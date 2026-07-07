Wenn Argentinien bei der WM 2026 auf den Platz geht, ist Spannung garantiert. Wir hätten nicht gedacht, dass das epische Duell gegen Kap Verde noch übertroffen werden könnte. Wir haben uns geirrt. Der Titelverteidiger lag im Achtelfinale nach 67 Minuten 0:2 gegen Ägypten zurück. Dann folgte eines der größten WM-Comebacks aller Zeiten.

Lionel Messi spielte eine entscheidende Rolle bei dieser Aufholjagd. Er glich seinen verschossenen Elfmeter aus der ersten Halbzeit aus, indem er den argentinischen Führungstreffer von Cristian Romero vorbereitete und den Ausgleich selbst erzielte. Enzo Fernández versetzte die in Blau und Weiß gekleideten Fans in Atlanta in Ekstase, als er in der 92. Minute per Kopf den Siegtreffer erzielte.

Nun reist die "La Albiceleste" von Lionel Scaloni weiter nach Kansas City, wo am Samstag (11. Juli) das Viertelfinale gegen die Schweiz ansteht.

GOAL zeigt Ihnen den Weg und die möglichen Gegner, die Messi & Co. bis zum WM-Finale am 19. Juli erwarten, sowie wie Sie Tickets buchen können, um die Mannschaft live zu erleben, während sie versucht, ihren Weltmeistertitel zu verteidigen.

Spielplan und Ergebnisse Argentiniens bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Dienstag, 16. Juni Argentinien gegen Algerien (20:00 Uhr CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Argentinien gewann 3:0 Montag, 22. Juni Argentinien gegen Österreich (12:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentinien gewann 2:0 Samstag, 27. Juni Jordanien gegen Argentinien (21:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentinien gewann 3:1 Freitag, 3. Juli Argentinien gegen Kap Verde (18:00 Uhr ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Argentinien gewann 3:2 n. V. Dienstag, 7. Juli Argentinien gegen Ägypten (12:00 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Argentinien gewann 3:2 Samstag, 11. Juli Argentinien gegen die Schweiz (20:00 Uhr CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Tickets

Argentiniens Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da Argentinien Gruppe J als Erster beendete, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es ins WM-Finale am 19. Juli einzieht.

Nach dem Achtelfinal-Sieg über Ägypten spielt die Albiceleste im Viertelfinale gegen die Schweiz. Seit der Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien 2022 ist Argentinien in elf WM-Spielen ungeschlagen.

Schlagen sie die Schweiz, treffen sie im Halbfinale auf Norwegen oder England und im Finale auf Frankreich, Marokko, Spanien oder Belgien.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 11. Juli (20:00 Uhr CDT) Viertelfinale Arrowhead Stadium, Kansas City Argentinien gegen die Schweiz Tickets 15. Juli (15:00 Uhr CDT) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Spiel 102: gegen Norwegen oder England Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen Frankreich/Marokko/Spanien/Belgien Tickets

Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Lionel Messi hat sich mit seinem achten Turniertreffer gegen Ägypten an die Spitze der Torjägerliste gesetzt. Er traf nun in neun WM-Spielen in Folge; die Serie begann im Achtelfinale gegen Australien bei der WM 2022 in Katar.

Spieler (Mannschaft) Anzahl der Tore Nächstes Spiel – Tickets Lionel Messi (Argentinien) 8 gegen die Schweiz – Tickets Kylian Mbappé (Frankreich) 7 gegen Marokko – Tickets Erling Haaland (Norwegen) 7 gegen England – Tickets Harry Kane (England) 6 gegen Norwegen – Tickets Vinícius Júnior (Brasilien) 4 Ausgeschieden Jude Bellingham (England) 4 gegen Norwegen – Tickets Ousmane Dembélé (Frankreich) 4 gegen Marokko – Tickets Julián Quiñones (Mexiko) 4 Ausgeschieden Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Ausgeschieden Mikel Oyarzabal (Spanien) 4 gegen Belgien – Tickets



Lionel Messi führt zudem die Liste der besten Torschützen aller Zeiten bei Weltmeisterschaften an, nachdem er bei sechs verschiedenen Turnieren (2006–2026) insgesamt 21 Tore erzielt hat.

So kaufen Sie Tickets für die WM in Argentinien

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für Argentinien: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf lagen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Gruppe J – Endstand

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Pkt Platzierung 1. Argentinien 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualifiziert 2. Österreich 3 1 1 1 6 6 0 4 Qualifiziert 3. Algerien 3 1 1 1 5 7 -2 4 Qualifiziert 4. Jordanien 3 0 0 3 3 8 -5 0 Ausgeschieden

Wer gehört zum argentinischen WM-Kader 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Argentinien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique Marseille

Juan Musso Atlético Madrid Verteidiger Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyon

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Straßburg Stürmer Lionel Messi (Kapitän) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético Madrid

Lautaro Martínez Inter Mailand

Thiago Almada Atlético Madrid

Nicolás González Atlético Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Shop: Trikots der argentinischen Nationalmannschaft für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Der amtierende Weltmeister Argentinien trägt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ein neues adidas-Heimtrikot, das die größten Momente des Teams würdigt und zugleich den Blick nach vorn richtet. Die klassischen weißen und himmelblauen Streifen kehren mit einem modernen Twist zurück – einem dreifarbigen Farbverlauf, der an die Titel von 1978, 1986 und 2022 erinnert. Ein dezentes "1896" im Nacken verweist auf das Gründungsjahr des argentinischen Fußballverbands, marineblaue Akzente an Schultern und Ärmelbündchen setzen einen klaren Akzent.

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