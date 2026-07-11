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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Argentiniens Weg ins WM-Finale: Halbfinale gegen England, Informationen zum Austragungsort, das Rennen um den Goldenen Schuh und mehr

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Argentinien
L. Messi

Wo spielt der amtierende Weltmeister und auf welche Gegner könnte er in Nordamerika treffen

Wenn Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2026 auf den Platz geht, ist Spannung garantiert. Nach ihrem epischen Spiel in der Runde der letzten 32 gegen Kap Verde gelang ihnen mit dem 3:2-Sieg gegen Ägypten eines der beeindruckendsten Comebacks in der Geschichte des Turniers.

Das Drama setzte sich am Samstag im Viertelfinale der "La Albiceleste" gegen die Schweiz in Kansas City fort. Obwohl sie früh führten, forderten die Schweizer, die ab der 72. Minute nach der roten Karte für Breel Embolo nur noch zu zehnt waren, Argentinien bis an die Grenze. Tore von Alvarez und Lautaro Martinez in der Verlängerung sicherten Argentinien jedoch den Sieg.

Nun reist die Mannschaft von Lionel Scaloni weiter nach Atlanta, wo am Mittwoch (15. Juli) das Halbfinale gegen England ansteht.

GOAL liefert alle wichtigen Infos zur argentinischen WM 2026, auch wo Sie Tickets kaufen und was sie kosten.

Spielplan und Ergebnisse der argentinischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum

Spiel (Anstoßzeit vor Ort)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Dienstag, 16. Juni

Argentinien gegen Algerien (20:00 Uhr CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentinien gewann 3:0

Montag, 22. Juni

Argentinien gegen Österreich (12 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Argentinien gewann 2:0

Samstag, 27. Juni

Jordanien gegen Argentinien (21:00 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Arlington

Argentinien gewann 3:1

Freitag, 3. Juli

Argentinien gegen Kap Verde (18:00 Uhr ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Argentinien gewann 3:2 n. V.

Dienstag, 7. Juli

Argentinien gegen Ägypten (12:00 Uhr ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Argentinien gewann 3:2

Samstag, 11. Juli

Argentinien gegen die Schweiz (20:00 Uhr CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentinien gewann 3:1 n. V.

Mittwoch, 15. Juli

England gegen Argentinien (15:00 Uhr ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Tickets

Argentiniens Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da Argentinien Gruppe J gewann, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es das Finale am 19. Juli erreicht.

Nach Siegen in der K.-o.-Runde gegen Kap Verde, Ägypten und die Schweiz trifft Argentinien nun im Halbfinale auf England. Beide Teams trafen bei früheren Weltmeisterschaften bereits fünfmal aufeinander; die erste Partie liegt bis ins Jahr 1962 zurück.

England gewann das letzte Pflichtspiel bei der WM 2002, doch 1986 in Mexiko führte Maradona "La Albiceleste" zum Sieg.

Schlägt Argentinien England, wartet im Finale Frankreich oder Spanien.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)

Runde

Austragungsort

Mögliche Paarung

Tickets

15. Juli (15:00 Uhr CDT)

Halbfinale

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Argentinien gegen England

Tickets

19. Juli (15:00 Uhr ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Spiel 104: TBC gegen Frankreich oder Spanien

Tickets

Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Nach seinem achten Turniertreffer im Viertelfinale gegen Marokko rückte Kylian Mbappé gemeinsam mit Lionel Messi an die Spitze der Rangliste um den Goldenen Schuh der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Messi traf vor dem Viertelfinal-Unentschieden gegen die Schweiz in neun WM-Spielen in Folge – eine Serie, die im Achtelfinale gegen Australien bei der WM 2022 in Katar begann.

Spieler (Mannschaft)

Anzahl der Tore

Nächstes Spiel – Tickets

Lionel Messi (Argentinien)

8

gegen England – Tickets

Kylian Mbappé (Frankreich)

8

gegen Spanien – Tickets

Erling Haaland (Norwegen)

7

Ausgeschieden

Harry Kane (England)

6

vs Argentinien – Tickets

Jude Bellingham (England)

6

gegen Argentinien – Tickets

Ousmane Dembélé (Frankreich)

5

gegen Spanien – Tickets

Vinícius Júnior (Brasilien)

4

Ausgeschieden

Julián Quiñones (Mexiko)

4

Ausgeschieden

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Ausgeschieden

Mikel Oyarzabal (Spanien)

4

gegen Frankreich – Tickets

Lionel Messi führt zudem die Liste der besten Torschützen aller Zeiten bei Weltmeisterschaften an, nachdem er bei sechs verschiedenen Turnieren (2006–2026) insgesamt 21 Tore erzielt hat.

So kaufen Sie Tickets für die WM in Argentinien

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für Argentinien: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Gruppe J – Endstand

Platz

Mannschaft

Spiele

S

U

N

Tore

GEG

Tordifferenz

Pkt

Platzierung

1.

Argentinien

3

3

0

0

8

1

+7

9

Qualifiziert

2.

Österreich

3

1

1

1

6

6

0

4

Qualifiziert

3.

Algerien

3

1

1

1

5

7

-2

4

Qualifiziert

4.

Jordanien

3

0

0

3

3

8

-5

0

Ausgeschieden

Wer gehört zum argentinischen WM-Kader 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Argentinien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position

Spieler

Aktueller Verein

Torhüter

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique Marseille


Juan Musso

Atlético Madrid

Verteidiger

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique Lyon


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique Marseille


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Mittelfeldspieler

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Straßburg

Stürmer

Lionel Messi (Kapitän)

Inter Miami


Julián Álvarez

Atlético Madrid


Lautaro Martínez

Inter Mailand


Thiago Almada

Atlético Madrid


Nicolás González

Atlético Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Shop: Trikots der argentinischen Nationalmannschaft für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Der amtierende Weltmeister Argentinien trägt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ein neues adidas-Heimtrikot, das die größten Momente des Teams würdigt und zugleich den Blick nach vorn richtet. Die klassischen weißen und himmelblauen Streifen kehren mit einem modernen Twist zurück – einem dreifarbigen Farbverlauf, der an die Titel von 1978, 1986 und 2022 erinnert. Ein dezentes "1896" im Nacken verweist auf das Gründungsjahr des argentinischen Fußballverbands, marineblaue Akzente an Schultern und Bündchen setzen einen klaren Akzent.

So sehen Sie die Spiele Argentiniens mit einem VPN

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