Spanien eröffnet seine WM-Kampagne 2026 gegen Kap Verde im Atlanta Stadium – ein Auftakt in der Gruppe H, der auf dem Papier klar erscheint, aber mehr Sprengkraft birgt, als manche erwarten.

Der amtierende Weltmeister reist mit einem talentierten Kader nach Atlanta, angeführt von Lamine Yamal und Nico Williams, die nach Trainingssorgen rechtzeitig fit geworden sind und bereitstehen, um auf der großen Bühne zu glänzen.

Kap Verde hingegen schreibt bei dieser WM Geschichte. Als Debütant auf diesem Niveau bringt die Mannschaft von Trainer Bubista eine bemerkenswerte Reise mit – und in der Gruppe H führen sie die Tabelle an, was die Erwartungen an dieses Spiel gehörig auf den Kopf stellt.









Die Blauen Haie haben sich als ernstzunehmende Kraft in der afrikanischen Fußballlandschaft etabliert und kommen mit Selbstvertrauen nach Atlanta. Drei ihrer jüngsten fünf Partien haben sie gewonnen, darunter ein beeindruckendes 3:0 gegen Serbien.

Für Luis de la Fuentes Spanien ist es dennoch eine Pflichtaufgabe. Die Spanier haben zuletzt gemischte Resultate in den Testspielen gezeigt, doch ihre individuelle Klasse ist unbestritten – von der Offensive bis ins Mittelfeld.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream. Das Spiel zwischen Spanien und Kap Verde beginnt am 15.06.2026 um 18 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Spanien vs. Kap Verde heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Gruppenspiel zwischen Spanien und Kap Verde wird sowohl bei MagentaTV - wie sämtliche WM-Spiele - als auch in der ARD live übertragen.

Bei MagentaTV kümmert sich Marco Hagemann um den Kommentar, in der ARD wird Tom Bartels kommentieren.

Anstoßzeit Spanien gegen Kap Verde

Weltmeisterschaft - WM Gruppe H Atlanta Stadium

Spanien vs. Kap Verde: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Spanien kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, drei Unentschieden und keiner Niederlage aus den jüngsten fünf Partien in das Turnier. Zuletzt bezwangen sie Peru mit 3:1, davor gab es ein 1:1 gegen den Irak. Gegen Serbien gelang ein deutliches 3:0, während das Spiel gegen Ägypten torlos endete. Insgesamt erzielte Spanien sieben Tore und kassierte vier in diesem Zeitraum.

Kap Verde präsentiert sich in starker Form: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Das 3:0 gegen Bermuda war das jüngste Ergebnis, ebenso stark war das 3:0 gegen Serbien im Mai. Lediglich gegen Chile setzte es eine 2:4-Niederlage. Die Mannschaft traf neunmal und kassierte sechs Gegentreffer in diesen fünf Begegnungen.





Bilanz direkte Duelle

Laut den vorliegenden Daten gibt es keine dokumentierten Duelle zwischen Spanien und Cabo Verde in den jüngsten fünf Begegnungen. Das Spiel in Atlanta wird damit für beide Mannschaften ein besonderes Aufeinandertreffen.





Spanien vs. Kap Verde: Die Tabellen

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