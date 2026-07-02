Argentiniens Weg ins WM-Finale: Spiel der Runde der letzten 32 gegen Kap Verde, mögliche Szenarien, Spielplan und weitere Informationen

Seit Brasilien 1962 hat kein Team den Weltmeistertitel verteidigt. Der amtierende Champion Argentinien ist jedoch auf Kurs, diesen Erfolg bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu wiederholen, und es überrascht nicht, dass Lionel Messi die Fäden zieht.

Für Lionel Scalonis "La Albiceleste" verlief das Turnier bisher ohne Probleme, und die Mannschaft gehörte zu den drei Teams, die vor der K.o.-Phase alle Spiele gewannen. Messi traf in jedem der Gruppensiege Argentiniens und ist nun der erfolgreichste Torschütze der WM-Geschichte.

Als Nächstes trifft Argentinien im Sechzehntelfinale am Freitag (3. Juli) in Miami auf Kap Verde.

Spielplan und Ergebnisse Argentiniens bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Dienstag, 16. Juni Argentinien gegen Algerien (20:00 Uhr CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Argentinien gewann 3:0 Montag, 22. Juni Argentinien gegen Österreich (12:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentinien gewann 2:0 Samstag, 27. Juni Jordanien gegen Argentinien (21:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentinien gewann 3:1 Freitag, 3. Juli Argentinien gegen Kap Verde (18:00 Uhr ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Tickets

Argentiniens Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da Argentinien Gruppe J gewann, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es bis zum Finale am 19. Juli kommt.

Schlägt Argentinien Kap Verde im 32. Finale, spielt die Mannschaft im Achtelfinale in Atlanta gegen Australien oder Ägypten. La Albiceleste ist seit neun WM-Spielen ungeschlagen, seit der Niederlage gegen Saudi-Arabien im Auftaktspiel 2022.

Nach dem Achtelfinale könnten im Viertelfinale die Schweiz oder Kolumbien, im Halbfinale Brasilien, Mexiko oder England und im Finale Frankreich, Spanien oder Portugal warten.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 3. Juli (18:00 Uhr ET) Runde der letzten 32 Hard Rock Stadium, Miami Gardens Argentinien gegen Kap Verde Tickets 7. Juli (12:00 Uhr ET) Achtelfinale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Spiel 95: gegen Australien oder Ägypten Tickets 11. Juli (20:00 Uhr CDT) Viertelfinale Arrowhead Stadium, Kansas City Spiel 100: gegen den Sieger von Spiel 96 Tickets 15. Juli (15:00 Uhr CDT) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 99 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101 Tickets

Gruppe J – Endstand

Platz Mannschaft Gespielte Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Pkt Stand 1. Argentinien 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualifiziert 2. Österreich 3 1 1 1 6 6 0 4 Qualifiziert 3. Algerien 3 1 1 1 5 7 -2 4 Qualifiziert 4. Jordanien 3 0 0 3 3 8 -5 0 Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in Argentinien

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für Argentinien: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Wer steht im argentinischen WM-Kader 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Argentinien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique Marseille

Juan Musso Atlético Madrid Verteidiger Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyon

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Straßburg Stürmer Lionel Messi (Kapitän) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético Madrid

Lautaro Martínez Inter Mailand

Thiago Almada Atlético Madrid

Nicolás González Atlético Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Shop: Trikots der argentinischen Nationalmannschaft für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Der amtierende Weltmeister Argentinien trägt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ein neues adidas-Heimtrikot, das frühere Erfolge ehrt und zugleich nach vorn blickt. Die klassischen weißen und himmelblauen Streifen kehren mit einem modernen Twist zurück – einem dreifarbigen Farbverlauf, der an die Titel von 1978, 1986 und 2022 erinnert. Ein dezentes "1896" im Nacken verweist auf das Gründungsjahr des argentinischen Fußballverbands, marineblaue Akzente an Schultern und Bündchen setzen einen klaren Akzent.

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