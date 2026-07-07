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ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Schweiz vs. Kolumbien heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Weltmeisterschaft
Schweiz - Kolumbien
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Kolumbien

Bei der WM 2026 spielt Schweiz heute gegen Kolumbien. Doch wo läuft das Achtelfinale live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Die Schweiz und Kolumbien treffen im Achtelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Gespielt wird im BC Place in Vancouver, Kanada.


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Murat Yakins Mannschaft hat die Gruppenphase als souveräner Sieger der Gruppe B abgeschlossen. Sieben Punkte in der Vorrunde, dabei ein 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina und ein 2:1 gegen Kanada, unterstreichen die Stabilität der Nati. Im Sechzehntelfinale bezwang die Schweiz Algerien mit 2:0 und steht nun mit breiter Brust im Achtelfinale.

Kolumbien reist als Gruppensieger der Gruppe K nach Vancouver. Néstor Lorenzos Team hat sich durch die Vorrunde mit beeindruckender Konstanz bewegt und zuletzt im Sechzehntelfinale Ghana mit 1:0 bezwungen, um den Einzug ins Achtelfinale zu sichern. Das entscheidende Tor erzielte Jhon Arias.

Los Cafeteros haben bei dieser WM bislang Stärke und taktische Disziplin verbunden. James Rodríguez bleibt das kreative Zentrum des Teams, während Außenverteidiger Daniel Muñoz mit zwei Turniertoren auch offensiv für Gefahr sorgt.

Für die Schweiz ist es ein Duell gegen einen der formstärksten Teams des Turniers. Die Nati wird ihre bekannte Kompaktheit und Umschaltqualität brauchen, um gegen Kolumbiens vielschichtigen Angriff zu bestehen.

Wo das Spiel übertragen wird und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr nachfolgend.

Das Spiel zwischen Schweiz und Kolumbien beginnt am 07.07.2026 um 22:00 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Schweiz vs. Kolumbien heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?


Das Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien wird in Deutschland unter anderem live bei MagentaTV übertragen. Ihr müsst zuvor ein Abo abschließen, um das Achtelfinale bei dem Pay-TV-Sender live sehen zu können. Kommentator ist Christian Straßburger.

Aber auch live im Free-TV wird Schweiz vs. Kolumbien heute live übertragen. Die ARD zeigt das Spiel frei empfangbar im Fernsehen und kostenlos im Live Stream. Kommentator im Ersten ist Tom Bartels.

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Anstoßzeit Schweiz gegen Kolumbien

Schweiz vs. Kolumbien: Aufstellungen

Schweiz vs Kolumbien Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Schweiz crest
Schweiz
SUI
Aufstellung
Kolumbien crest
Kolumbien
COL
4-3-3
1G. Kobel4N. Elvedi13R. Rodriguez5M. Akanji6D. Zakaria8R. Freuler17R. Vargas9J. Manzambi10G. Xhaka11D. Ndoye7B. Embolo12C. Vargas17J. Mojica3J. Lucumi2D. Munoz23Davinson Sánchez14G. Puerta16J. Lerma11J. Arias10J. Rodriguez25Luis Suárez7L. Diaz
Kolumbien crest
Kolumbien
COL
4-2-3-1
Schweiz

Startelf

Kolumbien

Trainer

  • M. Yakin
  • N. Lorenzo

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Form

SUI

SUI - Form

AUS
U1-1
QAT
U1-1
BIH
S4-1
CAN
S2-1
ALG
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
COL

COL - Form

JOR
S2-0
UZB
S1-3
COD
S1-0
POR
U0-0
GHA
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Die Schweiz kommt mit starker Form ins Achtelfinale. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team drei Siege und zwei Unentschieden. Zuletzt bezwangen sie Algerien mit 2:0 am 3. Juli 2026. Zuvor gab es einen 2:1-Erfolg gegen Kanada und ein klares 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina. Die Vorrunde begann mit einem 1:1-Remis gegen Katar. Insgesamt erzielte die Nati in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte vier.

Kolumbien präsentiert sich ebenfalls in ausgezeichneter Verfassung. Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Partien sprechen für sich. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Erfolg gegen Ghana am 4. Juli 2026, mit dem der Einzug ins Achtelfinale gesichert wurde. Davor trennten sie sich torlos von Portugal, besiegten die DR Kongo mit 1:0 und gewannen ihr WM-Auftaktspiel gegen Usbekistan mit 3:1. Kolumbien traf in diesen fünf Spielen fünfmal und ließ kein Gegentor zu.


Bilanz direkte Duelle

SUI

Letztes Spiel

COL

0

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

1

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
1/1
Beide Teams haben getroffen
1/1

Schweiz und Kolumbien sind sich in der jüngeren Vergangenheit kaum begegnet. Das bisher letzte Duell datiert vom 25. März 2007: Kolumbien schlug die Schweiz in einem Freundschaftsspiel mit 3:1.


Schweiz vs. Kolumbien: Die Tabellen

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