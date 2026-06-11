Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Weltmeisterschaft
team-logoRepublik Korea
Guadalajara Stadium
team-logoTschechien
Ansehen auf MagentaTV
GOAL

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Südkorea vs. Tschechien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Weltmeisterschaft
Republik Korea - Tschechien
Republik Korea
Tschechien

Bei der Weltmeisterschaft trifft Südkorea in der Nacht auf Freitag auf Tschechien. Doch wo läuft die Partie im TV und Livestream? GOAL verrät es Euch.

Das erste Gruppenspiel der WM 2026 zwischen der Republik Korea und Tschechien steigt im Guadalajara-Stadion in Zapopan, Mexiko. Beide Mannschaften starten in der Gruppe A, in der auch Gastgeber Mexiko und Südafrika auf sie warten – ein Fehlstart könnte die gesamte Kampagne gefährden.

Für Südkorea ist es die elfte WM-Teilnahme in Folge. Trainer Hong Myung-bo, der die Mannschaft seit Juli 2024 betreut, hat sein Team durch eine makellose asiatische Qualifikation geführt. Son Heung-min bleibt der unbestrittene Anführer, während Lee Kang-in und Hwang Hee-chan für Tempo und Kreativität sorgen sollen.

Tschechien kehrt nach 20-jähriger Abwesenheit auf die größte Fußballbühne zurück. Der Weg dorthin war alles andere als einfach: Trainer Miroslav Koubek – mit 74 Jahren der älteste Coach dieses Turniers – führte sein Team durch zwei dramatische Elfmeterschießen in den Playoffs gegen Irland und Dänemark.

Das taktische Duell verspricht Spannung. Hong setzt auf vertikales Pressing und schnelle Umschaltmomente, während Koubek auf ein kompaktes 3-4-1-2-System vertraut, das auf Defensivstabilität und Standards ausgerichtet ist. Das Duell zwischen Kim Min-jae und Patrik Schick dürfte ein zentrales Thema der Partie werden.

Die dünne Luft auf über 1.500 Metern Höhe in Zapopan wird beiden Teams konditionell abverlangen. Wer die bessere Vorbereitung mitbringt und taktisch flexibler agiert, dürfte mit drei Punkten aus diesem Gruppenauftakt gehen.

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden

Das Spiel zwischen Republik Korea und Tschechien beginnt am 12.06.2026 um 4 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Südkorea vs. Tschechien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?


In Deutschland ist die Partie ausschließlich live auf MagentaTV zu sehen. Alle Informationen dazu findet Ihr hier.

Eine Übertragung im Free-TV gibt es dementsprechend nicht. Den Kommentar übernimmt Jan Platte.

MagentaTV

MagentaTV

Hier ansehen

Anstoßzeit Südkorea gegen Tschechien

Südkorea vs. Tschechien: Aufstellungen

Republik Korea vs Tschechien Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Republik Korea crest
Republik Korea
KOR
Aufstellung
Tschechien crest
Tschechien
CZE
3-4-2-1
1S. Kim4M. Kim3G. Lee2H. Lee10J. Lee11H. Hwang19K. Lee22Y. Seol6I. Hwang13T. Lee7H. Son1M. Kovar4R. Hranac6S. Chaloupek7L. Krejci14D. Jurasek22T. Soucek5V. Coufal15P. Sulc12L. Cerv17L. Provod10P. Schick
Tschechien crest
Tschechien
CZE
3-4-2-1
Republik Korea

Startelf

Tschechien

Trainer

  • M. Hong
  • M. Koubek

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Form

KOR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

CZE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
15/6
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Südkorea kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Spielen: drei Siege, zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einem 1:0-Erfolg gegen El Salvador, zuvor gab es ein deutliches 5:0 gegen Trinidad und Tobago. Auf der anderen Seite stehen Niederlagen gegen Österreich (0:1) und die Elfenbeinküste (0:4). Insgesamt erzielte Südkorea in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte fünf.

Tschechien präsentiert sich in starker Verfassung: fünf Siege aus fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1 gegen Guatemala, gefolgt von einem 2:1 gegen den Kosovo. In der WM-Qualifikation sicherte sich das Team Siege gegen Dänemark und Irland – beide endeten 2:2 nach 90 Minuten, wurden aber als Siege gewertet. Dazu kommt ein souveränes 6:0 gegen Gibraltar. Tschechien traf in diesen fünf Partien 15 Mal und kassierte nur drei Gegentore.


Bilanz direkte Duelle

KOR

Letzte 2 Spiele

CZE

1

Sieg

0

Unentschieden

1

Sieg

2

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
2/2
Beide Teams haben getroffen
1/2

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams datiert vom 5. Juni 2016: Tschechien verlor ein Freundschaftsspiel zu Hause mit 1:2 gegen Südkorea. Davor gab es im August 2001 ein weiteres Freundschaftsspiel, das Tschechien mit 5:0 gewann. Aus zwei bekannten Duellen führt Südkorea mit einem Sieg zu einer Niederlage.


Südkorea vs. Tschechien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden
Werbung