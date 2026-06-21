Spanien trifft im Atlanta Stadium auf Saudi-Arabien – ein Gruppenspiel der WM 2026, das für beide Mannschaften richtungsweisend ist. In der Gruppe H geht es um wichtige Punkte, und der Druck auf La Roja ist nach dem enttäuschenden Auftakt spürbar.

Spanien kam im ersten Gruppenspiel gegen Kap Verde nicht über ein torloses Remis hinaus. Das Ergebnis sorgte für Diskussionen, und Nationaltrainer Luis de la Fuente musste seinen Mittelfeldmotor Rodri gegen Kritik in Schutz nehmen – der Coach betonte, der Manchester-City-Profi sei nach wie vor der beste Spieler der Welt.

Lamine Yamal kehrte gegen Kap Verde nach zweimonatiger Verletzungspause als Einwechselspieler zurück und brachte frischen Schwung in das spanische Spiel. Der Barcelona-Teenager gab sich nach dem Remis kämpferisch und stellte klar, dass mit Spanien in diesem Turnier noch zu rechnen sei.

Saudi-Arabien startete ebenfalls mit einem Unentschieden in die WM 2026. Gegen Uruguay trennten sich die Grünen Falken 1:1 – ein Ergebnis, das zeigt, dass die Mannschaft von Georgios Donis durchaus in der Lage ist, gegen starke Gegner zu bestehen.

In der Tabelle der Gruppe H steht Saudi-Arabien nach dem ersten Spieltag auf Platz zwei, Spanien auf Rang drei. Beide Teams wissen: Ein Sieg hier ist entscheidend, um das Weiterkommen in die eigenen Hände zu nehmen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt – alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es im Folgenden.

Das Spiel zwischen Spanien und Saudi-Arabien beginnt am 21.06.2026, 18:00.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Spanien vs. Saudi-Arabien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das Spiel zwischen Spanien und Saudi-Arabien wird weder von der ARD noch vom ZDF im Free-TV, da es sich um ein Exklusivspiel von MagentaTV handelt. Der Anbieter der Telekom hat insgesamt 44 davon im Programm und zeigt auch davon ab sämtliche WM-Spiele live.

Spaniens Versuch der Wiedergutmachung gegen Saudi-Arabien wird Christian Straßburger kommentieren.

Anstoßzeit Spanien gegen Saudi-Arabien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe H Atlanta Stadium

Spanien vs. Saudi-Arabien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 25 V. Munoz Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Spanien kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Spielen: zwei Siege, drei Unentschieden, keine Niederlage. Das jüngste Spiel endete torlos gegen Kap Verde bei der WM 2026. Zuvor gewann La Roja gegen Peru mit 3:1 und gegen Serbien deutlich mit 3:0. In den fünf Partien erzielte Spanien sieben Treffer und kassierte nur einen Gegentreffer.

Saudi-Arabien weist in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt trennten sie sich beim WM-Auftakt 1:1 von Uruguay. Gegen Puerto Rico gelang ein klarer 3:0-Auswärtssieg, während Niederlagen gegen Ecuador und Serbien – jeweils 2:1 – in der Vorbereitung zu Buche schlagen.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 7. September 2012 in einem Freundschaftsspiel statt – Spanien gewann damals deutlich mit 5:0. Beim vorherigen Duell im Mai 2010 setzte sich Spanien mit 3:2 durch. Der einzige WM-Vergleich datiert vom 23. Juni 2006, als Spanien Saudi-Arabien mit 1:0 bezwang. In allen drei bekannten Begegnungen behielt Spanien die Oberhand.





Spanien vs. Saudi-Arabien: Die Tabellen

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