Argentinien vs. Chile: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung der Copa America 2019

Wir erklären Euch hier, wie Ihr das Spiel um Platz 3 der Copa America zwischen Argentinien und Chile heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Argentinien oder Chile - Wer gewinnt das Spiel um Platz 3 bei der Copa America 2019? Das kleine Finale steigt heute Abend um 21 Uhr im brasilianischen Itaquera.

Obwohl es die argentinische Nationalmannschaft bis in die Runde der letzten vier Mannschaften schaffte, war es für das Team um Superstar Lionel Messi ein enttäuschendes Turnier. Die Argentinier mühten sich in die Copa America und schieden im Halbfinale nach einer 0:2-Niederlage gegen Erzrivale Brasilien aus. Messi und Co. haderten nach der Partie öffentlich mit dem Schiedsrichter.

Auch für nahm das Halbfinale der Copa America kein gutes Ende. Während die Chilenen noch bei der vergangenen Copa dominierten und sich den Titel sicherten, reichte es aufgrund der 0:3-Pleite gegen Peru nicht, um ins Endspiel einzuziehen. Die Vorfreude auf das kleine Finale gegen Argentinien hält sich im Chile-Lager außerdem schon jetzt in Grenzen.

vs. Chile - Bronzemedaille oder leer ausgehen? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Spiel um Platz 3 der Copa America heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem liefern wir Euch alle Informationen zu beiden Mannschaftsaufstellungen und informieren Euch über unseren LIVE-TICKER von Goal.

Argentinien vs. Chile: Das Spiel um Platz 3 der Copa America im Detail

Argentinien vs. Chile heute live im TV verfolgen - geht das?

Auch wenn es nur das kleine Finale der Copa America ist, läuft Argentinien vs. Chile dennoch zur besten Sendezeit am Samstagabend um 21 Uhr. Zudem sind beide Kader mit etlichen Top-Stars gespickt, die ohnehin das Interesse der Fußballfans anziehen und diese vor die Bildschirme locken. Doch wird das Spiel um Platz 3 überhaupt im deutschen TV übertragen?

Läuft Argentinien vs. Chile heute live im Free-TV?

Haben sich deutsche TV-Sender die Übertragungsrechte an der Copa America 2019 gesichert? Das ist nicht der Fall. Sowohl die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, als auch RTL oder andere deutsche Sportkanäle wie Sport 1 oder Eurosport haben davon abgesehen, die Copa America zu übertragen. Dementsprechend läuft Argentinien vs. Chile heute Abend nicht live im Free-TV.

Noch bei der vergangenen Copa America übertrugen Sat.1 und Kabel eins ausgewählte Top-Spiele des größten südamerikanischen Turniers live im TV und im LIVE-STREAM. Doch in diesem Jahr ist dies nicht der Fall. Auch diese beiden Sender haben sich keine Übertragungsrechte gesichert und dürfen demnach auch Argentinien vs. Chile nicht live im TV zeigen.

Zeigt / überträgt Sky Argentinien vs. Chile heute live im TV?

Sky ist bekannt für Übertragungen von Live-Fußball aller Art. Egal, ob Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League oder ab der neuen Saison die Premier League - Der Bezahlsender ist in die Heimat des Spitzenfußballs. Doch die Übertragung der Copa America gehört nicht zum Übertragungspaket des Pay-TV-Senders.

Somit zeigt auch Sky die Partie zwischen Argentinien und Chile nicht live im TV. Aus dem gleichen Grund wie bei den anderen bereits genannten Kanälen: Sky hat ebenfalls darauf verzichtet, Übertragungsrechte an der Copa America zu erwerben.

