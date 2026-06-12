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ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Spanien vs. Kap Verde heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Weltmeisterschaft
Spanien - Cabo Verde
Spanien
Cabo Verde

In der Weltmeisterschaft spielt Spanien am heutigen Montag gegen Kap Verde. Doch wo läuft die Partie live im TV und Livestream? GOAL verrät es Euch.

Spanien eröffnet seine WM-Kampagne 2026 gegen Kap Verde im Atlanta Stadium – ein Auftakt in der Gruppe H, der auf dem Papier klar erscheint, aber mehr Sprengkraft birgt, als manche erwarten.

Der amtierende Weltmeister reist mit einem talentierten Kader nach Atlanta, angeführt von Lamine Yamal und Nico Williams, die nach Trainingssorgen rechtzeitig fit geworden sind und bereitstehen, um auf der großen Bühne zu glänzen.

Kap Verde hingegen schreibt bei dieser WM Geschichte. Als Debütant auf diesem Niveau bringt die Mannschaft von Trainer Bubista eine bemerkenswerte Reise mit – und in der Gruppe H führen sie die Tabelle an, was die Erwartungen an dieses Spiel gehörig auf den Kopf stellt.


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Die Blauen Haie haben sich als ernstzunehmende Kraft in der afrikanischen Fußballlandschaft etabliert und kommen mit Selbstvertrauen nach Atlanta. Drei ihrer jüngsten fünf Partien haben sie gewonnen, darunter ein beeindruckendes 3:0 gegen Serbien.

Für Luis de la Fuentes Spanien ist es dennoch eine Pflichtaufgabe. Die Spanier haben zuletzt gemischte Resultate in den Testspielen gezeigt, doch ihre individuelle Klasse ist unbestritten – von der Offensive bis ins Mittelfeld.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream. Das Spiel zwischen Spanien und Kap Verde beginnt am 15.06.2026 um 18 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Spanien vs. Kap Verde heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?


Das WM-Gruppenspiel zwischen Spanien und Kap Verde wird sowohl bei MagentaTV - wie sämtliche WM-Spiele - als auch in der ARD live übertragen.

Bei MagentaTV kümmert sich Marco Hagemann um den Kommentar, in der ARD wird Tom Bartels kommentieren.

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Anstoßzeit Spanien gegen Kap Verde

Spanien vs. Kap Verde: Aufstellungen

Spanien vs Cabo Verde Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Spanien crest
Spanien
ESP
Aufstellung
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-2-3-1
23U. Simon22P. Cubarsi12P. Porro14A. Laporte24M. Cucurella8Fabián Ruiz20Pedri16Rodri15Álex Baena21M. Oyarzabal7F. Torres1Vozinha5L. Costa4R. Lopes22S. Moreira8J. Paulo16Y. Semedo7J. Cabral10J. Monteiro20R. Mendes24W. Pina19D. Rocha Livramento
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-3-3
Spanien

Startelf

Cabo Verde

Trainer

  • L. de la Fuente
  • Bubista

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Form

ESP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

CPV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Spanien kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, drei Unentschieden und keiner Niederlage aus den jüngsten fünf Partien in das Turnier. Zuletzt bezwangen sie Peru mit 3:1, davor gab es ein 1:1 gegen den Irak. Gegen Serbien gelang ein deutliches 3:0, während das Spiel gegen Ägypten torlos endete. Insgesamt erzielte Spanien sieben Tore und kassierte vier in diesem Zeitraum.

Kap Verde präsentiert sich in starker Form: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Das 3:0 gegen Bermuda war das jüngste Ergebnis, ebenso stark war das 3:0 gegen Serbien im Mai. Lediglich gegen Chile setzte es eine 2:4-Niederlage. Die Mannschaft traf neunmal und kassierte sechs Gegentreffer in diesen fünf Begegnungen.


Bilanz direkte Duelle

Laut den vorliegenden Daten gibt es keine dokumentierten Duelle zwischen Spanien und Cabo Verde in den jüngsten fünf Begegnungen. Das Spiel in Atlanta wird damit für beide Mannschaften ein besonderes Aufeinandertreffen.


Spanien vs. Kap Verde: Die Tabellen

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