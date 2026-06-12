ARD, ZDF oder nur MagentaTV für USA vs. Paraguay heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Die USA eröffnen ihre Heim-WM mit dem Gruppenspiel der Gruppe D gegen Paraguay im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien. Für das Gastgeberland ist es der erste Ernstkampf eines Turniers, das die nordamerikanische Fußballkultur nachhaltig prägen soll.

Mauricio Pochettino schickt eine Mannschaft ins Rennen, die zuletzt gemischte Ergebnisse in den Testspielen einfuhr. Dem 1:2 gegen Deutschland kurz vor dem Turnierstart gingen ein 3:2-Sieg gegen Senegal und eine 0:2-Niederlage gegen Portugal voraus. Die Hausherren wissen, dass sie sich steigern müssen.

Im Mittelpunkt der amerikanischen Aufmerksamkeit steht Abwehrspieler Chris Richards, der nach einer Knöchelverletzung bis zuletzt um seine Fitness kämpfte. Der Crystal-Palace-Verteidiger hat in den Tagen vor dem Auftaktspiel das Training in vollem Umfang absolviert und gilt als einsatzbereit.

Paraguay reist unter Trainer Gustavo Alfaro an und bringt eine Mannschaft mit, die in der Qualifikation nur zehn Gegentore in 18 Spielen kassierte. Die defensive Stabilität rund um Gustavo Gómez und Omar Alderete ist das Fundament, auf dem Alfaro seinen Spielansatz aufgebaut hat.

Mit Miguel Almirón verfügt Paraguay über einen erfahrenen Spielgestalter, der auf Vereinsebene lange in der Premier League aktiv war. Julio Enciso, der kreative Antrieb der Albirroja in der Qualifikation, fehlt verletzungsbedingt – ein spürbarer Verlust für das Offensivspiel.

In der Tabelle der WM-Gruppe D belegt Paraguay derzeit Rang zwei, die USA stehen auf Platz vier. Beide Mannschaften wissen, dass ein guter Start im ersten Gruppenspiel entscheidend sein kann.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr weiter unten.

Das Spiel zwischen USA und Paraguay beginnt am 13.06.2026, 03:00.

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Anstoßzeit USA gegen Paraguay

Weltmeisterschaft - WM Gruppe D Los Angeles Stadium

USA vs. Paraguay: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 19 J. Enciso

Form

Die USA kommen mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Testspielen in das Turnier. Zuletzt unterlagen sie Deutschland mit 1:2, davor bezwangen sie Senegal mit 3:2. Gegen Belgien kassierte das Team eine deutliche 2:5-Niederlage, während ein 5:1-Sieg gegen Uruguay die stärkste Leistung der Serie darstellt. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte zwölf.

Paraguay präsentiert sich mit drei Siegen und zwei Niederlagen in ähnlicher Form. Der letzte Test endete mit einem 4:0-Sieg gegen Nicaragua, zuvor gab es ein 2:1 gegen Marokko und einen 0:1-Auswärtserfolg in Griechenland. Die Albirroja traf in den fünf Spielen achtmal und ließ sechs Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 15. November 2025 im Rahmen eines Freundschaftsspiels statt: Die USA gewannen damals mit 2:1. Insgesamt zeigen die letzten fünf direkten Duelle eine klare Tendenz zugunsten der Gastgeber – die USA gewannen vier dieser Begegnungen, Paraguay siegte einmal, nämlich beim Copa-América-Spiel im Juli 2007 mit 3:1. Alle fünf Partien fanden auf amerikanischem Boden statt.





USA vs. Paraguay: Die Tabellen

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