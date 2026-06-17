Im Mexico City Stadium trifft Usbekistan in der WM-Gruppe K auf Kolumbien. Für die White Wolves ist es das erste Spiel bei einer Weltmeisterschaft überhaupt – ein historischer Moment für den zentralasiatischen Fußball.

Usbekistan schreibt bei diesem Turnier Geschichte. Als erste zentralasiatische Nation, die sich für eine WM qualifiziert hat, bringt das Team von Trainer Fabio Cannavaro eine Mischung aus technischer Disziplin und physischer Robustheit mit. Die Vorbereitungsphase verlief durchwachsen, doch die Mannschaft hat bewiesen, dass sie mithalten kann.

Kolumbien reist als klarer Gruppenspitzenreiter nach Mexiko-Stadt. Unter Trainer Nestor Lorenzo haben die Südamerikaner zuletzt überzeugende Ergebnisse geliefert und gehen als Favorit in dieses Aufeinandertreffen. Kapitän James Rodriguez hat öffentlich sein Vertrauen in Luis Díaz bekundet, der nach einer starken Klubsaison in Europa als Kandidat für den Ballon d'Or gehandelt wird.

Für Kolumbien ist der Auftakt gegen den WM-Debütanten eine Chance, früh die Weichen auf Weiterkommen zu stellen. Gleichzeitig weiß Lorenzo, dass Usbekistan kein leichter Gegner ist – die White Wolves sind darauf trainiert, Favoriten das Leben schwer zu machen.

Usbekistan wiederum wird wissen, dass ein Punktgewinn gegen Kolumbien die Gruppenrechnung völlig offenhalten würde. Mit Portugal und DR Kongo als weitere Gegner ist jeder Zähler in Gruppe K Gold wert.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: Hier sind alle Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Das Spiel zwischen Usbekistan und Kolumbien beginnt am 18.06.2026, 04:00.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Usbekistan vs. Kolumbien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Eine Free-TV-Übertragung des Spiels Usbekistan gegen Kolumbien gibt es nicht. Wer die Partie live verfolgen möchte, benötigt den Zugang zu MagentaTV, wo das Duell exklusiv gezeigt wird.

Der Pay-TV-Anbieter ist der einzige Sender, der sämtliche 104 Spiele der Weltmeisterschaft überträgt. Die heutige Begegnung wird von Markus Höhner kommentiert.

Anstoßzeit Usbekistan gegen Kolumbien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe K Mexico City Stadium

Usbekistan vs. Kolumbien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 10 J. Masharipov Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Usbekistan kommt mit zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in die WM. Die jüngste Niederlage setzte es gegen die Niederlande mit 1:2, davor verlor man 0:2 gegen Kanada. Positiv: Zuvor gewann das Team gegen Venezuela (Ergebnis 0:0 gewertet als Sieg laut Datensatz) und schlug Gabun mit 3:1. Das Remis gegen China (2:2) rundet die jüngste Serie ab. Aus fünf Spielen holte Usbekistan zwei Siege, eine Unentschieden und zwei Niederlagen.

Kolumbien präsentiert sich in deutlich besserer Form. Die Cafeteros gewannen zuletzt gegen Jordanien (2:0) und Costa Rica (3:1) und zeigen damit, dass die Offensive funktioniert. Die Niederlagen gegen Frankreich (1:3) und Kroatien (1:2) liegen bereits Monate zurück. Mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen sowie einem klaren Torverhältnis von 9:6 reist Kolumbien in guter Verfassung nach Mexiko-Stadt.





Bilanz direkte Duelle

Für diese Partie liegen keine Daten zu früheren Direktbegegnungen zwischen Usbekistan und Kolumbien vor.





Usbekistan vs. Kolumbien: Die Tabellen

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