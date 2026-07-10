Argentinien gegen die Schweiz – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Argentinien gegen die Schweiz: Anpfiff am 12. Juli 2026 um 01:00 Uhr GMT (21:00 Uhr EST am 11. Juli)

Weltmeisterschaft - Viertel Finale Kansas City Stadium

Anpfiff ist am 12. Juli 2026 um 01:00 Uhr GMT und 21:00 Uhr EST (11. Juli).

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Titelverteidiger jagt Halbfinalplatz gegen hartnäckige Schweizer Abwehr

Im Viertelfinale steht eine klare David-gegen-Goliath-Geschichte im Mittelpunkt, wenn der amtierende Weltmeister Argentinien im Kansas City Stadium auf die disziplinierte Schweiz trifft. Lionel Scaloni führt eine erfahrene "La Albiceleste"-Elf an, die große Standhaftigkeit zeigt und tief in ihre technischen und psychologischen Reserven geht, um ihre Titelverteidigung fortzusetzen.

Ihnen steht eine pragmatische Schweizer Mannschaft unter Murat Yakin im Weg. Die Schweizer reisen nach Missouri, ohne in ihrer gesamten WM-Kampagne – einschließlich der Qualifikationsspiele – jemals verloren zu haben oder auch nur zurückgelegen zu sein. Während Argentinien unter dem Erwartungsdruck steht, den Titel zu verteidigen, bietet das K.-o.-Prinzip im Viertelfinale der Schweiz die Chance, eine Überraschung zu schaffen und erstmals ins Halbfinale einzuziehen.

Der Weg von "La Albiceleste" und den "Rossocrociati"

Argentiniens Weg in die Runde der letzten Acht war von späten, nervenaufreibenden Dramen geprägt. Die Mannschaft dominierte Gruppe J mit neun Punkten und überstand danach zwei K.-o.-Schreckmomente. Im Achtelfinale gegen Ägypten lag Argentinien elf Minuten vor Schluss 0:2 zurück, startete dann jedoch eine Aufholjagd. Cristian Romero, der wieder starke Lionel Messi und ein Kopfball von Enzo Fernández in der Verlängerung sicherten den 3:2-Sieg und hielten die Serie seit 2022 bei nun elf ungeschlagenen WM-Spielen.

Die Schweiz baut ihren Erfolg auf defensiver Stabilität und Turnierkonstanz auf. Nach dem ersten Platz in Gruppe B vor dem Co-Gastgeber Kanada setzten sich Yakins Spieler im Sechzehntelfinale 2:0 gegen Algerien durch. Im Achtelfinale lieferten sie gegen Kolumbien eine starke Raumdeckung, hielten den südamerikanischen Gegner 120 Minuten ohne Tor und gewannen schließlich im Elfmeterschießen.

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Große Verletzungssorgen und strategische Mittelfeldkonstellationen bestimmen die Aufstellung

Die taktische Vorbereitung auf dieses interkontinentale Duell kreist um eine große Verletzungssorge im europäischen Lager. Der Schweizer Nachwuchsstar Johan Manzambi, der mit drei Toren das Turnier im Sturm erobert hat, steht vor einem Wettlauf gegen die Zeit, um seine Knieverletzung zu überwinden, die ihn zum Verzicht auf das Achtelfinale zwang. Ardon Jashari vom AC Mailand steht bereit, erneut einzuspringen, und bildet zusammen mit Remo Freuler und Kapitän Granit Xhaka ein erfahrenes, defensiv ausgerichtetes Mittelfeld. Michel Aebischer und Luca Jaquez fallen weiterhin aus und trainieren individuell.

Argentinien reist mit einem kompletten 26-Mann-Kader ins Viertelfinale. Scaloni steht im Angriff vor einer Luxuswahl: Neben seinem Kapitän kann er entweder den fleißigen Julián Álvarez oder den robusten Lautaro Martínez aufbieten. Auf der linken Abwehrseite konkurrieren Nicolás Tagliafico und Facundo Medina um den Platz, um das Innenverteidiger-Duo zu entlasten.

Überlastung im Zentrum gegen disziplinierte Mittelfeldblöcke entscheidet den Spielverlauf

Das taktische Duell in Kansas City entscheidet sich im Mittelfeld. Argentiniens Plan beruht auf klarer Positionskontrolle und schnellen Rotationen in den Halbräumen. Alexis Mac Allister und Rodrigo De Paul sollen die Passwege lenken, um Lionel Messi zu füttern. Der 39-jährige Spielmacher führt mit acht Treffern die Torjägerliste an und agiert als tief stehender Regisseur, der auch dichte Abwehrreihen knackt.

