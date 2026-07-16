Das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien bietet nicht nur auf dem Platz ein Spektakel. Auch die Halbzeit im MetLife Stadium in East Rutherford steht ganz im Zeichen der Unterhaltung: Eine große Musikshow wartet auf die Zuschauer.

Doch wie lange dauert die Show und verschiebt sich dadurch der Wiederanpfiff? GOAL klärt auf.

Argentinien vs. Spanien: Wie lange dauert die Halbzeitshow im WM-Finale und welche Künstler treten auf?





Die Halbzeitshow des WM-Finals verspricht ein echtes Spektakel. Neben Shakira und Burna Boy, die ihren WM-Song "Dai Dai" performen, sollen auch Stars wie Madonna, Justin Bieber, BTS, Gustavo Dudamel und ein Schulchor auftreten.

Bei diesem Staraufgebot ist eine gewöhnliche 15-minütige Halbzeitpause kaum ausreichend. Laut BBC soll die Unterbrechung deshalb deutlich länger dauern: Geplant ist zunächst die reguläre Pause, gefolgt von einer zusätzlichen Show inklusive Auf- und Abbau der Bühne. Die Times berichtet sogar von einer Unterbrechung von rund 30 Minuten.

Inszeniert wird die Show von Coldplay-Frontmann Chris Martin. Die FIFA will damit Musik, Fußball und soziales Engagement verbinden und 100 Millionen US-Dollar für Bildungs- und Fußballprojekte sammeln.

Mit der verlängerten Halbzeit orientiert sich die FIFA an den berühmten Super-Bowl-Shows. Bereits bei der vergangenen Klub-WM in den USA dauerte die Halbzeitshow 24 Minuten. Regelkonform ist eine derart lange Pause allerdings nicht: Laut Regel 7 des IFAB beträgt die Halbzeitunterbrechung maximal 15 Minuten. Kritiker warnen, dass eine längere Pause den Rhythmus der Spieler beeinträchtigen könnte - eine Argumentation, die das IFAB bereits 2021 bei einem ähnlichen Vorschlag der CONMEBOL anführte.

Argentinien vs. Spanien: Wie lange dauert die Halbzeitshow im WM-Finale und welche Künstler treten auf? Übertragung im Free-TV und Livestream





Das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien ist auf mehreren Wegen live zu sehen. Im Free-TV zeigt das ZDF die Entscheidung um den Titel und startet bereits um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Katrin Müller-Hohenstein begleitet die Zuschauer durch den Abend, Jochen Breyer kommentiert die Partie.

Zusätzlich ist das Endspiel kostenlos im Livestream über sportstudio.de und die ZDF-Mediathek verfügbar. Auch MagentaTV überträgt das Finale live, setzt dabei auf Kommentator Wolf Fuss - allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement.

Argentinien vs. Spanien: Wie lange dauert die Halbzeitshow im WM-Finale und welche Künstler treten auf? Liveticker zum Finale





Wer das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien nicht im TV sehen kann, verpasst mit dem SPOX-Liveticker trotzdem keine wichtige Szene. Tore, Highlights und alle entscheidenden Momente der Partie gibt es dort in Echtzeit zum Mitlesen.

Argentinien vs. Spanien: Wie lange dauert die Halbzeitshow im WM-Finale und welche Künstler treten auf? Wichtigste Infos





Begegnung Argentinien vs. Spanien Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Finale Datum 19. Juli 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Met Life Stadium, East Rutherford (USA) TV MagentaTV, ZDF Livestream MagentaTV, sportstudio.de



