Im Estadio Akron in Zapopan trifft Uruguay am 27. Juni 2026 auf Spanien – ein Gruppenspiel der Weltmeisterschaft, das für beide Seiten über den weiteren Turnierverlauf entscheidet.

Spanien reist als Tabellenführer der Gruppe H nach Guadalajara. Der 4:0-Sieg gegen Saudi-Arabien war eine Machtdemonstration: Lamine Yamal traf bereits in der 10. Minute, Mikel Oyarzabal legte in der 21. und 24. Minute nach. Luis de la Fuente hat seine Mannschaft fest im Griff.

Uruguay dagegen steht unter Druck. Das 2:2 gegen Kap Verde war bitter – Marcelo Bielsa sprach danach offen von einem "völlig desorganisierten" Auftritt seiner Mannschaft. Mit zwei Punkten aus zwei Spielen braucht La Celeste gegen Spanien mindestens einen Punkt, um die Qualifikation nicht vollständig aus der Hand zu geben.

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein. Spanien spielt befreit, Yamal in Bestform und von internationalen Beobachtern in einem Atemzug mit den Größten des Sports genannt. Uruguay muss liefern – oder das Turnier könnte früh enden.

Federico Valverde bleibt der Motor im Mittelfeld von La Celeste, Maximiliano Araujo erzielte gegen Kap Verde den zwischenzeitlichen Ausgleich. Bielsa wird auf Disziplin und defensive Stabilität setzen – beides fehlte zuletzt.

Das Duell zwischen Rodri und Valverde im Zentrum, zwischen Yamal und Mathías Olivera auf der Außenbahn – das sind die Matchups, die das Spiel prägen werden.

Wo das Spiel übertragen wird und wie Sie es live verfolgen können, erfahren Sie hier. Das Spiel zwischen Uruguay und Spanien beginnt am 27.06.2026 um 2 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Uruguay vs. Spanien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Eine Übertragung der Partie Uruguay gegen Spanien im Free-TV wird es nicht geben. Weder die ARD noch das ZDF zeigen das Spiel live. Stattdessen ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV erforderlich, da der Anbieter die Exklusivrechte für diese Begegnung besitzt.

Von insgesamt 104 WM-Spielen zeigt MagentaTV 44 Partien exklusiv. Dafür setzt der Telekom-Anbieter auf ein hochkarätiges Expertenteam mit unter anderem Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels. Die Partie Uruguay gegen Spanien wird von Julian Engelhard kommentiert.

Anstoßzeit Uruguay gegen Spanien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe H Guadalajara Stadium

Uruguay vs. Spanien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 4 R. Araujo

10 G. De Arrascaeta Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Uruguay kommt mit einer durchwachsenen Bilanz in dieses Spiel: aus den letzten fünf Partien holte La Celeste einen Sieg, drei Remis und kassierte eine Niederlage – fünf Tore erzielt, fünf kassiert. Das jüngste Ergebnis war das 2:2 gegen Kap Verde am 21. Juni, ein Spiel, das Bielsa als Tiefpunkt der bisherigen Turniervorbereitung bezeichnete. Davor gab es ein 1:1 gegen Saudi-Arabien. Der schwächste Wert der Serie bleibt das 1:5 gegen die USA im November 2025.

Spanien präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: zwei Siege, zwei Remis, eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen – sechs Tore erzielt, nur eines kassiert. Der 4:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien am 21. Juni war der bislang überzeugendste Auftritt der Spanier. Davor hielt Kap Verde die Spanier in der Gruppenphase torlos – ein 0:0, das als Warnsignal gilt. Zwei Zu-null-Spiele in den Testspielen gegen Ägypten und Irak unterstreichen die defensive Stabilität.





Bilanz direkte Duelle

URU Letzte 2 Spiele ESP 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Spanien 3 - 1 Uruguay

Spanien 2 - 0 Uruguay 1 Erzielte Tore 5 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die vorliegenden Aufzeichnungen zeigen zwei Duelle zwischen beiden Nationen, beide im Rahmen von Freundschaftsspielen. Zuletzt trafen sie am 6. Februar 2013 aufeinander – Spanien gewann 3:1. Zuvor, am 17. August 2005, endete die Partie ebenfalls mit einem spanischen Sieg, diesmal 2:0. Spanien gewann damit beide dokumentierten Begegnungen und erzielte insgesamt fünf Tore bei nur einem Gegentor.





Uruguay vs. Spanien: Die Tabellen

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