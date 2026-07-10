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ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Spanien vs. Belgien heute live: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Spanien - Belgien
Spanien
Belgien
Weltmeisterschaft

Bei der WM bestreiten Spanien und Belgien am heutigen Freitag das zweite Viertelfinale. Doch wo läuft die Partie im Free-TV und Livestream? GOAL verrät es Euch.

Spanien und Belgien treffen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 im Los Angeles Stadium in Inglewood aufeinander. Beide Mannschaften haben die Runde der letzten 16 überstanden und kämpfen nun um einen Platz im Halbfinale.

Luis de la Fuentes Spanien marschiert durch das Turnier. Nach einem torlosen Remis zum Auftakt gegen Kap Verde fanden die Spanier ihren Rhythmus und schlugen Portugal im Achtelfinale mit 1:0 – ein Sieg, der von einer starken Leistung des Barceloner Teenagers Lamine Yamal geprägt war. Der Flügelstürmer, der von Ex-Manchester-United-Kapitän Nemanja Vidic bereits als "Mini-Messi" bezeichnet wurde, war maßgeblich daran beteiligt, dass der portugiesische Außenverteidiger Nuno Mendes verletzt vom Platz musste.

Belgien reist mit breiter Brust nach Los Angeles. Die Mannschaft von Rudi Garcia demontierte die USA in Seattle mit 4:1 – ein Ergebnis, das selbst USMNT-Trainer Mauricio Pochettino kommentarlos ließ: "Belgien war besser als wir, und das ist die Wahrheit."

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Allerdings bezahlt Belgien für diesen Erfolg einen hohen Preis. Mittelfeldspieler Amadou Onana zog sich beim Sieg gegen die USA eine schwere Knieverletzung zu und fällt für das Viertelfinale aus. Der Aston-Villa-Star war ein zentrales Element im belgischen Spielaufbau, und sein Fehlen stellt Garcia vor eine erhebliche taktische Herausforderung.

Spanien führt die WM-Gruppe H an und trifft auf den Gruppensieger der Gruppe G. Das Duell zweier Mannschaften, die in diesem Turnier bislang kaum Schwächen gezeigt haben, verspricht ein intensives Viertelfinale.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung, gibt es im Folgenden. Das Spiel zwischen Spanien und Belgien beginnt am 10.07.2026 um 21 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Spanien vs. Belgien heute live: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?


Das Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien wird sowohl im Free-TV als auch bei MagentaTV live übertragen. Zwar zeigt MagentaTV zwei der vier WM-Viertelfinals exklusiv, die Begegnung zwischen Spanien und Belgien gehört jedoch nicht dazu. Unabhängig davon sind sämtliche Spiele der WM beim Telekom-Anbieter live zu sehen.

Im frei empfangbaren Fernsehen übernimmt das ZDF die Übertragung. Zudem kann die Partie kostenlos im Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek verfolgt werden. Kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt.

Bei MagentaTV führt Christian Straßburger als Kommentator durch die Begegnung. Zum weiteren Team gehören Laura Wontorra, Tabea Kemme, Anna Sara Lange und Jan Henkel.

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Anstoßzeit Spanien gegen Belgien

Spanien vs. Belgien: Aufstellungen

Spanien vs Belgien Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Spanien crest
Spanien
ESP
Aufstellung
Belgien crest
Belgien
BEL
4-2-3-1
23U. Simon14A. Laporte22P. Cubarsi12P. Porro24M. Cucurella10D. Olmo19L. Yamal15Álex Baena16Rodri20Pedri21M. Oyarzabal1T. Courtois5M. De Cuyper4B. Mechele25N. Ngoy21T. Castagne8Y. Tielemans20H. Vanaken7K. De Bruyne11Jérémy Doku10L. Trossard17C. De Ketelaere
Belgien crest
Belgien
BEL
4-2-3-1
Spanien

Startelf

Belgien

Trainer

  • L. de la Fuente
  • R. Garcia

Verletzungen und Sperren

    Verletzungen und Sperren

    Verletzungen und Sperren

    • Keine Spieler-Ausfälle

    Verletzungen und Sperren

    Form

    ESP

    ESP - Form

    CPV
    U0-0
    KSA
    S4-0
    URU
    S0-1
    AUT
    S3-0
    POR
    S0-1
    Tor erzielt (kassiert)
    9/0
    Spiele mit mehr als 2,5 Toren
    2/5
    Beide Mannschaften erzielten ein Tor
    0/5
    BEL

    BEL - Form

    ÄGY
    U1-1
    IRN
    U0-0
    NZL
    S1-5
    SEN
    S3-2
    USA
    S1-4
    Tor erzielt (kassiert)
    13/5
    Spiele mit mehr als 2,5 Toren
    3/5
    Beide Mannschaften erzielten ein Tor
    4/5

    Spanien kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf WM-Spielen in das Viertelfinale. Nach dem torlosen Remis gegen Kap Verde zum Auftakt folgten Siege gegen Saudi-Arabien (4:0), Uruguay (1:0), Österreich (3:0) und zuletzt Portugal (1:0). In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft neun Treffer und kassierte keinen einzigen Gegentreffer.

    Belgien weist drei Siege und zwei Remis aus den vergangenen fünf Turnierspielen vor. Die Roten Teufel trennten sich von Ägypten (1:1) und Iran (0:0), ehe Siege gegen Neuseeland (5:1), Senegal (3:2) und die USA (4:1) folgten. Zuletzt erzielte Belgien in drei aufeinanderfolgenden Spielen mindestens drei Tore.


    Bilanz direkte Duelle

    ESP

    Letzte 5 Spiele

    BEL

    5

    Siege

    0

    Unentschieden

    0

    Siege

    13

    Erzielte Tore

    1
    Spiele über 2,5 Tore
    2/5
    Beide Teams haben getroffen
    1/5

    Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften datiert vom 1. September 2016, als Belgien ein Freundschaftsspiel gegen Spanien mit 0:2 verlor. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Spanien klar: Die Spanier gewannen vier der fünf Partien, darunter ein 5:0 in der WM-Qualifikation im September 2009. Belgien wartet in diesem Zeitraum auf einen Sieg gegen den amtierenden Europameister.


    Spanien vs. Belgien: Die Tabellen

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