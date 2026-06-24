Die Gruppe B der Weltmeisterschaft 2026 entscheidet sich am 24. Juni im BC Place in Vancouver. Schweiz und Kanada treffen im direkten Duell um den Gruppensieg aufeinander.

Die Schweiz reist mit vier Punkten aus zwei Spielen an die Westküste. Trainer Murat Yakin hat seine Mannschaft nach einem enttäuschenden Auftaktremis gegen Katar mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Bosnien und Herzegowina in Fahrt gebracht. Besonders der 20-jährige Einwechselspieler Johan Manzambi sorgte mit einem Doppelpack für Aufsehen und zog das Interesse namhafter Klubs auf sich.

Kanada steht vor einer anderen Art von Herausforderung. Der 6:0-Kantersieg gegen Katar war historisch – Kanadas erster WM-Sieg überhaupt – doch er wurde von einer schweren Verletzung des Mittelfeldspielers Ismaël Koné überschattet. Der 24-Jährige brach sich Tibia und Fibula und fällt für das Turnier aus.

Jesse Marsch muss nun ohne seinen kreativen Taktgeber planen. Wie die Kanadier das Loch im Mittelfeld schließen, wird entscheidend sein. Nathan Saliba, der nach seiner Einwechslung beim Sieg gegen Katar mit einem Freistoßtor auf sich aufmerksam machte, dürfte eine größere Rolle übernehmen.

Für Kanada reicht ein Unentschieden, um Gruppensieger zu werden und damit ein Heimspiel in der Runde der letzten 32 sowie einen günstigeren Turnierpfad zu sichern.

Das Spiel zwischen Schweiz und Kanada beginnt am 24.06.2026 um 21 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Schweiz vs. Kanada heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das WM-Duell zwischen der Schweiz und Kanada ist sowohl im Pay-TV als auch kostenlos im Free-TV zu sehen. MagentaTV zeigt die Partie im Rahmen seines WM-Gesamtpakets, das nur mit Abo verfügbar ist. Parallel dazu überträgt die ARD das Spiel frei empfangbar und bietet zusätzlich einen kostenlosen Livestream über die Sportschau sowie die ARD-Mediathek an.

Im Ersten begleiten Lea Wagner und Experte Robin Gosens die Sendung, während Christian Straßburger bei MagentaTV kommentiert.

Anstoßzeit Schweiz gegen Kanada

Weltmeisterschaft - WM Gruppe B BC Place Vancouver

Schweiz vs. Kanada: Aufstellungen

Form

Die Schweiz kommt mit zwei Siegen, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in dieses Gruppenfinale. Die jüngste WM-Partie endete 4:1 gegen Bosnien und Herzegowina am 18. Juni. Davor trennten sie sich 1:1 von Katar – ein Eigentor in der 94. Minute kostete den Sieg. In den Testspielen gab es ein 1:1 gegen Australien und ein 4:1 gegen Jordanien. Über fünf Spiele erzielte die Schweiz sechs Tore und kassierte fünf.

Kanada weist ebenfalls eine gemischte Bilanz auf: ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage. Das letzte Spiel war das bemerkenswerte 6:0 gegen Katar am 18. Juni. Zuvor trennten sie sich 1:1 von Bosnien und Herzegowina beim WM-Auftakt. In den Vorbereitungsspielen gab es ein 1:1 gegen Irland und ein 2:0 gegen Usbekistan. Kanada traf in fünf Spielen sechs Mal und kassierte vier Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

SUI Letztes Spiel CAN 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Schweiz 1 - 3 Kanada 1 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die direkte Bilanz zwischen diesen beiden Nationen ist dünn. Es gibt lediglich eine dokumentierte Begegnung: ein Freundschaftsspiel am 15. Mai 2002, das Kanada mit 3:1 in der Schweiz gewann. Das Duell in Vancouver am 24. Juni wird damit erst das zweite Aufeinandertreffen beider Mannschaften überhaupt sein.





Schweiz vs. Kanada: Die Tabellen

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