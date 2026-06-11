ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Südkorea vs. Tschechien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Das erste Gruppenspiel der WM 2026 zwischen der Republik Korea und Tschechien steigt im Guadalajara-Stadion in Zapopan, Mexiko. Beide Mannschaften starten in der Gruppe A, in der auch Gastgeber Mexiko und Südafrika auf sie warten – ein Fehlstart könnte die gesamte Kampagne gefährden.

Für Südkorea ist es die elfte WM-Teilnahme in Folge. Trainer Hong Myung-bo, der die Mannschaft seit Juli 2024 betreut, hat sein Team durch eine makellose asiatische Qualifikation geführt. Son Heung-min bleibt der unbestrittene Anführer, während Lee Kang-in und Hwang Hee-chan für Tempo und Kreativität sorgen sollen.

Tschechien kehrt nach 20-jähriger Abwesenheit auf die größte Fußballbühne zurück. Der Weg dorthin war alles andere als einfach: Trainer Miroslav Koubek – mit 74 Jahren der älteste Coach dieses Turniers – führte sein Team durch zwei dramatische Elfmeterschießen in den Playoffs gegen Irland und Dänemark.

Das taktische Duell verspricht Spannung. Hong setzt auf vertikales Pressing und schnelle Umschaltmomente, während Koubek auf ein kompaktes 3-4-1-2-System vertraut, das auf Defensivstabilität und Standards ausgerichtet ist. Das Duell zwischen Kim Min-jae und Patrik Schick dürfte ein zentrales Thema der Partie werden.

Die dünne Luft auf über 1.500 Metern Höhe in Zapopan wird beiden Teams konditionell abverlangen. Wer die bessere Vorbereitung mitbringt und taktisch flexibler agiert, dürfte mit drei Punkten aus diesem Gruppenauftakt gehen.

Das Spiel zwischen Republik Korea und Tschechien beginnt am 12.06.2026 um 4 Uhr deutscher Zeit.

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In Deutschland ist die Partie ausschließlich live auf MagentaTV zu sehen. Alle Informationen dazu findet Ihr hier.

Eine Übertragung im Free-TV gibt es dementsprechend nicht. Den Kommentar übernimmt Jan Platte.

Anstoßzeit Südkorea gegen Tschechien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe A Guadalajara Stadium

Südkorea vs. Tschechien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Südkorea kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Spielen: drei Siege, zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einem 1:0-Erfolg gegen El Salvador, zuvor gab es ein deutliches 5:0 gegen Trinidad und Tobago. Auf der anderen Seite stehen Niederlagen gegen Österreich (0:1) und die Elfenbeinküste (0:4). Insgesamt erzielte Südkorea in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte fünf.

Tschechien präsentiert sich in starker Verfassung: fünf Siege aus fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1 gegen Guatemala, gefolgt von einem 2:1 gegen den Kosovo. In der WM-Qualifikation sicherte sich das Team Siege gegen Dänemark und Irland – beide endeten 2:2 nach 90 Minuten, wurden aber als Siege gewertet. Dazu kommt ein souveränes 6:0 gegen Gibraltar. Tschechien traf in diesen fünf Partien 15 Mal und kassierte nur drei Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

KOR Letzte 2 Spiele CZE 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg Tschechien 1 - 2 Republik Korea

Tschechien 5 - 0 Republik Korea 2 Erzielte Tore 6 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams datiert vom 5. Juni 2016: Tschechien verlor ein Freundschaftsspiel zu Hause mit 1:2 gegen Südkorea. Davor gab es im August 2001 ein weiteres Freundschaftsspiel, das Tschechien mit 5:0 gewann. Aus zwei bekannten Duellen führt Südkorea mit einem Sieg zu einer Niederlage.





Südkorea vs. Tschechien: Die Tabellen

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