Im Seattle Stadium treffen die USA und Australien im zweiten Gruppenspiel der WM 2026 aufeinander.

Die Gastgeber gehen nach einem deutlichen 4:1-Auftaktsieg gegen Paraguay mit Rückenwind in die Partie. Trainer Mauricio Pochettino hat seiner Mannschaft in kurzer Zeit eine klare Spielidee eingeimpft, und die Atmosphäre im eigenen Land trägt das Team spürbar. Christian Pulisic, das Gesicht dieser Generation, kämpft allerdings mit einer Blessur und bleibt das beherrschende Gesprächsthema im amerikanischen Lager.

Australien reiste mit einem 2:0-Erfolg gegen die Türkei im Gepäck nach Seattle an. Tony Popovic hat die Socceroos in kurzer Zeit neu geformt, und der Auftaktsieg hat dem Team Selbstvertrauen gegeben. Die Australier wissen, dass ein Ergebnis gegen den Gastgeber die Gruppe komplett offenhalten würde.

Abseits des Platzes hat diese Partie eine ungewöhnlich aufgeheizte Vorgeschichte. Ein umstrittenes Testspiel im Herbst, harte Zweikämpfe und eine Verletzung Pulisics hinterließen Spuren. Seitdem haben Medien und frühere Spieler beider Lager die Stimmung weiter angeheizt. Das Wort "Layup", von einem US-Experten in die Welt gesetzt, wurde in Australien als Affront aufgenommen und dominiert die Schlagzeilen der Woche.









Die amerikanischen Spieler geben sich betont gelassen. Tim Weah betonte, man respektiere den Gegner und wolle sich nicht in Mediendebatten hineinziehen lassen. Mittelfeldspieler Sebastian Berhalter brachte es auf den Punkt: Die Mannschaft werde sich nichts gefallen lassen.

Ein Sieg für die USA würde die Qualifikation für die K.o.-Runde so gut wie sichern. Australien braucht Punkte, um die eigene WM-Kampagne am Leben zu halten. Wo und wann das Spiel zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen USA und Australien beginnt am 19.06.2026 um 21:00.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für USA vs. Australien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Was die Übertragung der Partie USA vs. Australien betrifft, habt Ihr zwei Möglichkeiten. Einerseits kümmert sich MagentaTV um die Übertragung der Begegnung im Pay-TV. Dort werden alle 104 WM-Spiele live übertragen, 44 davon exklusiv. Als Kommentator wird heute Benni Zander eingesetzt.

Darüber hinaus zeichnet auch die ARD für USA vs. Australien verantwortlich. Beim öffentlich-rechtlichen Sender gehen um 20.15 Uhr die Vorberichte los. Experte Bastian Schweinsteiger, Moderatorin Esther Sedlaczek und Kommentatorin Christina Graf führen Euch durch das Spielgeschehen. Parallel dazu wird bei sportschau.de auch ein kostenloser Livestream angeboten.

Anstoßzeit USA gegen Australien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe D Seattle Stadium

USA vs. Australien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die USA kommen auf eine Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Spielen. Der bislang stärkste Auftritt war der 4:1-Erfolg gegen Paraguay zum WM-Auftakt am 13. Juni. Davor gab es ein 3:2 gegen Senegal, während die Testspiele gegen Deutschland (1:2), Portugal (0:2) und Belgien (2:5) verloren gingen. Insgesamt trafen die Amerikaner in diesen fünf Partien zehnmal, kassierten aber zwölf Gegentore.

Australien weist drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage vor. Den Auftakt machte ein 2:0 gegen die Türkei am 14. Juni. Zuvor gab es ein 1:1 gegen die Schweiz, ein 5:1 gegen Curaçao und ein 1:0 gegen Kamerun, während Mexiko mit 1:0 gewann. Die Socceroos erzielten in fünf Spielen zehn Tore und kassierten nur zwei, darunter zwei Zu-Null-Siege.





Bilanz direkte Duelle

USA Letzte 2 Spiele AUS 2 Siege 0 Unentschieden 0 Siege USA 2 - 1 Australien

Australien 1 - 3 USA 5 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 15. Oktober 2025 in einem Freundschaftsspiel statt, das die USA mit 2:1 gewannen. Der einzige weitere Vergleich in diesem Datensatz datiert vom 5. Juni 2010, als Australien zu Hause mit 1:3 gegen die USA verlor. In beiden dokumentierten Begegnungen setzten sich die Amerikaner durch.





USA vs. Australien: Die Tabellen

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