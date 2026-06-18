Tschechien und Südafrika treffen im Atlanta Stadium auf einander – ein Gruppenspiel der WM 2026, das für beide Mannschaften bereits entscheidenden Charakter hat. In der Gruppe A steht nach dem ersten Spieltag für beide Nationen der Rücken zur Wand.

Die Tschechen verloren ihr Auftaktspiel gegen Südkorea mit 2:1, obwohl sie in der 59. Minute in Führung gegangen waren. Miroslav Koubeks Mannschaft zeigte Moral, doch der späte Rückschlag hinterließ Spuren – ein Sieg gegen Südafrika ist nun Pflicht.

Bafana Bafana erwischte einen noch bittereren Start. Das 0:2 gegen Gastgeber Mexiko war schmerzhaft, wurde aber durch zwei Platzverweise zusätzlich belastet. Sphephelo Sithole und Themba Zwane sahen Rot und fehlen Hugo Broos nun in Atlanta.

Tschechien bringt mit Patrik Schick einen der gefährlichsten Stürmer des Turniers mit. Der Bayer-Leverkusen-Angreifer erzielte in der vergangenen Bundesliga-Saison 16 Tore in 28 Spielen und ist der klare Zielspieler der tschechischen Offensive.

Für Südafrika ist Teboho Mokoena das Herzstück. Der Mamelodi-Sundowns-Mittelfeldmann bestimmt das Tempo des Spiels, und Burnley-Stürmer Lyle Foster soll vorne die Bälle festmachen und Druck erzeugen.

Das Atlanta Stadium – bekannt als Mercedes-Benz Stadium – bietet rund 75.000 Zuschauern Platz und ist eine der imposantesten Arenen des Turniers. Wer das Spiel von zu Hause verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Das Duell zwischen Tschechien und Südafrika steigt am 18. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Tschechien vs. Südafrika heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Tschechien gegen Südafrika wird live im Free-TV und Pay-TV übertragen. MagentaTV zeigt die Partie wie alle Spiele der WM und setzt dabei auf Kommentator Marco Hagemann.

Im frei empfangbaren Fernsehen übernimmt das ZDF die Übertragung. Zusätzlich bietet der Sender einen kostenlosen Livestream an. Durch die Begegnung begleiten Euch Friederike Kromp als Expertin, Katrin Müller-Hohenstein als Moderatorin und Gari Paubandt als Kommentator.

Anstoßzeit Tschechien gegen Südafrika

Weltmeisterschaft - WM Gruppe A Atlanta Stadium

Tschechien vs. Südafrika: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 13 S. Sithole

11 T. Zwane

Form

Tschechien kommt mit einer gemischten Bilanz ins Spiel: drei Siege, null Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Partien. Der jüngste Rückschlag war das 1:2 gegen Südkorea bei der WM am 12. Juni. Zuvor gewann die Mannschaft gegen Guatemala (3:1) und Kosovo (2:1) in Freundschaftsspielen sowie zweimal in der WM-Qualifikation gegen Dänemark und Irland, jeweils mit dem Endstand 2:2 – beide Male als Sieger gewertet. In diesen fünf Spielen erzielte Tschechien zwölf Tore und kassierte sieben.

Südafrika verlor zuletzt mit 0:2 gegen Mexiko am 11. Juni. Davor gab es einen Auswärtssieg gegen Jamaika (0:1) sowie ein torloses Remis gegen Nicaragua. Zwei Niederlagen gegen Panama (1:2 und 1:1 Unentschieden) komplettieren die jüngste Serie: eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Bafana Bafana erzielte in diesen fünf Spielen nur drei Tore und kassierte fünf.





Bilanz direkte Duelle





Tschechien vs. Südafrika: Die Tabellen

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