Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Weltmeisterschaft
team-logoSpanien
New York/New Jersey Stadium
team-logoArgentinien
Ansehen auf MagentaTVAnsehen auf ZDF
GOAL

Argentinien vs. Spanien: Wie lange dauert die Halbzeitshow im WM-Finale und welche Künstler treten auf?

Weltmeisterschaft
Spanien - Argentinien
Spanien
Argentinien

Beim WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien geht es nicht nur um den Titel. Auch die Halbzeit wird zum Spektakel: Eine Show im Stil der berühmten Super-Bowl-Halbzeitshow soll für Unterhaltung sorgen und die übliche 15-minütige Pause verlängern. GOAL verrät, wie lange die Unterbrechung dauern soll.

Das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien bietet nicht nur auf dem Platz ein Spektakel. Auch die Halbzeit im MetLife Stadium in East Rutherford steht ganz im Zeichen der Unterhaltung: Eine große Musikshow wartet auf die Zuschauer.

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden

Doch wie lange dauert die Show und verschiebt sich dadurch der Wiederanpfiff? GOAL klärt auf.

Argentinien vs. Spanien: Wie lange dauert die Halbzeitshow im WM-Finale und welche Künstler treten auf?


Die Halbzeitshow des WM-Finals verspricht ein echtes Spektakel. Neben Shakira und Burna Boy, die ihren WM-Song "Dai Dai" performen, sollen auch Stars wie Madonna, Justin Bieber, BTS, Gustavo Dudamel und ein Schulchor auftreten.

Bei diesem Staraufgebot ist eine gewöhnliche 15-minütige Halbzeitpause kaum ausreichend. Laut BBC soll die Unterbrechung deshalb deutlich länger dauern: Geplant ist zunächst die reguläre Pause, gefolgt von einer zusätzlichen Show inklusive Auf- und Abbau der Bühne. Die Times berichtet sogar von einer Unterbrechung von rund 30 Minuten.

Weltmeisterschaft
Spanien crest
Spanien
ESP
Argentinien crest
Argentinien
ARG

Inszeniert wird die Show von Coldplay-Frontmann Chris Martin. Die FIFA will damit Musik, Fußball und soziales Engagement verbinden und 100 Millionen US-Dollar für Bildungs- und Fußballprojekte sammeln.

Mit der verlängerten Halbzeit orientiert sich die FIFA an den berühmten Super-Bowl-Shows. Bereits bei der vergangenen Klub-WM in den USA dauerte die Halbzeitshow 24 Minuten. Regelkonform ist eine derart lange Pause allerdings nicht: Laut Regel 7 des IFAB beträgt die Halbzeitunterbrechung maximal 15 Minuten. Kritiker warnen, dass eine längere Pause den Rhythmus der Spieler beeinträchtigen könnte - eine Argumentation, die das IFAB bereits 2021 bei einem ähnlichen Vorschlag der CONMEBOL anführte.

Argentinien vs. Spanien: Wie lange dauert die Halbzeitshow im WM-Finale und welche Künstler treten auf? Übertragung im Free-TV und Livestream


Das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien ist auf mehreren Wegen live zu sehen. Im Free-TV zeigt das ZDF die Entscheidung um den Titel und startet bereits um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Katrin Müller-Hohenstein begleitet die Zuschauer durch den Abend, Jochen Breyer kommentiert die Partie.

Zusätzlich ist das Endspiel kostenlos im Livestream über sportstudio.de und die ZDF-Mediathek verfügbar. Auch MagentaTV überträgt das Finale live, setzt dabei auf Kommentator Wolf Fuss - allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement.

Argentinien vs. Spanien: Wie lange dauert die Halbzeitshow im WM-Finale und welche Künstler treten auf? Liveticker zum Finale


Wer das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien nicht im TV sehen kann, verpasst mit dem SPOX-Liveticker trotzdem keine wichtige Szene. Tore, Highlights und alle entscheidenden Momente der Partie gibt es dort in Echtzeit zum Mitlesen.

Argentinien vs. Spanien: Wie lange dauert die Halbzeitshow im WM-Finale und welche Künstler treten auf? Wichtigste Infos


Begegnung

Argentinien vs. Spanien

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Finale

Datum

19. Juli 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Met Life Stadium, East Rutherford (USA)

TV

MagentaTV, ZDF

Livestream

MagentaTV, sportstudio.de


Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen