Weltmeisterschaft - WM Gruppe J Kansas City Stadium

Argentinien trifft auf Algerien am 16. Juni 2026 um 21:00 Uhr EST beziehungsweise am 17. Juni um 01:00 Uhr GMT.

Argentinien gegen Algerien: Messi trifft auf Mahrez

Lionel Messi nimmt 2026 zum sechsten Mal an der Weltmeisterschaft teil und führt Argentinien als Kapitän an. Am ersten Spieltag trifft er mit Algerien auf Riyad Mahrez. Was können wir von diesem Duell in Kansas City erwarten?

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Wer sind Argentiniens Trainer und Schlüsselspieler?

Lionel Scaloni, der La Albiceleste 2022 zum WM-Titel führte, will der erste Trainer seit Vittorio Pozzo 1938 werden, der den Titel zweimal in Folge gewinnt – Pozzo schaffte dieses Kunststück mit Italien.

Mit 26 Einsätzen hält Messi den Rekord für die meisten WM-Spiele eines Spielers und wird neben dem portugiesischen Stürmer Cristiano Ronaldo (41) der einzige männliche Akteur sein, der zum sechsten Mal bei diesem Turnier aufläuft. Der Kader zeigt einen klaren englischen Einschlag: Liverpools Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister, Chelsea-Mittelfeldspieler Enzo Fernández, Aston-Villa-Torhüter Emiliano Martínez, Spurs-Verteidiger Cristian Romero und Man-United-Verteidiger Lisandro Martínez stehen im Aufgebot. Im Sturm setzen die Titelverteidiger auf Julian Álvarez und auf Lautaro Martínez von Inter. Beide bilden die Offensivkraft hinter Messi, der bisher 198 Länderspiele für Argentinien bestritten hat.

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Wer sind Algeriens Trainer und Schlüsselspieler?

Der 35-jährige Veteran Riyad Mahrez spielte früher für Leicester City und Manchester City und steht jetzt beim saudischen Club Al Ahli unter Vertrag.

Der frühere Spurs-Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb kehrte nach sieben Monaten Pause auf Bitte von Trainer Vladimir Petkovic in den Kader zurück. Ebenso nominierte Petkovic den ehemaligen Lyon-Spieler Houssem Aouar und den in Frankreich geborenen Marseille-Angreifer Amine Gouiri.

Der bosnische Trainer Petkovic arbeitete zuletzt bei Lazio Rom, der Schweizer Nationalmannschaft und Bordeaux.

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Argentiniens 26-köpfiger WM-Kader

Torhüter: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Verteidiger: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Mittelfeld: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Straßburg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Stürmer: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Mailand).

Argentiniens Weg zur Weltmeisterschaft

Ein zentrales Merkmal der Qualifikationskampagne des Titelverteidigers und seines Wandels seit dem Turniersieg 2022 war der Wechsel zwischen den Mittelfeldspielern Alexis Mac Allister, Enzo Fernández und Rodrigo de Paul, um ein flüssigeres System zu schaffen. Argentinien kassierte in 18 CONMEBOL-Qualifikationsspielen nur 10 Gegentore, was dem Team half, in einer bekanntermaßen schwierigen Phase den ersten Platz zu belegen. Dies verdankt die Mannschaft vor allem der beständigen Leistung von Torhüter Emi "Dibu" Martinez.





Algeriens 26-köpfiger WM-Kader

Torhüter: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Verteidiger: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Mittelfeld: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nizza), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Stürmer: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

Algeriens Weg zur Weltmeisterschaft

Nachdem sie die beiden vorangegangenen Turniere auf herzzerreißende Weise verpasst hatten, dominierten die "Wüstenfüchse" ihre Qualifikationsgruppe und sicherten sich ihr Ticket nach Nordamerika – ihre erste WM-Teilnahme seit 2014.

Ihr Offensivfußball stach heraus: Algerien erzielte im Schnitt 2,4 Tore pro Spiel, getragen von Stürmer Mohamed Amoura, der in der Qualifikation zehnmal traf.

Team-News & Kader

Lionel Scaloni betreut Argentinien, doch Informationen zu Verletzungen oder Sperren liegen nicht vor. Eine voraussichtliche Startelf hat der Trainer noch nicht genannt.

Algerien geht unter Trainer Vladimir Petkovic in die Partie, wobei auch für die "Wüstenkrieger" derzeit keine Daten zu Verletzungen oder Sperren bestätigt sind. Eine voraussichtliche Startelf veröffentlichte der Verband noch nicht. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen, sobald sie vor dem Auftaktspiel der Gruppe J vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Argentinien in Topform: Fünf Siege in Serie

Argentinien reist in starker Form nach Kansas City und hat seine letzten fünf Spiele ohne Niederlage gewonnen. Am 7. Juni besiegte die Mannschaft Honduras 2:0, zuvor hatte sie Sambia 5:0 geschlagen. In diesen fünf Spielen erzielte La Albiceleste 15 Tore und kassierte nur eines. Das zeigt Offensive und Abwehr. Viermal blieben sie in drei Partien ohne Gegentor.

Algeriens aktuelle Form ist durchwachsener, enthält aber ein Ergebnis, das für Aufsehen sorgen wird. Ihre beeindruckendste Leistung zeigten sie am 3. Juni, als sie die Niederlande in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 besiegten – ein Ergebnis, das vor dem Turnier echtes Selbstvertrauen signalisiert. Außerdem feierten sie im März einen 7:0-Kantersieg gegen Guatemala. Die 0:2-Niederlage gegen Nigeria beim Afrika-Cup im Januar zeigt jedoch, dass Algerien gegen starke Gegner anfällig sein kann. In den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.

Bilanz der direkten Begegnungen

ARG Letztes Spiel ALG 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Argentinien 4 - 3 Algerien 4 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die Bilanz der direkten Begegnungen zwischen beiden Nationen ist spärlich. Das einzige bisherige Aufeinandertreffen fand am 5. Juni 2007 in einem Freundschaftsspiel statt, als Argentinien Algerien in einem torreichen Spiel mit 4:3 besiegte. Diese einzige Begegnung bietet nur begrenzten Vorhersagewert, bestätigt jedoch, dass Algerien in der Lage ist, gegen die Albiceleste zu treffen. Das Spiel der Gruppe J am Dienstag wird erst das zweite Pflicht- oder Freundschaftsspiel zwischen diesen Nationen sein.

Tabelle

In Gruppe J führt Algerien aktuell die Tabelle an, Argentinien steht vor seinem Auftaktspiel auf Rang zwei.