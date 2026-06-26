Senegal und Irak treffen am 26. Juni 2026 im Toronto Stadium aufeinander – ein Gruppenspiel der WM 2026, das für beide Mannschaften zum Alles-oder-Nichts-Moment geworden ist. Beide Teams stehen nach zwei Spieltagen ohne Punkt am Tabellenende der Gruppe I.

Senegal verlor auf dem Weg nach Toronto zwei Mal in Folge. Zuerst unterlag das Team von Trainer Pape Thiaw Frankreich mit 1:3, ehe es am zweiten Spieltag gegen Norwegen eine bittere 2:3-Niederlage kassierte. Ismaïla Sarr traf dabei zweimal, doch ein Doppelpack von Erling Haaland ließ die Aufholjagd ins Leere laufen.

Irak erlebte einen noch schwereren zweiten Spieltag. Graham Arnolds Mannschaft verlor gegen Frankreich mit 0:3, nachdem Kylian Mbappé einen Doppelpack erzielt und Ousmane Dembélé den Schlusspunkt gesetzt hatte. Nach einer Unwetterpause von zwei Stunden in Philadelphia war die Partie für die Iraker nie wirklich offen.









Die Ausgangslage ist klar: Nur ein Sieg hält die Hoffnungen am Leben. Ein Remis würde Senegal zwar mit einem Punkt auf Platz drei halten, allerdings dürfte man dann nicht zu den acht besten Gruppendritten gehören und ausscheiden. Für Irak, das mit einem Unentschieden Vierter bleiben würde, ist noch eindeutiger: Nur mit einem Sieg besteht noch eine Chance, in die K.o.-Phase der WM 2026 einzuziehen.

Wo das Spiel Senegal vs. Irak heute live übertragen wird, welcher TV-Sender die Partie zeigt und wie man den Livestream empfangen kann, erfahrt ihr im Folgenden.

Das Spiel zwischen Senegal und Irak beginnt am 26.06.2026 um 21:00 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Senegal vs. Irak heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





In Deutschland wird Senegal vs. Irak live auf MagentaTV übertragen. Den Livestream gibt es direkt über MagentaTV, Ihr benötigt allerdings ein Abo. Eine Übertragung des Spiels im Free-TV bei ARD oder ZDF gibt es nicht, das Parallelspiel der Gruppe I zwischen Frankreich und Norwegen läuft im ZDF.

Kommentator von Senegal gegen Irak bei MagentaTV ist Markus Höhner.

Anstoßzeit Senegal gegen Irak

Weltmeisterschaft - WM Gruppe I Toronto Stadium

Senegal vs. Irak: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Senegal kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen nach Toronto. Die jüngste Partie endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Norwegen im WM-Gruppenspiel am 23. Juni. Zuvor verlor das Team 1:3 gegen Frankreich. Ein 0:0 gegen Saudi-Arabien und eine 2:3-Niederlage gegen die USA in Freundschaftsspielen komplettieren eine durchwachsene Vorbereitung.

Irak reist mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Partien an. Die bisher letzte Begegnung endete mit einem 0:3 gegen Frankreich am 22. Juni. Davor verlor die Mannschaft 1:4 gegen Norwegen und 0:2 gegen Venezuela. Ein 1:1 gegen Spanien und ein 1:0-Sieg gegen Andorra sind die einzigen positiven Ergebnisse in diesem Zeitraum. In fünf Spielen erzielte Irak fünf Tore und kassierte acht.





Bilanz direkte Duelle

Zwischen Senegal und Irak gibt es keine dokumentierten Begegnungen in der vorliegenden Datenbasis. Das Spiel in Toronto am 26. Juni 2026 ist damit das erste offiziell erfasste Aufeinandertreffen beider Nationen.





Senegal vs. Irak: Die Tabellen

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