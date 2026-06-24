ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Südafrika vs. Südkorea heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Südafrika trifft in der Gruppe A der FIFA Weltmeisterschaft 2026 auf Südkorea. Das Spiel findet am 25. Juni im Monterrey Stadium in Monterrey statt und entscheidet über das Weiterkommen beider Mannschaften.

Für Bafana Bafana ist die Ausgangslage klar: Nur ein Sieg reicht, um in die Runde der 32 einzuziehen. Ein Unentschieden oder eine Niederlage bedeutet das Aus. Hugo Broos' Mannschaft hatte einen schwierigen Turnierstart mit einer 2:0-Niederlage gegen Mexiko, rettete sich aber mit einem 1:1 gegen Tschechien in das abschließende Gruppenspiel.

Das Tor zum Weiterkommen blieb durch einen umstrittenen Elfmeter in der Schlussphase offen. Teboho Mokoena verwandelte den Strafstoß, muss aber das Spiel gegen Südkorea wegen einer Gelbsperren-Akkumulation verpassen. Sein Fehlen ist ein echter Verlust für das Mittelfeld.

Südkorea reist mit einer anderen Ausgangslage an. Die Taeguk-Krieger stehen nach dem 2:1-Comeback gegen Tschechien bereits auf Platz zwei der Gruppe, verloren aber ihr zweites Gruppenspiel mit 0:1 gegen Mexiko. Ein Punkt genügt Myung-Bo Hongs Mannschaft, um sicher in die nächste Runde einzuziehen.

Son Heung-min, Kim Min-jae und Lee Kang-in bilden das Rückgrat eines erfahrenen Kaders mit starker Europa-Basis. Der PSG-Spielmacher Lee und der Bayern-Verteidiger Kim sind Schlüsselfiguren in einem Team, das Stabilität mit Offensivqualität verbindet.

Beide Mannschaften haben also viel zu verlieren – Südafrika alles, Südkorea fast nichts. Genau das macht dieses Duell so schwer kalkulierbar.

Das Spiel zwischen Südafrika und Südkorea beginnt am 25.06.2026 um 3 Uhr.

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Die Übertragung des WM-Duells zwischen Südafrika und Südkorea liegt exklusiv bei MagentaTV, eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht. Der Streamingdienst zeigt als einziger Anbieter alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft live und hält damit auch die Rechte an dieser Begegnung. Für den Zugriff ist ein gültiges Abo erforderlich. Kommentiert wird die Partie von Cornelius Küpper.

Parallel zum Spiel Tschechien gegen Mexiko bietet MagentaTV zudem eine Konferenz mit beiden Partien an.

Anstoßzeit Südafrika gegen Südkorea

Weltmeisterschaft - WM Gruppe A Monterrey Stadium

Südafrika vs. Südkorea: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Südafrika kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war das 1:1 gegen Tschechien am 18. Juni – ein Punkt, der die WM-Teilnahme am Leben hält. Davor gab es ein 2:0 gegen Mexiko am 11. Juni sowie ein torloses Remis gegen Nicaragua im Mai. Den einzigen Sieg in diesem Zeitraum holte Bafana Bafana am 6. Juni mit einem 1:0 gegen Jamaika. Insgesamt erzielte Südafrika in diesen fünf Partien zwei Tore und kassierte drei.

Südkorea präsentiert sich in besserer Verfassung mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen. Das letzte Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Mexiko am 19. Juni. Zuvor gelang ein 2:1-Comeback gegen Tschechien am 12. Juni sowie ein deutliches 5:0 gegen Trinidad und Tobago am 31. Mai. Beide Niederlagen kamen in März-Testspielen: 0:1 gegen Österreich und 0:1 gegen eine andere Mannschaft. Die Taeguk-Krieger trafen in diesen fünf Spielen acht Mal und kassierten sechs Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Südafrika vs. Südkorea: Die Tabellen

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