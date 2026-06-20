Tunesien und Japan treffen am Samstag, den 20. Juni 2026, im Estadio BBVA in Monterrey aufeinander. Das Spiel ist das zweite Gruppenspiel beider Teams in der WM-Gruppe F.

Für Tunesien steht das Spiel unter dem Druck einer schweren Auftaktniederlage. Die Nordafrikaner kassierten in ihrem Eröffnungsspiel gegen Schweden eine 1:5-Niederlage – ein Ergebnis, das zur Entlassung von Trainer Sabri Lamouchi führte. Herve Renard übernimmt nun die Mannschaft in einer Phase, in der ein Sieg praktisch Pflicht ist, um die Chance auf das Sechzehntelfinale zu wahren.

Japan reist mit einem anderen Gefühl nach Monterrey. Die Samurai Blue erkämpften sich gegen die Niederlande ein 2:2 – ein Ergebnis, das die Klasse des Teams bestätigt. Mittelfeldspieler Daichi Kamada erzielte den späten Ausgleich und lobte anschließend den Einfluss seines früheren Trainers Oliver Glasner, der ihn in eine tiefere defensive Rolle geformt hat.





Die Ausgangslage ist klar: Japan benötigt einen Sieg oder ein Unentschieden, um die Gruppenphase mit breitem Rücken abzuschließen. Tunesien hingegen braucht drei Punkte, um das Turnier noch zu retten.

Das Estadio BBVA fasst über 50.000 Zuschauer und ist bekannt für seine moderne Architektur und seine lautstarke Atmosphäre. Beide Fanlager – die tunesischen und japanischen Anhänger – sind für ihre Reiselust und ihre Leidenschaft bekannt, was ein lebhaftes Ambiente verspricht.

Wo und wie das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden. Das Spiel zwischen Tunesien und Japan beginnt am 21.06.2026 um 6 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Tunesien vs. Japan heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Für Tunesien gegen Japan gibt es nur eine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen – allerdings nicht im Free-TV. Die Begegnung wird ausschließlich bei MagentaTV übertragen, da sie zu den 44 exklusiven WM-Spielen des Telekom-Anbieters gehört.

MagentaTV zeigt zudem wie gewohnt alle WM-Partien live. Für den Kommentar zum Duell zwischen Tunesien und Japan ist Robby Hunke zuständig.

Anstoßzeit Tunesien gegen Japan

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Monterrey Stadium

Tunesien vs. Japan: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Tunesien kommt mit drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Die Nordafrikaner verloren zuletzt mit 1:5 gegen Schweden bei der WM und kassierten zuvor auch gegen Belgien (0:5) und Österreich (0:1). Lediglich ein Unentschieden gegen Kanada (0:0) und ein Sieg gegen Haiti (0:1) unterbrechen diese Negativserie. In den fünf Partien erzielte Tunesien nur zwei Tore und kassierte elf.

Japan präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Nach drei Auswärtssiegen gegen Bolivien (3:0), Schottland (0:1) und England (0:1) sowie einem 1:0 gegen Island gewannen die Samurai Blue auch im WM-Auftakt Boden: Das 2:2 gegen die Niederlande war das jüngste Ergebnis. Japan traf in diesen fünf Spielen sieben Mal und ließ nur vier Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Teams fand am 17. Oktober 2023 in einem Freundschaftsspiel statt – Japan gewann mit 2:0. Auch das vorherige Duell im März 2015 endete mit einem 2:0-Sieg für Japan. Lediglich im Juni 2022 konnte Tunesien mit einem 3:0 punkten. Bei der einzigen WM-Begegnung beider Mannschaften, im Juni 2002, siegte Japan mit 2:0 gegen Tunesien. Japan führt in den vier bekannten Duellen mit drei Siegen zu einem Sieg für Tunesien.





Tunesien vs. Japan: Die Tabellen

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