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ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Spanien vs. Argentinien heute live: Wer zeigt / überträgt das Finale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Weltmeisterschaft
Spanien - Argentinien
Spanien
Argentinien

Der Höhepunkt der WM ist gekommen: Spanien und Argentinien kämpfen im Finale um den Weltmeistertitel. Hier erfahrt Ihr, wer das Endspiel live im Free-TV und Livestream überträgt.

Das WM-Finale 2026 steht fest: Spanien trifft im New York/New Jersey Stadium in East Rutherford auf Argentinien. Zwei der besten Fußballnationen der Welt kämpfen um den WM-Titel.

Spanien hat sich mit beeindruckender Geschlossenheit durch das Turnier gespielt. La Roja ließ im Halbfinale Frankreich keine Chance – ein Elfmeter nach einem Foul an Lamine Yamal war der entscheidende Moment. Luis de la Fuentes Mannschaft überzeugt als Einheit.

Allerdings gibt es Fragezeichen hinter Yamals Einsatz. Der Teenager trainierte zuletzt mit Bandagierung am linken Oberschenkel nicht mit der Mannschaft. Sein Zustand wird bis zum Finale genau beobachtet.

Argentinien hingegen lebt von einem Mann: Lionel Messi. Die Albiceleste gewann das Halbfinale gegen England mit 2:1 – nach einem Rückstand. Lautaro Martínez erzielte den entscheidenden Treffer und brach anschließend vor laufenden Kameras in Tränen aus.

Coach Lionel Scaloni hat sein Team auf große Momente eingestellt. Argentinien kassierte in fünf WM-Spielen zehn Tore, traf aber zwölf Mal – ein Team, das Risiken eingeht und damit durchkommt.

Das Spiel zwischen Spanien und Argentinien beginnt am 19.07.2026 um 21 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Spanien vs. Argentinien heute live: Wer zeigt / überträgt das Finale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?


Das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien wird auf mehreren Wegen übertragen. Im Free-TV ist das ZDF die erste Anlaufstelle und beginnt bereits um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begleitet den Finalabend, unterstützt von den Experten Friederike Kromp, Christian Streich, Christoph Kramer und Per Mertesacker. Den Kommentar zur Partie übernimmt Jochen Breyer.

Zusätzlich zeigt das ZDF das Endspiel kostenlos im Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek.

Auch MagentaTV überträgt das Duell um den WM-Titel live und setzt auf Kommentator Wolff Fuss. Für den Zugriff auf den Telekom-Dienst ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Anstoßzeit Spanien gegen Argentinien

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Weltmeisterschaft - Finale
New York/New Jersey Stadium

Spanien vs. Argentinien: Aufstellungen

Spanien vs Argentinien Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Spanien crest
Spanien
ESP
Aufstellung
Argentinien crest
Argentinien
ARG
4-1-3-2
23U. Simon22P. Cubarsi24M. Cucurella14A. Laporte12P. Porro8Fabián Ruiz15Álex Baena19L. Yamal16Rodri10D. Olmo21M. Oyarzabal23E. Martinez13C. Romero26N. Molina6L. Martinez3Nicolás Tagliafico20A. Mac Allister24Enzo Fernández5L. Paredes7R. De Paul10L. Messi9Julián Álvarez
Argentinien crest
Argentinien
ARG
4-2-3-1
Spanien

Startelf

Argentinien

Trainer

  • L. de la Fuente
  • L. Scaloni

Form

ESP

ESP - Form

URU
S0-1
AUT
S3-0
POR
S0-1
BEL
S2-1
FRA
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
ARG

ARG - Form

JOR
S1-3
CPV
S3-2
ÄGY
S3-2
SUI
S3-1
ENG
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
14/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Spanien kommt mit einer makellosen Bilanz ins Finale: fünf Siege aus fünf WM-Spielen. La Roja erzielte dabei acht Tore und kassierte nur vier. Den bislang deutlichsten Sieg feierte die Mannschaft mit 3:0 gegen Österreich. Im Halbfinale gegen Frankreich reichte ein 2:0 – ein Ergebnis, das die defensive Stabilität unterstreicht.

Argentinien gewann ebenfalls alle fünf bisherigen WM-Partien. Die Albiceleste traf zwölf Mal und ließ zehn Gegentore zu – eine offensive Ausrichtung, die auch in engen Spielen trägt. Das jüngste Beispiel: das 2:1 gegen England im Halbfinale, bei dem Argentinien einen Rückstand drehte. Zuvor besiegte die Mannschaft die Schweiz 3:1 und Ägypten sowie Kap Verde jeweils mit 3:2.


Bilanz direkte Duelle

ESP

Letzte 4 Spiele

ARG

3

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

11

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
4/4
Beide Teams haben getroffen
4/4

Das letzte direkte Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Argentinien datiert vom 27. März 2018 – ein Freundschaftsspiel, das Spanien mit 6:1 gewann. In den vier dokumentierten Begegnungen der jüngeren Vergangenheit führt Spanien mit drei Siegen zu einem Sieg für Argentinien. Argentiniens einziger Erfolg in diesem Zeitraum war ein 4:1 im September 2010, ebenfalls in einem Freundschaftsspiel.


Spanien vs. Argentinien: Die Tabellen

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