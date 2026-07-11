Argentiniens Weg ins WM-Finale: Halbfinale gegen England, Informationen zum Austragungsort, das Rennen um den Goldenen Schuh und mehr

Wenn Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2026 auf den Platz geht, ist Spannung garantiert. Nach ihrem epischen Spiel in der Runde der letzten 32 gegen Kap Verde gelang ihnen mit dem 3:2-Sieg gegen Ägypten eines der beeindruckendsten Comebacks in der Geschichte des Turniers.

Das Drama setzte sich am Samstag im Viertelfinale der "La Albiceleste" gegen die Schweiz in Kansas City fort. Obwohl sie früh führten, forderten die Schweizer, die ab der 72. Minute nach der roten Karte für Breel Embolo nur noch zu zehnt waren, Argentinien bis an die Grenze. Tore von Alvarez und Lautaro Martinez in der Verlängerung sicherten Argentinien jedoch den Sieg.

Nun reist die Mannschaft von Lionel Scaloni weiter nach Atlanta, wo am Mittwoch (15. Juli) das Halbfinale gegen England ansteht.

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Spielplan und Ergebnisse der argentinischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Dienstag, 16. Juni Argentinien gegen Algerien (20:00 Uhr CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Argentinien gewann 3:0 Montag, 22. Juni Argentinien gegen Österreich (12 Uhr CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentinien gewann 2:0 Samstag, 27. Juni Jordanien gegen Argentinien (21:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Arlington Argentinien gewann 3:1 Freitag, 3. Juli Argentinien gegen Kap Verde (18:00 Uhr ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Argentinien gewann 3:2 n. V. Dienstag, 7. Juli Argentinien gegen Ägypten (12:00 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Argentinien gewann 3:2 Samstag, 11. Juli Argentinien gegen die Schweiz (20:00 Uhr CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Argentinien gewann 3:1 n. V. Mittwoch, 15. Juli England gegen Argentinien (15:00 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Tickets

Argentiniens Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da Argentinien Gruppe J gewann, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es das Finale am 19. Juli erreicht.

Nach Siegen in der K.-o.-Runde gegen Kap Verde, Ägypten und die Schweiz trifft Argentinien nun im Halbfinale auf England. Beide Teams trafen bei früheren Weltmeisterschaften bereits fünfmal aufeinander; die erste Partie liegt bis ins Jahr 1962 zurück.



England gewann das letzte Pflichtspiel bei der WM 2002, doch 1986 in Mexiko führte Maradona "La Albiceleste" zum Sieg.

Schlägt Argentinien England, wartet im Finale Frankreich oder Spanien.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 15. Juli (15:00 Uhr CDT) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Argentinien gegen England Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: TBC gegen Frankreich oder Spanien Tickets

Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Nach seinem achten Turniertreffer im Viertelfinale gegen Marokko rückte Kylian Mbappé gemeinsam mit Lionel Messi an die Spitze der Rangliste um den Goldenen Schuh der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Messi traf vor dem Viertelfinal-Unentschieden gegen die Schweiz in neun WM-Spielen in Folge – eine Serie, die im Achtelfinale gegen Australien bei der WM 2022 in Katar begann.

Spieler (Mannschaft) Anzahl der Tore Nächstes Spiel – Tickets Lionel Messi (Argentinien) 8 gegen England – Tickets Kylian Mbappé (Frankreich) 8 gegen Spanien – Tickets Erling Haaland (Norwegen) 7 Ausgeschieden Harry Kane (England) 6 vs Argentinien – Tickets Jude Bellingham (England) 6 gegen Argentinien – Tickets Ousmane Dembélé (Frankreich) 5 gegen Spanien – Tickets Vinícius Júnior (Brasilien) 4 Ausgeschieden Julián Quiñones (Mexiko) 4 Ausgeschieden Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Ausgeschieden Mikel Oyarzabal (Spanien) 4 gegen Frankreich – Tickets

Lionel Messi führt zudem die Liste der besten Torschützen aller Zeiten bei Weltmeisterschaften an, nachdem er bei sechs verschiedenen Turnieren (2006–2026) insgesamt 21 Tore erzielt hat.

So kaufen Sie Tickets für die WM in Argentinien

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für Argentinien: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Gruppe J – Endstand

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Pkt Platzierung 1. Argentinien 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualifiziert 2. Österreich 3 1 1 1 6 6 0 4 Qualifiziert 3. Algerien 3 1 1 1 5 7 -2 4 Qualifiziert 4. Jordanien 3 0 0 3 3 8 -5 0 Ausgeschieden

Wer gehört zum argentinischen WM-Kader 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Argentinien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique Marseille

Juan Musso Atlético Madrid Verteidiger Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique Lyon

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique Marseille

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Straßburg Stürmer Lionel Messi (Kapitän) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético Madrid

Lautaro Martínez Inter Mailand

Thiago Almada Atlético Madrid

Nicolás González Atlético Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Shop: Trikots der argentinischen Nationalmannschaft für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Der amtierende Weltmeister Argentinien trägt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ein neues adidas-Heimtrikot, das die größten Momente des Teams würdigt und zugleich den Blick nach vorn richtet. Die klassischen weißen und himmelblauen Streifen kehren mit einem modernen Twist zurück – einem dreifarbigen Farbverlauf, der an die Titel von 1978, 1986 und 2022 erinnert. Ein dezentes "1896" im Nacken verweist auf das Gründungsjahr des argentinischen Fußballverbands, marineblaue Akzente an Schultern und Bündchen setzen einen klaren Akzent.

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