Das abschließende Gruppenspiel der WM 2026 zwischen der Türkei und den USA findet im Los Angeles Stadium in Inglewood statt. Beide Teams treffen in Gruppe D aufeinander, wobei die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein könnten.

Die USA haben das Achtelfinale bereits als Gruppensieger sicher. Mauricio Pochettinos Mannschaft gewann beide bisherigen Partien – 4:1 gegen Paraguay und 2:0 gegen Australien – und feierte damit erstmals seit 1930 zwei aufeinanderfolgende WM-Siege. Der argentinische Coach hat nun den Luxus, sein Kader zu rotieren und Spieler zu schonen.

Für die Türkei hingegen ist das Turnier bereits beendet. Nach Niederlagen gegen Australien und Paraguay schied Vincenzo Montella mit seiner Mannschaft vorzeitig aus – trotzdem bekräftigte der türkische Fußballverband, an Montella festhalten zu wollen. Arda Güler, der beim Turnier blass blieb, entschuldigte sich öffentlich bei den Fans.









Das Spiel hat für beide Seiten unterschiedliche Bedeutung. Die USA werden voraussichtlich rotieren und Kräfte für die K.o.-Runde sparen. Die Türkei dagegen kämpft um einen Ehrensieg und darum, wenigstens mit erhobenem Haupt nach Hause zu fahren.

Christian Pulisic, der gegen Paraguay verletzt ausgewechselt wurde, kehrte laut Berichten aus dem USMNT-Camp ins Training zurück. Sein Einsatz gilt als fraglich, doch die Erwartungen im amerikanischen Lager sind vorsichtig optimistisch.

Folarin Balogun hat sich mit starken Auftritten ins Gespräch gebracht und ist auch im Rennen um den Goldenen Schuh präsent. Der 24-Jährige steht zudem im Mittelpunkt von Transfergerüchten, die seinen Marktwert nach diesem Turnier weiter steigern dürften.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Türkei und USA beginnt am 26.06.2026 um 04:00 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Türkei vs. USA heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Gruppenspiel zwischen der Türkei und den USA wird in Deutschland live auf MagentaTV übertragen. Über den nachfolgenden Link kann das Spiel direkt gestreamt werden.

MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live. 44 davon exklusiv, darunter eben auch das abschließende Gruppenspiel der Türkei gegen die USA. Wer die Partie bei MagentaTV live schauen will, benötigt ein Abo. Kommentator von Türkei vs. USA bei MagentaTV ist Julian Engelhard.

Anstoßzeit Türkei gegen USA

Weltmeisterschaft - WM Gruppe D Los Angeles Stadium

Türkei vs. USA: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Türkei kommt mit zwei Niederlagen aus den letzten zwei Pflichtspielen ins Spiel. Die jüngste Niederlage war das 0:1 gegen Paraguay am 20. Juni, zuvor verlor man 0:2 gegen Australien. Davor gewann die Türkei drei Partien in Folge, darunter ein 4:0 gegen Nordmazedonien und ein 2:1 gegen Venezuela. Aus den letzten fünf Spielen holte die Türkei drei Siege bei zwei Niederlagen und erzielte dabei fünf Treffer, kassierte aber drei.

Die USA präsentieren sich in starker Form. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0 gegen Australien am 19. Juni, davor gewannen sie 4:1 gegen Paraguay. Aus fünf Spielen stehen drei Siege und zwei Niederlagen – unter anderem ein 1:2 gegen Deutschland in einem Freundschaftsspiel. Die USA trafen in diesen fünf Partien zwölfmal und kassierten sieben Gegentreffer.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung der beiden Mannschaften fand am 7. Juni 2025 statt: Die Türkei gewann das Freundschaftsspiel gegen die USA mit 2:1. Davor siegten die USA in beiden dokumentierten Duellen – jeweils 2:1 in Freundschaftsspielen im Juni 2014 und im Mai 2010. Aus drei Begegnungen führen die USA mit zwei Siegen gegenüber einem türkischen Erfolg.





Türkei vs. USA: Die Tabellen

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