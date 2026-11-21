So sehen Sie Argentinien U17 gegen Mosambik U17 mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Argentinien U17 und Mosambik U17 treffen in Gruppe C der FIFA-U17-Weltmeisterschaft aufeinander. Beide Teams gehen mit sehr unterschiedlichem Rückenwind in diese Partie.

Mosambik steht nach einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen Dänemark U17 im jüngsten Spiel an der Spitze der Gruppe C. Mit diesem Ergebnis machte das Team bei dem Turnier auf sich aufmerksam und setzte den Ton für seinen bislang selbstbewussten Auftritt.

Argentinien liegt dagegen nach einer 0:2-Niederlage gegen Australien U17 im letzten Spiel auf Platz drei der Gruppe. Argentinien U17 hat gezeigt, dass das Team auf diesem Niveau Tore erzielen kann. Defensive Aussetzer haben es jedoch in entscheidenden Momenten Punkte gekostet.

Für Argentinien ist ein Sieg Pflicht. Eine zweite Niederlage in Folge würde die Hoffnungen auf das Weiterkommen aus der Gruppenphase praktisch beenden. Entsprechend groß ist der Druck auf den jungen Kader.

Mosambik wird sich nicht damit begnügen, seine Position zu verteidigen. Der 4:0-Erfolg gegen Dänemark zeigte, dass das Team ambitioniert spielen kann. An diese Leistung will es nun anknüpfen.

Lesen Sie weiter, um alles über die Übertragung von Argentinien U17 gegen Mosambik U17 zu erfahren, einschließlich Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream.

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