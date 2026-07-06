Argentinien vs. Ägypten: WM-Vorschau 2026 – Alles, was Sie wissen müssen

Argentinien gegen Ägypten startet am 7. Juli 2026 um 12:00 Uhr EST und 17:00 Uhr GMT.
Vorschau auf das Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und Ägypten
Nach dem knappen Sieg gegen den WM-Debütanten Kap Verde bleibt Argentinien auf Kurs, als erste Mannschaft seit Brasilien 1962 den Titel zu verteidigen. Auf dem Weg ins Viertelfinale steht nun Ägypten im Weg, das selbst Geschichte schreiben will. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf die Schweiz oder Kolumbien.Getty Images
Wie kamen Argentinien und Ägypten hierher?
Zur Halbzeit gegen Kap Verde führte Argentinien bereits. Doch der Außenseiter startete in Hälfte zwei eine Aufholjagd, glich zweimal aus und unterlag schließlich 2:3 durch ein Eigentor in der 111. Minute. Die Null stand weder gegen Jordanien noch gegen Kap Verde, was Trainer Lionel Scaloni Sorgen bereiten dürfte. Im Angriff bleibt das Team jedoch treffsicher und erzielte in drei der vier Turnierspiele jeweils genau drei Tore.Getty Images
Ägyptens Sieg im Elfmeterschießen gegen Australien markierte den ersten Erfolg des Landes in einem WM-K.-o.-Spiel. Die Elf von Hossam Hassan könnte als fünftes afrikanisches Team das Viertelfinale erreichen und tritt ohne großen Respekt an, denn sie verlor nur eines der letzten acht Spiele.Getty Images
Messis Magie wirkt nach wie vor
Der WM-Rekordtorschütze Lionel Messi will als erst sechster Spieler der Geschichte in den ersten fünf Spielen seines Teams bei einer WM treffen. Apropos Klasse: Kein Akteur geht mit mehr Torchancen in die Runde der letzten 16 als Ägyptens Mohamed Salah, der bereits 16 Möglichkeiten für seine Mitspieler kreierte.Getty Images
Argentinien glänzt in langen Partien
Argentinien hat 10 seiner 12 WM-Spiele gewonnen, die über 90 Minuten hinausgingen – vier ohne Elfmeterschießen und sechs im Elfmeterschießen.Getty Images
Voraussichtliche Aufstellung Argentiniens
Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez, Almada.
Voraussichtliche Aufstellung Ägyptens
Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush
Wichtige Fakten und Zahlen zu Argentinien gegen Ägypten
- Argentinien hat seine letzten 24 Spiele auf neutralem Boden gewonnen.
- Lionel Messi ist der erste Spieler, der bei zwei verschiedenen Weltmeisterschaften jeweils sieben Tore erzielt hat.
- Drei der bisherigen vier WM-Spiele Ägyptens endeten nach 90 Minuten 1:1.
- In den vergangenen sechs WM-Spielen Ägyptens trafen beide Teams jeweils mindestens einmal.
Argentiniens 26-köpfiger Kader
Torhüter: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).
Verteidiger: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético Madrid).
Mittelfeld: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Straßburg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).
Stürmer: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Mailand).Getty Images
26-köpfiger Kader Ägyptens
Torhüter: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).
Verteidiger: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nizza), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).
Mittelfeld: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Oviedo).
Stürmer: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).Getty Images
Mannschaftsnachrichten & Kader
Argentinien vs Ägypten Voraussichtliche Aufstellungen
Startelf
Trainer
- L. Scaloni
- H. Hassan
Verletzungen und Sperren
Lionel Scaloni hat noch keine Aufstellung für Argentinien bestätigt. Offiziell gab es vor dem Spiel keine Verletzten oder Gesperrten. Wir ergänzen die aktuellen Infos kurz vor dem Anpfiff, sobald die Lage nach der Verlängerung gegen Kap Verde klar ist.
Auch für Ägypten hat Hossam Hassan noch keine Aufstellung genannt. Verletzungen oder Sperren sind nicht bekannt. Die voraussichtliche Startelf erscheint hier, sobald die Informationen vorliegen.
Form
Bilanz der direkten Begegnungen
Argentinien und Ägypten trafen in der verfügbaren Bilanz bisher nur einmal direkt aufeinander. Dieses Spiel fand am 26. März 2008 statt – ein Freundschaftsspiel, das Ägypten mit 0:2 verlor. Weitere dokumentierte Pflichtspiele zwischen den beiden Teams gibt es nicht. Daher bleibt dieses WM-K.o.-Spiel eine seltene Begegnung der beiden Nationen.
Tabelle
Argentinien gewann Gruppe J, Ägypten belegte Platz zwei in Gruppe G.