streams.


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