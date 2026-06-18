Die Schweiz trifft am 18. Juni 2026 im Los Angeles Stadium in Inglewood auf Bosnien und Herzegowina – ein Gruppenspiel der WM 2026, das für beide Mannschaften richtungsweisend ist.

Nach einem enttäuschenden Auftakt brauchen beide Teams dringend Punkte. Die Schweiz kam gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus, nachdem Breel Embolo die Nati früh per Elfmeter in Führung gebracht hatte – ein Eigentor von Miro Muheim in der 93. Minute kostete Murat Yakins Seite den Sieg.

Bosnien und Herzegowina zeigte gegen Gastgeber Kanada in Toronto eine disziplinierte Vorstellung und erkämpfte sich ein 1:1. Jovo Lukic traf per Kopf zur Führung, ehe Cyle Larin in der 77. Minute ausglich. Trainer Sergej Barbarez weiß, dass sein Team erneut höchste Konzentration über 90 Minuten braucht.

Die Ausgangslage in Gruppe B ist denkbar eng: Alle vier Teams stehen nach dem ersten Spieltag bei einem Punkt und null Tordifferenz. Wer in Inglewood gewinnt, stellt sich in eine ausgezeichnete Position für das Achtelfinale.

Für die Schweiz ist Granit Xhaka das Herzstück im Mittelfeld. Der erfahrene Kapitän soll das Spiel kontrollieren und die gefährlichen Flügelläufer Dan Ndoye und Ruben Vargas in Szene setzen. Breel Embolo bleibt der erste Ansprechpartner in der Offensive.

Barbarez setzt auf eine kompakte Defensivstruktur mit schnellen Umschaltmomenten. Sead Kolasinac und Amar Dedic gaben gegen Kanada keinerlei Schwäche und sollen auch im SoFi Stadium die Abwehrkette stabilisieren. Die Frage, ob Edin Dzeko nach seiner Schulterverletzung rechtzeitig fit wird, bleibt offen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr im Folgenden.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Eine Übertragung im Free-TV gibt es für das Gruppenspiel zwischen der Schweiz und Bosnien und Herzegowina nicht. Die Partie gehört zu den 44 WM-Begegnungen, die exklusiv von MagentaTV gezeigt werden. Wer das Duell live verfolgen möchte, benötigt daher ein gültiges Abonnement des Anbieters. Am Mikrofon ist Christian Straßburger im Einsatz.

Anstoßzeit Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina

Weltmeisterschaft - WM Gruppe B Los Angeles Stadium

Schweiz vs. Bosnien und Herzegowina: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Schweiz kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen in diese Partie: zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war das 1:1 zum WM-Auftakt gegen Katar am 13. Juni. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Australien im Testspiel am 6. Juni sowie einen deutlichen 4:1-Sieg über Jordanien am 31. Mai. In der Vorbereitung kassierten die Nati allerdings eine 3:4-Niederlage gegen Deutschland im März, die defensive Anfälligkeiten offenbarte. Über die fünf Partien erzielte die Schweiz sieben Tore und kassierte ebenfalls sieben.

Bosnien und Herzegowina blieb in den letzten fünf Spielen ohne Sieg – mit einer Ausnahme: In der WM-Qualifikation wurden Siege gegen Italien und Wales jeweils im Aggregat gewertet, obwohl die Ergebnisse 1:1 lauteten. Zuletzt trennten sich die Zmajevi am 6. Juni 1:1 von Panama. Gegen Nordmazedonien gab es ein torloses Remis, gegen Kanada beim WM-Auftakt am 12. Juni ein 1:1. Bosnien traf in den fünf Spielen viermal und kassierte ebenfalls vier Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

SUI Letztes Spiel BIH 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Schweiz 0 - 2 Bosnien und Herzegowina 0 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Die Datenlage zu direkten Duellen zwischen der Schweiz und Bosnien und Herzegowina ist überschaubar. Das einzige verfügbare Aufeinandertreffen fand am 29. März 2016 in einem Freundschaftsspiel statt: Die Schweiz verlor damals zu Hause mit 0:2. Das WM-Gruppenspiel am 18. Juni 2026 ist damit erst das zweite bekannte Aufeinandertreffen beider Nationen.





Schweiz vs. Bosnien und Herzegowina: Die Tabellen

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