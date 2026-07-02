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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Argentiniens Weg ins WM-Finale: Spiel der Runde der letzten 32 gegen Kap Verde, mögliche Szenarien, Spielplan und weitere Informationen

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Weltmeisterschaft
Argentinien
L. Messi

Wo spielt der amtierende Weltmeister, und auf wen könnte er treffen, wenn er bis ins Finale kommt?

Seit Brasilien 1962 hat kein Team den Weltmeistertitel verteidigt. Der amtierende Champion Argentinien ist jedoch auf Kurs, diesen Erfolg bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu wiederholen, und es überrascht nicht, dass Lionel Messi die Fäden zieht.

Für Lionel Scalonis "La Albiceleste" verlief das Turnier bisher ohne Probleme, und die Mannschaft gehörte zu den drei Teams, die vor der K.o.-Phase alle Spiele gewannen. Messi traf in jedem der Gruppensiege Argentiniens und ist nun der erfolgreichste Torschütze der WM-Geschichte.

Als Nächstes trifft Argentinien im Sechzehntelfinale am Freitag (3. Juli) in Miami auf Kap Verde.

Spielplan und Ergebnisse Argentiniens bei der WM 2026

Datum

Spiel (Anstoßzeit vor Ort)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Dienstag, 16. Juni

Argentinien gegen Algerien (20:00 Uhr CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentinien gewann 3:0

Montag, 22. Juni

Argentinien gegen Österreich (12:00 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Argentinien gewann 2:0

Samstag, 27. Juni

Jordanien gegen Argentinien (21:00 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Argentinien gewann 3:1

Freitag, 3. Juli

Argentinien gegen Kap Verde (18:00 Uhr ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Tickets

Argentiniens Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da Argentinien Gruppe J gewann, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es bis zum Finale am 19. Juli kommt.

Schlägt Argentinien Kap Verde im 32. Finale, spielt die Mannschaft im Achtelfinale in Atlanta gegen Australien oder Ägypten. La Albiceleste ist seit neun WM-Spielen ungeschlagen, seit der Niederlage gegen Saudi-Arabien im Auftaktspiel 2022.

Nach dem Achtelfinale könnten im Viertelfinale die Schweiz oder Kolumbien, im Halbfinale Brasilien, Mexiko oder England und im Finale Frankreich, Spanien oder Portugal warten.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)

Runde

Austragungsort

Mögliche Paarung

Tickets

3. Juli (18:00 Uhr ET)

Runde der letzten 32

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Argentinien gegen Kap Verde

Tickets

7. Juli (12:00 Uhr ET)

Achtelfinale

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Spiel 95: gegen Australien oder Ägypten

Tickets

11. Juli (20:00 Uhr CDT)

Viertelfinale

Arrowhead Stadium, Kansas City

Spiel 100: gegen den Sieger von Spiel 96

Tickets

15. Juli (15:00 Uhr CDT)

Halbfinale

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 99

Tickets

19. Juli (15:00 Uhr ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101

Tickets

Gruppe J – Endstand

Platz

Mannschaft

Gespielte Spiele

S

U

N

Tore

GEG

Tordifferenz

Pkt

Stand

1.

Argentinien

3

3

0

0

8

1

+7

9

Qualifiziert

2.

Österreich

3

1

1

1

6

6

0

4

Qualifiziert

3.

Algerien

3

1

1

1

5

7

-2

4

Qualifiziert

4.

Jordanien

3

0

0

3

3

8

-5

0

Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in Argentinien

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für Argentinien: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Wer steht im argentinischen WM-Kader 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Argentinien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position

Spieler

Aktueller Verein

Torhüter

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique Marseille


Juan Musso

Atlético Madrid

Verteidiger

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique Lyon


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Mittelfeldspieler

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Straßburg

Stürmer

Lionel Messi (Kapitän)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético Madrid


Lautaro Martínez

Inter Mailand


Thiago Almada

Atlético Madrid


Nicolás González

Atlético Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Shop: Trikots der argentinischen Nationalmannschaft für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Der amtierende Weltmeister Argentinien trägt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ein neues adidas-Heimtrikot, das frühere Erfolge ehrt und zugleich nach vorn blickt. Die klassischen weißen und himmelblauen Streifen kehren mit einem modernen Twist zurück – einem dreifarbigen Farbverlauf, der an die Titel von 1978, 1986 und 2022 erinnert. Ein dezentes "1896" im Nacken verweist auf das Gründungsjahr des argentinischen Fußballverbands, marineblaue Akzente an Schultern und Bündchen setzen einen klaren Akzent.

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