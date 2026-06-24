Im letzten Gruppenspiel der WM-Gruppe A empfängt Mexiko die tschechische Nationalmannschaft am 24. Juni 2026 im Mexico City Stadium.

Mexiko geht als souveräner Tabellenführer in die Partie. Javier Aguirres Mannschaft hat die ersten beiden Gruppenspiele gewonnen: zunächst ein 2:0 gegen Südafrika, dann ein knappes, aber verdientes 1:0 gegen Südkorea in Guadalajara. Mit sechs Punkten haben die Gastgeber bereits das Ticket für das Sechzehntelfinale sicher.

Das entscheidende Tor gegen Südkorea erzielte Mittelfeldspieler Luis Romo kurz nach der Pause. Torhüter Raúl Rangel verhinderte in der 87. Minute mit einer Doppelparade den Ausgleich – ein Beweis für die Mentalität, die Aguirres Team in diesem Turnier auszeichnet.

Tschechien hingegen kämpft ums Überleben. Miroslav Koubeks Mannschaft trennte sich am zweiten Spieltag mit einem 1:1 von Südafrika, nachdem Teboho Mokoena in der 83. Minute einen Elfmeter verwandelt hatte. Michal Sadílek hatte die Tschechen früh in Führung gebracht, doch die späte Punkteteilung in Atlanta hat die Ausgangslage deutlich verschlechtert.

Mit nur einem Punkt und einem Torverhältnis von minus eins benötigt Tschechien einen Sieg, um realistische Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde zu wahren. Eine Niederlage würde das frühzeitige Aus bedeuten.

Patrik Schick und Adam Hložek bilden das Herzstück des tschechischen Angriffs – schnell, physisch stark und gefährlich im Umschaltspiel. Gegen eine mexikanische Defensive, die bislang kein Gegentor kassiert hat, wird es ihre schwierigste Prüfung im Turnier.

Das Spiel zwischen Tschechien und Mexiko beginnt am 25.06.2026 um 3 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Tschechien vs. Mexiko heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Gruppenspiel zwischen Tschechien und Mexiko wird in Deutschland exklusiv bei MagentaTV übertragen und ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt als einziger Anbieter alle 104 Partien der Weltmeisterschaft in Nordamerika und hält damit auch die Rechte an dieser Begegnung. Kommentiert wird das Spiel von Robby Hunke.

Gemeinsam mit der Partie Südafrika vs. Südkorea bietet MagentaTV zudem eine Konferenz mit beiden Spielen an.

Anstoßzeit Tschechien gegen Mexiko

Weltmeisterschaft - WM Gruppe A Mexico City Stadium

Tschechien vs. Mexiko: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Tschechien kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Südafrika bei der WM am 18. Juni. Zuvor gab es ein 1:2 gegen Südkorea bei der WM am 12. Juni – die einzige Niederlage in diesem Zeitraum. In den Vorbereitungsspielen besiegten die Tschechen Guatemala mit 3:1 und Kosovo mit 2:1. Über diese fünf Partien hinweg erzielte die Mannschaft zehn Tore und kassierte sieben.

Mexiko präsentiert sich in starker Form mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-WM-Sieg gegen Südkorea am 19. Juni, davor ein 2:0 gegen Südafrika am 11. Juni. Ein 5:1 gegen Serbien in einem Freundschaftsspiel am 5. Juni und ein 1:0 gegen Australien am 31. Mai unterstreichen die Konstanz. Mexiko traf in diesen fünf Partien zehnmal und kassierte nur zwei Gegentore – beide in Qualifikationsspielen.





Bilanz direkte Duelle

Für die letzten fünf direkten Begegnungen zwischen Tschechien und Mexiko liegen keine Daten vor. Es sind keine früheren Duelle zwischen beiden Nationen in den verfügbaren Aufzeichnungen dokumentiert.





Tschechien vs. Mexiko: Die Tabellen

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