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Die Schweiz setzt auf strikte Struktur und schnelle Vertikal-Konter. Weil Argentinien seine Abwehr in langen Angriffsphasen oft entblößt, wollen Xhaka und Freuler einen kompakten Block im unteren und mittleren Mittelfeld bilden und so zentrale Passwege kappen. Von dort wollen sie schnell in die Flügelkanäle stoßen, mit der Geschwindigkeit von Dan Ndoye und Ruben Vargas die Räume hinter den aufgerückten argentinischen Außenverteidigern nutzen und Breel Embolo bedienen.

Eingespielte Strukturen vor der Bewährungsprobe

Argentinien braucht Geduld gegen eine kompakte Schweizer Abwehr, die in der K.o.-Runde noch kein Gegentor zugelassen hat und das Tempo des Turniers kontrolliert.

Die Schweiz muss einen historisch treffsicheren argentinischen Angriff stoppen, der in elf WM-Spielen in Folge mindestens zweimal traf. Entscheidend ist, dass die Abwehr Messi am Strafraumrand keinen halben Yard Raum lässt.

Voraussichtliche Aufstellung Argentiniens gegen die Schweiz

E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez

Voraussichtliche Aufstellung der Schweiz gegen Argentinien

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas

Fakten und Zahlen: Argentinien gegen die Schweiz

Die Schweiz hat Argentinien noch nie in einem Fußballwettbewerb besiegt. In den bisherigen Duellen erzielte Argentinien 15 Treffer, die Schweiz kam auf drei.

Die Schweiz steht zum ersten Mal seit 72 Jahren wieder im WM-Viertelfinale; zuletzt erreichte sie diese Runde 1954 als Gastgeber.

Lionel Messi führt mit acht Toren die Torschützenliste des Turniers 2026 an. Er traf in sechs Länderspielen in Folge.

Die Schweiz zog nach zwei Spielen ohne Gegentor ins Viertelfinale ein. Im Achtelfinale setzte sie sich nach einem 0:0 im Elfmeterschießen 4:3 gegen Kolumbien durch.

Argentinien lag gegen Ägypten 0:2 zurück, erzielte nach der 78. Minute jedoch drei Tore und gewann 3:2.

Argentiniens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Verteidiger: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Mittelfeld: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Straßburg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Stürmer: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Mailand)

26-köpfiger Kader der Schweiz

Torhüter: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Verteidiger: Manuel Akanji (Inter Mailand), Aurel Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Mittelfeld: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Mailand), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (beide Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Stürmer: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Mannschaftsnachrichten & Kader

Lionel Scaloni trainiert Argentinien, doch Verletzungen oder Sperren für das Viertelfinale sind noch nicht bestätigt. Die Schweiz geht unter Murat Yakin in die Partie, eine voraussichtliche Aufstellung steht noch nicht fest. Weitere Updates folgen für beide Teams kurz vor Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Argentinien reist mit fünf Siegen aus fünf WM-Spielen nach Kansas City, erzielte dabei zwölf Tore und kassierte fünf Gegentore. Ihr jüngstes Ergebnis war ein 3:2-Comeback-Sieg gegen Ägypten am 7. Juli, nachdem sie im Achtelfinale bereits Kap Verde mit 3:2 besiegt hatten. Zu Beginn des Turniers besiegten sie Jordanien mit 3:1, Österreich mit 2:0 und Algerien mit 3:0 und zeigten dabei während der gesamten Gruppenphase und darüber hinaus eine konstante Offensivleistung.

Die Schweiz holte aus den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden und kassierte dabei nur zwei Gegentore. Zuletzt spielte sie am 7. Juli 0:0 gegen Kolumbien und gewann im Elfmeterschießen. Zuvor besiegten sie Algerien 2:0 und Kanada 2:1; ihre einzigen Punktverluste gab es beim 1:1 gegen Katar zum Gruppenstart. Mit einem 4:1 gegen Bosnien und Herzegowina zeigten sie ihre beste Leistung des Turniers.

Bilanz der bisherigen Begegnungen

Das letzte Duell beider Teams datiert vom 1. Juli 2014. Damals gewann Argentinien im WM-Achtelfinale nach Verlängerung 1:0 gegen die Schweiz. Zuvor trafen die beiden Nationen im Februar 2012 in einem Freundschaftsspiel aufeinander, das Argentinien in der Schweiz 3:1 gewann. Das einzige weitere in diesem Datensatz erfasste Aufeinandertreffen endete 1:1 – ebenfalls ein Freundschaftsspiel, das im Juni 2007 in der Schweiz stattfand. In den drei erfassten Begegnungen verbuchte Argentinien zwei Siege, die Schweiz keinen, bei einem Unentschieden.

Tabelle

Die Schweiz belegte bei der Weltmeisterschaft 2026 den ersten Platz in Gruppe B, während Argentinien Gruppe J gewann und sich als Gruppensieger für die K.o.-Runde qualifizierte.