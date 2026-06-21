Im Miami Stadium treffen Uruguay und Kap Verde in der Gruppe H der FIFA Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Für beide Mannschaften geht es nach einem Remis im Auftaktspiel um wichtige Punkte im Kampf um das Sechzehntelfinale.

La Celeste startete mit einem 1:1 gegen Saudi-Arabien in das Turnier – ein Ergebnis, das Trainer Marcelo Bielsa sicher nicht zufriedengestellt hat. Der argentinische Coach, der zuletzt durch seinen viral gegangenen FIFA-Fotoshooting-Auftritt Schlagzeilen machte, erwartet von seiner Mannschaft mehr Entschlossenheit. Unter der Führung von Mittelfeld-Motor Federico Valverde will Uruguay nun nachlegen.

Kap Verde hingegen schrieb beim WM-Auftakt Geschichte. Ein 0:0 gegen Spanien war alles andere als ein gewöhnliches Unentschieden – die Blauen Haie verteidigten mit bemerkenswerter Disziplin und zwangen den Mitfavoriten zur Glanzlosigkeit. Torhüter Vozinha, der mit 40 Jahren zu den ältesten Torhütern des Turniers zählt, hielt seinen Kasten sauber und wurde zum Symbol dieser historischen ersten WM-Teilnahme des Inselstaats.

Für Trainer Pedro "Bubista" Brito, der seit 2020 das Team formt und 2025 zum afrikanischen Trainer des Jahres gewählt wurde, ist das Duell mit Uruguay die nächste Bewährungsprobe für sein auf Defensivorganisation und schnelle Konter ausgerichtetes 4-2-3-1-System. Die Frage ist, ob Kap Verde erneut mit kompakter Abwehrarbeit punkten kann – diesmal gegen einen Gegner, der unter Druck steht.

Uruguay hat die Qualität, das Spiel zu kontrollieren. Doch Kap Verde hat bewiesen, dass es kein leichtes Opfer ist. Dieses WM-Gruppenspiel verspricht taktische Spannung auf höchstem Niveau.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden. Das Spiel zwischen Uruguay und Kap Verde beginnt am 22.06.2026 um 0 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Uruguay vs. Kap Verde heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Wie gewohnt zeigt MagentaTV die Partie zwischen Uruguay und Kap Verde live. Der Telekom-Anbieter überträgt alle WM-Spiele und bietet zudem zahlreiche Begegnungen exklusiv an. Kommentiert wird das Duell von Jonas Friedrich.

Das Spiel Uruguay gegen Kap Verde gehört allerdings nicht zu den Exklusivübertragungen von MagentaTV. Auch die ARD berichtet live von der Partie. Der Livestream ist über sportschau.de sowie die ARD-Mediathek abrufbar. Dort übernimmt Philipp Sohmer den Kommentar.

Anstoßzeit Uruguay gegen Kap Verde

Weltmeisterschaft - WM Gruppe H Miami Stadium

Uruguay vs. Kap Verde: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Uruguay kommt mit einer durchwachsenen jüngsten Bilanz ins Spiel: Aus den letzten fünf Partien holte La Celeste einen Sieg, vier Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war das 1:1 gegen Saudi-Arabien beim WM-Auftakt am 15. Juni. Zuvor trennte man sich in Freundschaftsspielen torlos von Algerien (0:0) und Mexiko (0:0) sowie mit 1:1 von England. Die deutlichste Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:5 gegen die USA im November 2025. Insgesamt erzielte Uruguay in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte sieben.

Kap Verde präsentiert sich in besserer Verfassung. Drei der letzten fünf Partien wurden gewonnen, darunter ein 3:0 gegen Bermuda und ein 3:0 gegen Serbien. Das 0:0 zum WM-Auftakt gegen Spanien am 15. Juni war das jüngste Ergebnis und unterstrich die defensive Stabilität des Teams. Lediglich eine Niederlage – ein 2:4 gegen Chile – trübt die Bilanz. In den fünf Spielen erzielte Kap Verde neun Tore und kassierte fünf.





Bilanz direkte Duelle





Uruguay vs. Kap Verde: Die Tabellen

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