Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Miami Stadium

Argentinien gegen Kap Verde: Anpfiff am 2. Juli 2026 um 18:00 Uhr EST (23:00 Uhr GMT).

Argentinien und Kap Verde treffen in einem echten David-gegen-Goliath-Duell aufeinander

Die Turnierneulinge treffen auf den Titelverteidiger

Kap Verde hat bei seinem WM-Debüt alle Erwartungen übertroffen und Fans weltweit begeistert. Die Mannschaft hat keine Angst und nichts zu verlieren, wenn sie sich auf das Duell mit dem Titelverteidiger vorbereitet. Sie wird die Herausforderung genießen – und machen Sie keinen Fehler: Die Herausforderung ist groß.

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Argentiniens letzte Niederlage in einem K.-o.-Spiel bei einem Turnier liegt sieben Jahre zurück. Damals verlor die Albiceleste im Halbfinale der Copa América 2019 in Belo Horizonte gegen den Erzrivalen Brasilien. Seitdem holte sie 2021 und 2023 zwei Copa-Titel und dazwischen den WM-Titel 2022.

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Wie Argentinien und Kap Verde hierhergekommen sind

Argentinien startete die Titelverteidigung bei der WM stark. "La Selección" gewann zehn Spiele in Serie, kassierte dabei nur zwei Gegentore und steht in diesem Turnier noch ohne Gegentreffer da. Bis zum Halbfinale wartet keine Mannschaft aus den Top 10, daher hat das Team gute Chancen auf den Titel.

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Kap Verde blieb in einer Gruppe mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien ungeschlagen und holte drei Remis. Die Mannschaft ist die erste Nation seit Chile 1998, die sich ohne Sieg für die K.-o.-Runde qualifizierte, sowie die erste Debütnation seit der Slowakei 2010 und das erste afrikanische Team seit Ghana 2006, das dieses Ziel erreichte. Ihr Auftritt gegen Spanien gibt ihnen das Selbstvertrauen, auch stärkere Gegner zu ärgern. Sie variieren ihr System: Mal verteidigen sie tief wie gegen Spanien, mal schalten sie wie gegen Uruguay einen Gang höher. Dieses Team hat mehr als einen Trick.

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Die Magie von Messi geht weiter

Der 39-Jährige hat sechs der acht argentinischen Tore in Nordamerika erzielt und wird sich im Hard Rock Stadium wie zu Hause fühlen. Der Inter-Miami-Star ist der erste Spieler, der an sechs Weltmeisterschaften teilnimmt. Er traf bei diesem Turnier schon sechsmal und steht seit dem Achtelfinal-Sieg gegen Australien 2022 in sieben WM-Spielen in Folge in der Torschützenliste. Der Welt gehen die Superlative für den großen Mann aus, und dies ist sicherlich die letzte Chance, ihn auf der großen Bühne zu erleben.

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Vozinha, der Inbegriff eines unerwarteten Helden

Vor drei Wochen kannten nur wenige Gelegenheitsfans seinen Namen, jetzt kennen ihn alle. Josimar José Évora Dias, bekannt als Vozinha, hatte vor dem 0:0 gegen Spanien 40.000 Instagram-Follower. Dabei zeigte der 40-Jährige sieben starke Paraden. Jetzt folgen ihm 17,5 Millionen Menschen auf der Plattform.

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Voraussichtliche Aufstellung Argentiniens

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi, Lautaro Martínez.

Voraussichtliche Aufstellung von Kap Verde

Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento.

Wichtige Statistiken zum Spiel Argentinien gegen Kap Verde

Mit 29 Einsätzen hält Messi derzeit den Rekord für die meisten WM-Spiele eines einzelnen Spielers. Der Spieler von Inter Miami hat insgesamt 202 Länderspiele für die Albiceleste bestritten.

In fünf der letzten sieben Partien Argentiniens fielen mehr als 2,5 Tore.

Die Mannschaft von Lionel Scaloni ist erst der dritte amtierende Weltmeister in diesem Jahrhundert, der die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft erreicht hat.

Sieben der letzten 13 WM-K.-o.-Spiele Argentiniens gingen in die Verlängerung, und kein Team erreichte in der WM-Geschichte häufiger die Extrazeit als Argentinien (elf Mal).

Die "Blue Sharks" von Kap Verde sind das niedrigstplatzierte Team, das bei seiner WM-Premiere die K.o.-Runde erreichte.

Als einer von vier Debütanten bei der Endrunde 2026 – neben Curaçao, Jordanien und Usbekistan – schaffte nur Kap Verde den Sprung in die erste K.o.-Runde.

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Argentiniens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Verteidiger: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Mittelfeld: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Straßburg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Stürmer: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Mailand).

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Der 26-köpfige Kader von Kap Verde

Torhüter: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Verteidiger: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Mittelfeld: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães), Laros Duarte (Puskás Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Stürmer: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

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Mannschaftsnachrichten & Kader

Lionel Scaloni trainiert Argentinien. Bislang liegen keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Eine voraussichtliche Aufstellung gibt es noch nicht; weitere Kader-Updates folgen kurz vor dem Anpfiff.

Auch für Kap Verdes Trainer Bubista verzeichnen die aktuellen Daten keine Verletzungen oder Sperren. Wie bei Argentinien steht die voraussichtliche Startelf noch nicht fest; Updates folgen rechtzeitig zum Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Bilanz der direkten Begegnungen

In den verfügbaren Daten gibt es keine bisherigen Begegnungen zwischen Argentinien und Kap Verde. Bei dieser Partie in Miami treffen diese beiden Nationen zum ersten Mal auf allen Ebenen aufeinander.

Tabelle

Argentinien gewann Gruppe J, Kap Verde wurde Zweiter in Gruppe H.