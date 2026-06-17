Argentinien vs. Österreich: Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J Dallas Stadium

Das Spiel Argentinien gegen Österreich beginnt am 22. Juni 2026 um 13:00 Uhr EST und 17:00 Uhr GMT.

Hintergrundinformationen zum Spiel und Einblicke in den Eröffnungstag

Argentinien gewann dank eines Hattricks von Lionel Messi, der sein 200. Länderspiel feierte, 3:0 gegen Algerien. Österreich gewann im San Francisco Bay Area Stadium 3:1 gegen Jordanien. Marko Arnautović, Österreichs Rekordtorschütze und Rekordnationalspieler, kam in der zweiten Halbzeit ins Spiel und sicherte per Elfmeter in der Nachspielzeit den Sieg.

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Argentiniens Schlüsselspieler und Trainer

Lionel Scaloni führte "La Albiceleste" 2022 zum Titel und will als erster Trainer seit Vittorio Pozzo 1938 zweimal in Folge gewinnen. Pozzo schaffte das mit Italien.

Mit 27 Einsätzen hält Messi den Rekord für die meisten WM-Spiele eines Spielers und ist neben dem portugiesischen Stürmer Cristiano Ronaldo (41) der einzige männliche Spieler, der bei seiner sechsten Weltmeisterschaft dabei ist. Der Kader zeigt einen klaren englischen Einschlag: Liverpools Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister, Chelsea-Mittelfeldspieler Enzo Fernández, Aston-Villa-Torhüter Emi Martínez, Spurs-Verteidiger Cristian Romero und Man-United-Verteidiger Lisandro Martínez erhielten alle eine Nominierung. Im Sturm setzen die Titelverteidiger auf Julián Álvarez und Inter-Stürmer Lautaro Martínez, die hinter Messi agieren. Der Kapitän kommt inzwischen auf 200 Länderspiele für Argentinien.

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Österreichs Schlüsselspieler und Trainer

"Das Team" kam am Stützpunkt in Kalifornien mit einem 26-köpfigen Kader zusammen, das nach dem Triumph in der direkten Qualifikation gegen Bosnien und Herzegowina nominiert wurde. Die taktische Integration unter Cheftrainer Ralf Rangnick läuft auf Hochtouren und schafft eine geschlossene, positive Atmosphäre im Lager. Der größte strukturelle Vorteil für Österreich ist die volle Fitness des erfahrenen Kerns, sodass das Team bereits am ersten Spieltag seine intensive Spielweise zeigen kann.

Nationalikone David Alaba ist einsatzfähig und organisiert die Abwehr. Gemeinsam mit dem körperlich starken Kevin Danso bildet er das defensive Rückgrat. Im Mittelfeld sorgen Konrad Laimer und Marcel Sabitzer mit energischem Pressing für schnelle Umschaltmomente. Hinter der Sturmreihe lenkt Spielmacher Christoph Baumgartner die Angriffe, während die Talente Paul Wanner und Carney Chukwuemeka dem Team frische Optionen für Unberechenbarkeit und den Durchbruch gegen kompakte Abwehrreihen bieten.

Trainer Ralf Rangnick hat der österreichischen Nationalmannschaft, die weltweit Anerkennung sucht, eine klare Taktik und viel Energie gegeben. Nach Jahrzehnten in der Clubszene betrat er die internationale Bühne und formte "Das Team" um: Er legte die frühere Passivität ab und setzte auf einen mutigen, sehr aktiven Stil, der hohe Intensität verlangt.

Taktisch setzt er auf ein dynamisches Konzept mit sofortigem, ballorientiertem Pressing und schnellen vertikalen Umschaltphasen. Sein bevorzugtes Werkzeug ist ein starres 4-2-2-2 oder ein aggressives 4-3-3.

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Der 26-köpfige Kader Argentiniens

Torhüter: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Verteidiger: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Mittelfeld: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Straßburg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Stürmer: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Mailand).

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26-köpfiger Kader Österreichs

Torhüter: Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Verteidiger: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Philipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Mittelfeldspieler: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Stürmer: Marko Arnautović (Roter Stern Belgrad), Michael Gregoritsch (Augsburg), Saša Kalajdzic (LASK).

Mannschaftsnachrichten & Kader

Lionel Scaloni trainiert Argentinien. In den Kaderdaten stehen keine Verletzungen oder Sperren, und die voraussichtliche Startelf hat der Trainer noch nicht bestätigt. Kurz vor dem Anpfiff folgen weitere Infos.

Die österreichische Nationalmannschaft trainiert Ralf Rangnick. Vor dem Spiel bestätigte der Verband keine Verletzungen oder Sperren, und er nannte noch keine voraussichtliche Startelf. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen, sobald der Spieltermin näher rückt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Argentinien reist mit fünf Siegen in Serie in alle Wettbewerbe an. Am 10. Juni 2026 gewann die Albiceleste 3:0 im Freundschaftsspiel gegen Island, nach dem 2:0 gegen Honduras drei Tage zuvor. Im März gewann die "Albiceleste" 5:0 gegen Sambia und setzte sich 2:1 gegen Mauretanien durch. Außerdem feierte das Team im November 2025 einen 2:0-Auswärtssieg in Angola. In diesen fünf Spielen erzielte Argentinien zwölf Tore und kassierte nur ein Gegentor.

Österreich reist mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen an. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Freundschaftssieg gegen Tunesien am 1. Juni 2026. Außerdem besiegte die Mannschaft Südkorea im März 1:0 und besiegte Ghana 5:1. Die einzigen Punkte gingen beim 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina in der WM-Qualifikation im vergangenen November verloren; dieses Ergebnis sicherte dennoch das Turnier-Ticket. In dieser Serie erzielte Österreich neun Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

Die verfügbaren Daten zeigen keine bisherigen Spiele zwischen Argentinien und Österreich. Das Duell im AT&T Stadium in Arlington ist also das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen.

Tabelle

In Gruppe J belegt Argentinien vor dem Spiel Rang zwei, Österreich Rang drei.