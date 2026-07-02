Argentiniens Weg ins WM-Finale: Spiel der Runde der letzten 32 gegen Kap Verde, mögliche Szenarien, Spielplan und weitere Informationen

Seit Brasilien 1962 hat kein Team den Weltmeistertitel verteidigt. Der amtierende Champion Argentinien ist jedoch auf Kurs, diesen Erfolg bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu wiederholen, und es überrascht nicht, dass Lionel Messi die Fäden zieht.
Für Lionel Scalonis "La Albiceleste" verlief das Turnier bisher ohne Probleme, und die Mannschaft gehörte zu den drei Teams, die vor der K.o.-Phase alle Spiele gewannen. Messi traf in jedem der Gruppensiege Argentiniens und ist nun der erfolgreichste Torschütze der WM-Geschichte.
Als Nächstes trifft Argentinien im Sechzehntelfinale am Freitag (3. Juli) in Miami auf Kap Verde.
Spielplan und Ergebnisse Argentiniens bei der WM 2026
Datum
Spiel (Anstoßzeit vor Ort)
Austragungsort
Endstand / Tickets
Dienstag, 16. Juni
Argentinien gegen Algerien (20:00 Uhr CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
Argentinien gewann 3:0
Montag, 22. Juni
Argentinien gegen Österreich (12:00 Uhr CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Argentinien gewann 2:0
Samstag, 27. Juni
Jordanien gegen Argentinien (21:00 Uhr CDT)
AT&T Stadium, Arlington
Argentinien gewann 3:1
Freitag, 3. Juli
Argentinien gegen Kap Verde (18:00 Uhr ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Argentiniens Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026
Da Argentinien Gruppe J gewann, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es bis zum Finale am 19. Juli kommt.
Schlägt Argentinien Kap Verde im 32. Finale, spielt die Mannschaft im Achtelfinale in Atlanta gegen Australien oder Ägypten. La Albiceleste ist seit neun WM-Spielen ungeschlagen, seit der Niederlage gegen Saudi-Arabien im Auftaktspiel 2022.
Nach dem Achtelfinale könnten im Viertelfinale die Schweiz oder Kolumbien, im Halbfinale Brasilien, Mexiko oder England und im Finale Frankreich, Spanien oder Portugal warten.
Datum (Anstoßzeit vor Ort)
Runde
Austragungsort
Mögliche Paarung
Tickets
3. Juli (18:00 Uhr ET)
Runde der letzten 32
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Argentinien gegen Kap Verde
7. Juli (12:00 Uhr ET)
Achtelfinale
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Spiel 95: gegen Australien oder Ägypten
11. Juli (20:00 Uhr CDT)
Viertelfinale
Arrowhead Stadium, Kansas City
Spiel 100: gegen den Sieger von Spiel 96
15. Juli (15:00 Uhr CDT)
Halbfinale
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 99
19. Juli (15:00 Uhr ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101
Gruppe J – Endstand
Platz
Mannschaft
Gespielte Spiele
S
U
N
Tore
GEG
Tordifferenz
Pkt
Stand
1.
Argentinien
3
3
0
0
8
1
+7
9
Qualifiziert
2.
Österreich
3
1
1
1
6
6
0
4
Qualifiziert
3.
Algerien
3
1
1
1
5
7
-2
4
Qualifiziert
4.
Jordanien
3
0
0
3
3
8
-5
0
Ausgeschieden
So kaufen Sie Tickets für die WM in Argentinien
Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
WM-Tickets für Argentinien: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9. Juli – 11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Wer steht im argentinischen WM-Kader 2026?
Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Argentinien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:
Position
Spieler
Aktueller Verein
Torhüter
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique Marseille
Juan Musso
Atlético Madrid
Verteidiger
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique Lyon
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique Marseille
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Mittelfeldspieler
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Straßburg
Stürmer
Lionel Messi (Kapitän)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético Madrid
Lautaro Martínez
Inter Mailand
Thiago Almada
Atlético Madrid
Nicolás González
Atlético Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Shop: Trikots der argentinischen Nationalmannschaft für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026
Der amtierende Weltmeister Argentinien trägt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ein neues adidas-Heimtrikot, das frühere Erfolge ehrt und zugleich nach vorn blickt. Die klassischen weißen und himmelblauen Streifen kehren mit einem modernen Twist zurück – einem dreifarbigen Farbverlauf, der an die Titel von 1978, 1986 und 2022 erinnert. Ein dezentes "1896" im Nacken verweist auf das Gründungsjahr des argentinischen Fußballverbands, marineblaue Akzente an Schultern und Bündchen setzen einen klaren Akzent.
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