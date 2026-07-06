ARD, ZDF oder nur MagentaTV für USA vs. Belgien heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Im Lumen Field in Seattle treffen die USA und Belgien im Achtelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das Gastgeberland tritt vor heimischem Publikum an – mit dem vollen Rückhalt einer Nation im Nacken.

Mauricio Pochettinos Mannschaft hat sich durch ein 2:0 gegen Bosnien und Herzegowina für diese Runde qualifiziert, doch der Sieg hatte einen bitteren Beigeschmack. Folarin Balogun, bis dahin bester Torschütze der Amerikaner, sah in der 64. Minute nach einem VAR-Eingriff die Rote Karte – eine Entscheidung, die im US-Lager für erhebliche Empörung sorgte. Ein Einspruch ist nicht möglich.

Malik Tillman sorgte mit einem Freistoßtreffer der Extraklasse für den entscheidenden zweiten Treffer und hielt den amerikanischen Traum am Leben. Ohne Balogun wird Pochettino seine Offensive neu ordnen müssen – kein einfaches Unterfangen gegen eine belgische Defensive, die zuletzt unter Druck standhielt.

Belgien reist mit einer gehörigen Portion Dramatik im Gepäck nach Seattle. Die Roten Teufel lagen gegen Senegal noch mit 0:2 zurück, als die reguläre Spielzeit fast abgelaufen war, ehe sie in der Verlängerung noch mit 3:2 gewannen. Trainer Rudi Garcia sprach nach dem Spiel von einer taktischen Umstellung als Schlüssel zum Comeback. Dass Youri Tielemans und Leandro Trossard dabei auch noch aneinandergeraten sind, dürfte die Nerven im Lager der Belgier nicht gerade beruhigt haben.

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku und Jérémy Doku bilden eine Offensive mit Qualität und Erfahrung auf höchstem Niveau. Belgien hat in diesem Turnier bewiesen, dass es auch in schwierigsten Momenten zurückschlagen kann.

Für die USA wäre ein Weiterkommen historisch: Ein Viertelfinaleinzug wäre der erste seit 2002. Beide Teams wissen, was auf dem Spiel steht – und Seattle wird an diesem Abend brennen.

Das Spiel zwischen USA und Belgien beginnt am 7. Juli .2026 um 2 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für USA vs. Belgien heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das Achtelfinale zwischen den USA und Belgien wird live bei MagentaTV übertragen. Der Streamingdienst der Telekom besitzt die Rechte an allen 104 WM-Spielen und zeigt auch diese Partie in voller Länge. Kommentiert wird das Spiel von Christina Rann, die Vorberichterstattung beginnt um 1.50 Uhr. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Parallel dazu läuft die Begegnung auch im Free-TV in der ARD. Zudem stellt der Sender einen kostenlosen Livestream auf sportschau.de zur Verfügung.

Anstoßzeit USA gegen Belgien

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Seattle Stadium

USA vs. Belgien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die USA kommen mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Spielen in dieses Achtelfinale. Zuletzt bezwangen sie Bosnien und Herzegowina mit 2:0, nachdem zuvor ein 4:1 gegen Paraguay und ein 2:0 gegen Australien in der Gruppenphase gefolgt waren. Gegen die Türkei setzte es ein 2:3, und in einem Freundschaftsspiel gegen Deutschland verloren die Amerikaner knapp mit 1:2. In diesen fünf Partien erzielten die USA elf Tore und kassierten fünf.

Belgien präsentiert sich mit vier Siegen und einem Unentschieden in starker Verfassung. Das jüngste Ergebnis war das dramatische 3:2 gegen Senegal in der Verlängerung, nachdem die Mannschaft zuvor mit 0:2 zurückgelegen hatte. Davor gab es ein 5:1 gegen Neuseeland sowie ein torloses Remis gegen den Iran. Insgesamt erzielte Belgien in den letzten fünf Partien zwölf Treffer bei nur drei Gegentoren – darunter ein 5:0 in einem Vorbereitungsspiel gegen Tunesien.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Duell zwischen den beiden Teams fand am 28. März 2026 in einem Freundschaftsspiel statt: Belgien gewann dabei mit 5:2 gegen die USA. Aus den vier vorliegenden Aufeinandertreffen hat Belgien drei Siege errungen, die USA keinen einzigen – ein Spiel endete mit einem belgischen Erfolg in der Verlängerung bei der WM 2014 (2:1). Belgien hat in diesen Begegnungen insgesamt zwölf Tore erzielt, die USA kamen auf fünf.





USA vs. Belgien: Die Tabellen

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