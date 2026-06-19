ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Türkei vs. Paraguay heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara treffen die Türkei und Paraguay in der WM-Gruppe D aufeinander – ein Duell, das für beide Mannschaften nach dem ersten Spieltag schon den Charakter einer Entscheidungspartie trägt.

Vincenzo Montella steht mit seiner Mannschaft unter Druck. Die Türkei verlor das Auftaktspiel gegen Australien 0:2, obwohl sie 72 Prozent Ballbesitz hatten und 30 Torschüsse abfeuerten. Die Effizienz im Abschluss war das zentrale Problem – und genau das muss Montella gegen Paraguay lösen.

Paraguay erlebte einen noch schmerzhafteren Einstieg ins Turnier. Die Albirroja unterlag den USA 1:4, wobei Damián Bobadilla das Spiel mit einem Eigentor eröffnete und die amerikanische Kontergeschwindigkeit die paraguayische Defensive immer wieder auseinandernehmen konnte.

Für Gustavo Alfaro ist die Lage klar: Ein weiterer Punktverlust würde Paraguay an den Rand des Ausscheidens treiben. Sein Team muss die taktische Disziplin wiederfinden, die gegen die USA in der zweiten Halbzeit völlig zerbrochen war – fünf Spieler wurden verwarnt.

An der Spitze von Gruppe D stehen die USA und Australien mit je drei Punkten. Türkei und Paraguay sind punktlos. Der Verlierer dieses Direktduells in Santa Clara steht mit einem Bein draußen.









Mit Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu und Kerem Aktürkoğlu verfügt die Türkei über genug kreative Qualität, um eine geschlossene Defensive zu knacken. Paraguay setzt auf die Dynamik von Miguel Almirón und Julio Enciso, um türkische Fehler in der Rückwärtsbewegung zu bestrafen.

Das Spiel zwischen Türkei und Paraguay beginnt am 20.06.2026 um 05:00.

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Das WM-Gruppenspiel zwischen der Türkei und Paraguay wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Die Begegnung ist Teil des exklusiven WM-Angebots von MagentaTV, das alle 104 Partien der Endrunde überträgt. Wer live dabei sein möchte, benötigt daher ein entsprechendes Abonnement. Christian Straßburger begleitet das Duell als Kommentator.

Anstoßzeit Türkei gegen Paraguay

Weltmeisterschaft - WM Gruppe D San Francisco Bay Area Stadium

Türkei vs. Paraguay: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Türkei kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Die jüngste Partie war die 0:2-Niederlage gegen Australien am 14. Juni – ein Ergebnis, das trotz überlegener Spielkontrolle fiel. Davor schlug die Türkei Venezuela 2:1 und Nordmazedonien deutlich 4:0. In der WM-Qualifikation gewann das Team gegen Kosovo und Rumänien jeweils mit 1:0. Über diese fünf Spiele erzielte die Türkei acht Tore und kassierte drei.

Paraguay weist aus den vergangenen fünf Partien zwei Siege, eine Niederlage gegen Marokko (1:2) und zwei weitere Niederlagen auf – darunter das WM-Auftaktspiel gegen die USA (1:4) am 13. Juni. Positiv zu vermerken: ein 4:0-Testspielerfolg gegen Nicaragua sowie ein 1:0-Sieg über Griechenland. Über fünf Spiele traf Paraguay neunmal und kassierte acht Gegentreffer.





Bilanz direkte Duelle





Türkei vs. Paraguay: Die Tabellen

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