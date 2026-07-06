Argentinien vs. Ägypten: WM-Vorschau 2026 – Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Atlanta Stadium

Argentinien gegen Ägypten startet am 7. Juli 2026 um 12:00 Uhr EST und 17:00 Uhr GMT.

Vorschau auf das Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und Ägypten

Nach dem knappen Sieg gegen den WM-Debütanten Kap Verde bleibt Argentinien auf Kurs, als erste Mannschaft seit Brasilien 1962 den Titel zu verteidigen. Auf dem Weg ins Viertelfinale steht nun Ägypten im Weg, das selbst Geschichte schreiben will. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf die Schweiz oder Kolumbien.

Getty Images

Wie kamen Argentinien und Ägypten hierher?

Zur Halbzeit gegen Kap Verde führte Argentinien bereits. Doch der Außenseiter startete in Hälfte zwei eine Aufholjagd, glich zweimal aus und unterlag schließlich 2:3 durch ein Eigentor in der 111. Minute. Die Null stand weder gegen Jordanien noch gegen Kap Verde, was Trainer Lionel Scaloni Sorgen bereiten dürfte. Im Angriff bleibt das Team jedoch treffsicher und erzielte in drei der vier Turnierspiele jeweils genau drei Tore.

Getty Images

Ägyptens Sieg im Elfmeterschießen gegen Australien markierte den ersten Erfolg des Landes in einem WM-K.-o.-Spiel. Die Elf von Hossam Hassan könnte als fünftes afrikanisches Team das Viertelfinale erreichen und tritt ohne großen Respekt an, denn sie verlor nur eines der letzten acht Spiele.

Getty Images

Messis Magie wirkt nach wie vor

Der WM-Rekordtorschütze Lionel Messi will als erst sechster Spieler der Geschichte in den ersten fünf Spielen seines Teams bei einer WM treffen. Apropos Klasse: Kein Akteur geht mit mehr Torchancen in die Runde der letzten 16 als Ägyptens Mohamed Salah, der bereits 16 Möglichkeiten für seine Mitspieler kreierte.

Getty Images

Argentinien glänzt in langen Partien

Argentinien hat 10 seiner 12 WM-Spiele gewonnen, die über 90 Minuten hinausgingen – vier ohne Elfmeterschießen und sechs im Elfmeterschießen.

Getty Images

Voraussichtliche Aufstellung Argentiniens

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez, Almada.

Voraussichtliche Aufstellung Ägyptens

Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush

Wichtige Fakten und Zahlen zu Argentinien gegen Ägypten

Argentinien hat seine letzten 24 Spiele auf neutralem Boden gewonnen.

Lionel Messi ist der erste Spieler, der bei zwei verschiedenen Weltmeisterschaften jeweils sieben Tore erzielt hat.

Drei der bisherigen vier WM-Spiele Ägyptens endeten nach 90 Minuten 1:1.

In den vergangenen sechs WM-Spielen Ägyptens trafen beide Teams jeweils mindestens einmal.

Getty Images





Argentiniens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Verteidiger: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Mittelfeld: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Straßburg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Stürmer: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Mailand).

Getty Images

26-köpfiger Kader Ägyptens

Torhüter: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Verteidiger: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nizza), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

Mittelfeld: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Oviedo).

Stürmer: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).

Getty Images

Mannschaftsnachrichten & Kader

Lionel Scaloni hat noch keine Aufstellung für Argentinien bestätigt. Offiziell gab es vor dem Spiel keine Verletzten oder Gesperrten. Wir ergänzen die aktuellen Infos kurz vor dem Anpfiff, sobald die Lage nach der Verlängerung gegen Kap Verde klar ist.

Auch für Ägypten hat Hossam Hassan noch keine Aufstellung genannt. Verletzungen oder Sperren sind nicht bekannt. Die voraussichtliche Startelf erscheint hier, sobald die Informationen vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 13 A. Abou El Fotouh

Form

Bilanz der direkten Begegnungen

ARG Letztes Spiel ÄGY 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Ägypten 0 - 2 Argentinien 2 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Argentinien und Ägypten trafen in der verfügbaren Bilanz bisher nur einmal direkt aufeinander. Dieses Spiel fand am 26. März 2008 statt – ein Freundschaftsspiel, das Ägypten mit 0:2 verlor. Weitere dokumentierte Pflichtspiele zwischen den beiden Teams gibt es nicht. Daher bleibt dieses WM-K.o.-Spiel eine seltene Begegnung der beiden Nationen.

Tabelle

Argentinien gewann Gruppe J, Ägypten belegte Platz zwei in Gruppe G.