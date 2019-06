Wer zeigt / überträgt Venezuela vs. Argentinien heute live in TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Copa America

Argentinien hat es im Viertelfinale der Copa America mit Venezuela zu tun. Goal verrät, wie die Begegnung am Freitag live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Nachdem das erste Gruppenspiel verloren ging, hat sich die argentinische Nationalmannschaft gesteigert und ist schlussendlich doch ins Viertelfinale der Copa America eingezogen. Dort geht es am Freitag um 21 Uhr gegen Venezuela.

Venezuela hat sich in Gruppe A den zweiten Platz gesichert. Ohne Niederlage knöpfte man sogar Brasilien ein torloses Remis ab und hatte so am Ende der Vorrunde fünf Punkte auf der Habenseite. Gegen ist das Team von Rafael Dudamel aber der klare Außenseiter. Aber: Wunder gibt es immer wieder. Und den Test im März gewann man mit 3:1.

Argentinien hat die Copa bereits 14-Mal gewinnen können, so richtig überzeugen konnten Messi und Co. im Turnierverlauf aber noch nicht. Mit vier Punkten aus drei Begegnungen (zuletzt 2:0 gegen Katar) landete man hinter auf Platz zwei von Gruppe B. Nun will man ins Halbfinale.

Wer zeigt / überträgt Venezuela vs. Argentinien bei der Copa America 2019? Goal verrät Euch hier, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem: Infos zu LIVE-TICKER und Highlights.

Wer zeigt / überträgt Venezuela vs. Argentinien? Die Partie im Überblick

Duell Venezuela vs. Argentinien Datum Freitag, 28. Juni 2019 || 21.00 Uhr Ort Maracana-Stadion (Rio), Zuschauer 87.101 Plätze

Wer zeigt / überträgt Venezuela vs. Argentinien heute live im TV?

Die K.o.-Runde hat begonnen, im Viertelfinale muss sich Argentinien gegen Venezuela beweisen. Wir sagen Euch in diesem Abschnitt, ob und wo Ihr die Begegnung live im TV anschauen könnt.

Zeigt / überträgt das Free-TV Venezuela vs. Argentinien?

Die Antwort lautet: Nein. Wir müssen Euch leider enttäuschen. Venezuela gegen Argentinien läuft am Freitagabend nicht live im Free-TV, weil allen deutschen Fernsehsendern die Rechte fehlen.

Noch bei der letzten Copa America waren Sat.1 und Kabel eins für die Übertragung ausgewählter Spiele des Turniers zuständig. Das ist in diesem Jahr nicht der Fall.

#CopaAmérica A continuación, toda la información de los cuartos de final en los que la @Argentina enfrentará a Venezuelahttps://t.co/oafitBWGw3 pic.twitter.com/B1d05QXh35 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 25. Juni 2019

Zeigt / überträgt Sky Venezuela vs. Argentinien?

Auch die Antwort hierzu fällt negativ aus. Pay-TV-Sender Sky hat genau wie die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF keinerlei Übertragungsrechte an der Copa America.

Zusammenfassend: Das Duell zwischen Venezuela und Argentinien wird am Freitagabend nicht live im TV übertragen. Deswegen müsst Ihr Euch einen LIVE-STREAM sichern, der die Begegnung in voller Länge überträgt.

Genaue Infos zum LIVE-STREAM gibt es im folgenden Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt Venezuela vs. Argentinien heute im LIVE-STREAM?

Ihr habt im vorherigen Abschnitt erfahren, dass die Begegnung Venezuela vs. Argentinien heute nicht live im Stream zu sehen ist. In diesen Zeilen erfahrt Ihr, in welchen LIVE-STREAMs die Partie alternativ läuft.

DAZN zeigt / überträgt Venezuela vs. Argentinien heute im LIVE-STREAM

DAZN ist Eure erste Anlaufstelle, wenn es um die Übertragung der Copa America geht. Das bedeutet, gute Nachrichten für Euch: DAZN zeigt / überträgt auch Venezuela vs. Argentinien in voller Länge im LIVE-STREAM. Somit verpasst Ihr keine Sekunde der 90 Minuten.

DAZN wartet am Freitagabend mit folgender Besatzung auf, wenn im WM-Finalstadion von 2014 die beiden Kontrahenten Venezuela und Argentinien aufeinandertreffen. Hier gibt's noch das restliche DAZN-Programm.

Kommentator: Marcel Seufert

Experte: Michael Hofmann

Nun habt Ihr also einen Ansprechpartner, der für die Begegnung live im Stream zuständig ist. Das Einzige, was Ihr benötigt, ist ein Abonnement beim Streamingdienst und ein internetfähiges Gerät. Mit dem Gratismonat seht Ihr die Begegnung kostenlos, nach einem Monat kostet Euch DAZN dann 9,99 Euro. Mit dem Testmonat können Nicht-Kunden Venezuela vs. Argentinien also komplett kostenlos verfolgen.

Zeigt / Überträgt Sky Venezuela vs. Argentinien im LIVE-STREAM?

Sky ist ebenfalls ein großer Name, wenn es um die LIVE-Übertragung von Fußball im TV und im LIVE-STREAM geht. Doch für die Copa America hat der Kanal keine Rechte, sodass dort auch keine Spiele des Wettbewerbs laufen. Das bedeutet auch wieder, dass Venezuela vs. Argentinien heute nicht live im Stream von Sky Go / Sky Ticket kommt.

DAZN kann im Browser und via App geöffnet werden. Hier haben wir die Downloads bzw. Links bereitgestellt:

Wer zeigt / überträgt Venezuela vs. Argentinien? Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen erscheinen gegen 20 Uhr an dieser Stelle. Dann werden wir erfahren, welche personelle Marschroute beide Trainer gewählt haben.

