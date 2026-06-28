ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Südafrika vs. Kanada heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Bafana Bafana schreiben Geschichte. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stehen Südafrika in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft – und ihr Gegner im Sechzehntelfinale ist Gastgeber Kanada. Das Spiel findet am 28. Juni 2026 im Los Angeles Stadium in Inglewood statt.

Der Weg dorthin war für Hugo Broos' Mannschaft alles andere als geradlinig. Nach einer 0:2-Niederlage zum Auftakt gegen Mexiko, bei der zwei Rote Karten die Partie entschieden, fanden sich die Südafrikaner in einer Notlage wieder. Ein 1:1 gegen Tschechien und schließlich ein entscheidender 1:0-Sieg über Südkorea – mit Thapelo Maseko als Matchwinner in der 63. Minute – brachten sie als Gruppenzweiter in die Runde der letzten 32.

Kanada hingegen durchlebte eine ruhigere Gruppenphase, zumindest auf dem Papier. Ein 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina und ein beeindruckendes 6:0 gegen Katar – Jonathan David traf dreimal – verschafften den Kanadiern früh Sicherheit. Die 1:2-Niederlage im abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz war sportlich bedeutungslos, hinterließ aber Spuren.

Der größte Schatten über Kanadas Turnier ist die anhaltende Verletzungsmisere von Alphonso Davies. Der Bayern-München-Star hat noch keine einzige Minute auf dem Platz gestanden. Trainer Jesse Marsch räumte ein, den Kapitän vor dem Schweiz-Spiel bewusst als "Ablenkungsmanöver" eingesetzt zu haben, um den Gegner in der Vorbereitung zu verunsichern – gespielt hat Davies jedoch nicht.

Südafrika reist mit Selbstvertrauen nach Los Angeles. Relebohile Mofokeng von Orlando Pirates und Maseko haben in der Gruppenphase aufgezeigt, und die stabile Fünferkette rund um Torhüter Ronwen Williams hat gezeigt, dass diese Mannschaft defensiv organisiert und gefährlich im Konter ist.

Für beide Teams geht es nun um den Einzug ins Achtelfinale. Alle Infos zur Übertragung und zum Live-Stream gibt es im Folgenden.

Das Spiel zwischen Südafrika und Kanada beginnt am 28.06.2026 um 21 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Südafrika vs. Kanada heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Wer das Sechzehntelfinale zwischen Südafrika und Kanada live verfolgen möchte, hat zwei Übertragungswege zur Auswahl: MagentaTV zeigt die Partie im Pay-TV wie alle WM-Spiele, Kommentator ist Jan Platte.

Alternativ überträgt die ARD das Spiel im Free-TV. Dort beginnen die Vorberichte um 20.15 Uhr mit Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger, ehe Philipp Sohmer die Partie kommentiert. Zusätzlich ist die Begegnung kostenlos im Livestream auf sportschau.de zu sehen.

Anstoßzeit Südafrika gegen Kanada

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Los Angeles Stadium

Südafrika vs. Kanada: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 11 T. Zwane Verletzungen und Sperren 8 Ismaël Koné

Form

Südafrika kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Erfolg gegen Südkorea am 25. Juni, der den Einzug in die K.-o.-Runde besiegelte. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Tschechien und eine 2:0-Niederlage gegen Mexiko in der WM-Gruppenphase. In zwei Testspielen davor folgte ein 1:0-Sieg gegen Jamaika sowie ein torloses Remis gegen Nicaragua. Über diese fünf Partien erzielte Südafrika zwei Tore und kassierte drei.

Kanada weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage vor. Die letzte Partie endete mit einer 2:1-Niederlage gegen die Schweiz am 24. Juni. Davor folgte das spektakuläre 6:0 gegen Katar sowie ein 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina in der Gruppenphase. Zwei Freundschaftsspiele rundeten den Zeitraum ab: ein 1:1 gegen Irland und ein 2:0 gegen Usbekistan. Kanada traf in diesen fünf Spielen neunmal und kassierte vier Gegentore – das Katar-Ergebnis verzerrt die Statistik erheblich.





Bilanz direkte Duelle

SAF Letztes Spiel CAN 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Südafrika 2 - 0 Kanada 2 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Südafrika und Kanada sind sich in der aufgezeichneten Geschichte nur ein einziges Mal begegnet. Das Duell fand am 20. November 2007 in einem Freundschaftsspiel statt – Südafrika gewann zu Hause mit 2:0. Das Achtelfinale am 28. Juni in Los Angeles ist erst das zweite Aufeinandertreffen beider Nationen überhaupt.





Südafrika vs. Kanada: Die Tabellen

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