Zusammenfassung: Wer sich also auf einen schönen Copa-America-Abend live im TV gefreut hat, den müssen wir enttäuschen. Argentinien vs. Chile läuft weder im Free- noch im Pay-TV. Doch aufgepasst: Stattdessen überträgt DAZN das Spiel um Platz 3 im LIVE-STREAM. Wie dies funktioniert, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Argentinien vs. Chile heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Die einzige Möglichkeit, das Spiel um Platz 3 zwischen Argentinien und Chile zu verfolgen bietet DAZN. Der Streamingdienst überträgt die Copa America in voller Länge im LIVE-STREAM. Alle Informationen dazu sowie die Erklärung, was Ihr tun müsst, um das Spiel sehen zu können, liefern wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Argentinien vs. Chile heute im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst ist in puncto Spitzenfußball die Nummer eins, wenn es um Übertragungen im LIVE-STREAM geht. Neben zahlreichen weiteren Ligen und Wettbewerben zählt auch die Copa America zu seinem Übertragungsangebot. Also ist Euer Fußballabend gerettet: DAZN zeigt / überträgt Argentinien vs. Chile heute Abend in voller Länge im LIVE-STREAM. Somit verpasst Ihr keine Entscheidung im Spiel um Platz 3.

Wie gewohnt geht DAZN bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff auf Sendung. Ab diesem Zeitpunkt werdet Ihr bis zum Anstoß, der um 21 Uhr erfolgen wird, mit den relevantesten Informationen sowie beiden Mannschaftsaufstellungen vorsorgt. Damit geht Ihr bestens vorbereitet in die Partie. Kommentiert wird Argentinien vs. Chile von folgender Stimme:

Wie kann ich Argentinien vs. Chile heute Abend kostenlos bei DAZN im LIVE-STREAM sehen?

Um den LIVE-STREAM bei DAZN zu Argentinien vs. Chile nutzen zu können, müsst Ihr beim Streamingdienst registriert sein. Seid Ihr bereits im Besitz eines DAZN-Abos könnt Ihr den LIVE-STREAM direkt starten. Ist dies nicht der Fall, solltet Ihr euch schleunigst einen Gratismonat bei DAZN sichern. Mit diesem könnt Argentinien vs. Chile heute Abend kostenlos anschauen und die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang vollkommen gratis testen.

Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss 9,99 Euro und könnt das DAZN-Abo jederzeit monatlich kündigen. Für dieses unschlagbare Angebot bringt Euch DAZN den Spitzenfußball aus Europa und der ganzen Welt auf die Bildschirme. Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga: Das Übertragungspaket bei DAZN ist prall gefüllt. Doch auch in der Sommerpause müsst Ihr nicht auf Fußball verzichten. Der Streamingdienst überträgt sowohl das Finale der Frauen-WM und der Copa America als auch den Afrika-Cup sowie zahlreiche Testspiele europäischer Top-Klubs im LIVE-STREAM.

DAZN findet Ihr auf Eurem Computer / Laptop im Internet unter www.dazn.de. Solltet Ihr den Streamingdienst lieber auf Euren mobilen Geräten nutzen wollen, ist dies ebenfalls kein Problem. Handy, Tablet, Smart-TV oder Playstation4 - DAZN ist auf nahezu allen mobilen Endgeräten verfügbar. Sichert Euch jetzt schnell und einfach die kostenlose DAZN-App im Downloadportal Eurer Wahl:

Argentinien vs. Chile heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt Argentinien vs. Chile heute leider nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen, wollt aber dennoch keine entscheidende Spielszene verpassen? Dann legen wir Euch unseren LIVE-TICKER von Goal zu Argentinien vs. Chile wärmstens ans Herz.

Mit unserem LIVE-TICKER seid Ihr bestens informiert und bleibt stets auf Ballhöhe. Schon vor dem Anpfiff versorgen wir Euch mit den wichtigsten Informationen rund um die Partie. Rollt schließlich der Ball bei der Copa America, verpasst Ihr bei Argentinien vs. Chile keine wichtige Szene und erst recht keinen Treffer.

Argentinien vs. Chile: Die Aufstellungen

Die zwei spannendsten Fragen vor dem Anpfiff: Wer steht für Argentinien in der ersten Elf? Mit welcher Startaufstellung geht Chile ins Spiel um Platz 3? Wenn knapp eine Stunde vor dem Anstoß beide Mannschaften ihre Aufstellungen veröffentlichen, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

