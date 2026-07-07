Wenn Argentinien bei der WM 2026 auf den Platz geht, ist Spannung garantiert. Wir hätten nicht gedacht, dass das epische Duell gegen Kap Verde noch übertroffen werden könnte. Wir haben uns geirrt. Der Titelverteidiger lag im Achtelfinale nach 67 Minuten 0:2 gegen Ägypten zurück. Dann folgte eines der größten WM-Comebacks aller Zeiten.
Lionel Messi spielte eine entscheidende Rolle bei dieser Aufholjagd. Er glich seinen verschossenen Elfmeter aus der ersten Halbzeit aus, indem er den argentinischen Führungstreffer von Cristian Romero vorbereitete und den Ausgleich selbst erzielte. Enzo Fernández versetzte die in Blau und Weiß gekleideten Fans in Atlanta in Ekstase, als er in der 92. Minute per Kopf den Siegtreffer erzielte.
Nun reist die "La Albiceleste" von Lionel Scaloni weiter nach Kansas City, wo am Samstag (11. Juli) das Viertelfinale gegen die Schweiz ansteht.
GOAL zeigt Ihnen den Weg und die möglichen Gegner, die Messi & Co. bis zum WM-Finale am 19. Juli erwarten, sowie wie Sie Tickets buchen können, um die Mannschaft live zu erleben, während sie versucht, ihren Weltmeistertitel zu verteidigen.
Spielplan und Ergebnisse Argentiniens bei der WM 2026
Datum
Spiel (Anstoßzeit vor Ort)
Austragungsort
Endstand / Tickets
Dienstag, 16. Juni
Argentinien gegen Algerien (20:00 Uhr CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
Argentinien gewann 3:0
Montag, 22. Juni
Argentinien gegen Österreich (12:00 Uhr CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Argentinien gewann 2:0
Samstag, 27. Juni
Jordanien gegen Argentinien (21:00 Uhr CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Argentinien gewann 3:1
Freitag, 3. Juli
Argentinien gegen Kap Verde (18:00 Uhr ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Argentinien gewann 3:2 n. V.
Dienstag, 7. Juli
Argentinien gegen Ägypten (12:00 Uhr ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Argentinien gewann 3:2
Samstag, 11. Juli
Argentinien gegen die Schweiz (20:00 Uhr CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
Argentiniens Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026
Da Argentinien Gruppe J als Erster beendete, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es ins WM-Finale am 19. Juli einzieht.
Nach dem Achtelfinal-Sieg über Ägypten spielt die Albiceleste im Viertelfinale gegen die Schweiz. Seit der Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien 2022 ist Argentinien in elf WM-Spielen ungeschlagen.
Schlagen sie die Schweiz, treffen sie im Halbfinale auf Norwegen oder England und im Finale auf Frankreich, Marokko, Spanien oder Belgien.
Datum (Anstoßzeit vor Ort)
Runde
Austragungsort
Mögliche Paarung
Tickets
11. Juli (20:00 Uhr CDT)
Viertelfinale
Arrowhead Stadium, Kansas City
Argentinien gegen die Schweiz
15. Juli (15:00 Uhr CDT)
Halbfinale
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Spiel 102: gegen Norwegen oder England
19. Juli (15:00 Uhr ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spiel 104: gegen Frankreich/Marokko/Spanien/Belgien
Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste
Lionel Messi hat sich mit seinem achten Turniertreffer gegen Ägypten an die Spitze der Torjägerliste gesetzt. Er traf nun in neun WM-Spielen in Folge; die Serie begann im Achtelfinale gegen Australien bei der WM 2022 in Katar.
Spieler (Mannschaft)
Anzahl der Tore
Nächstes Spiel – Tickets
Lionel Messi (Argentinien)
8
gegen die Schweiz – Tickets
Kylian Mbappé (Frankreich)
7
gegen Marokko – Tickets
Erling Haaland (Norwegen)
7
gegen England – Tickets
Harry Kane (England)
6
gegen Norwegen – Tickets
Vinícius Júnior (Brasilien)
4
Ausgeschieden
Jude Bellingham (England)
4
gegen Norwegen – Tickets
Ousmane Dembélé (Frankreich)
4
gegen Marokko – Tickets
Julián Quiñones (Mexiko)
4
Ausgeschieden
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Ausgeschieden
Mikel Oyarzabal (Spanien)
4
gegen Belgien – Tickets
Lionel Messi führt zudem die Liste der besten Torschützen aller Zeiten bei Weltmeisterschaften an, nachdem er bei sechs verschiedenen Turnieren (2006–2026) insgesamt 21 Tore erzielt hat.
So kaufen Sie Tickets für die WM in Argentinien
Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
WM-Tickets für Argentinien: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf lagen sie noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
9. Juli – 11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Gruppe J – Endstand
Platz
Mannschaft
Spiele
S
U
N
Tore
GEG
Tordifferenz
Pkt
Platzierung
1.
Argentinien
3
3
0
0
8
1
+7
9
Qualifiziert
2.
Österreich
3
1
1
1
6
6
0
4
Qualifiziert
3.
Algerien
3
1
1
1
5
7
-2
4
Qualifiziert
4.
Jordanien
3
0
0
3
3
8
-5
0
Ausgeschieden
Wer gehört zum argentinischen WM-Kader 2026?
Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Argentinien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:
Position
Spieler
Aktueller Verein
Torhüter
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique Marseille
Juan Musso
Atlético Madrid
Verteidiger
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique Lyon
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique Marseille
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Mittelfeldspieler
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Straßburg
Stürmer
Lionel Messi (Kapitän)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético Madrid
Lautaro Martínez
Inter Mailand
Thiago Almada
Atlético Madrid
Nicolás González
Atlético Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Shop: Trikots der argentinischen Nationalmannschaft für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026
Der amtierende Weltmeister Argentinien trägt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ein neues adidas-Heimtrikot, das die größten Momente des Teams würdigt und zugleich den Blick nach vorn richtet. Die klassischen weißen und himmelblauen Streifen kehren mit einem modernen Twist zurück – einem dreifarbigen Farbverlauf, der an die Titel von 1978, 1986 und 2022 erinnert. Ein dezentes "1896" im Nacken verweist auf das Gründungsjahr des argentinischen Fußballverbands, marineblaue Akzente an Schultern und Ärmelbündchen setzen einen klaren Akzent.
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