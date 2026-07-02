Die Schweiz trifft im Sechzehntelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 auf Algerien. Das Spiel findet im BC Place in Vancouver statt, wo Murat Yakins Mannschaft als Gruppensieger der Gruppe B in die K.o.-Runde einzieht.

Die Schweiz hat die Gruppenphase mit überzeugenden Leistungen abgeschlossen. Nach einem 1:1-Auftaktremis gegen Katar fanden die Eidgenossen ihren Rhythmus: Ein 4:1-Sieg gegen Bosnien und Herzegowina, angeführt von einem Doppelpack des 20-jährigen Johan Manzambi, sowie ein 2:1-Erfolg gegen Kanada sicherten Platz eins in der Gruppe. Granit Xhaka dirigiert das Schweizer Mittelfeld bei seiner vierten WM-Teilnahme, während Breel Embolo die Angriffsreihe anführt.

Algerien hat sich als einer der Überraschungen dieser Weltmeisterschaft erwiesen. Vladimir Petkovics Mannschaft überstand die Gruppe J trotz einer 0:3-Niederlage gegen Argentinien zum Auftakt. Ein 2:1-Comeback-Sieg gegen Jordanien – mit Amine Gouiris entscheidendem Treffer acht Minuten vor dem Ende – hielt die Hoffnungen am Leben. Das abschließende 3:3 gegen Österreich reichte, um als Drittplatzierter weiterzukommen.





Der erfahrene Riyad Mahrez bleibt das kreative Herzstück des algerischen Spiels. Gegen Argentinien wurde er geschont, gegen Jordanien startete er durch und bewies erneut seine Qualität auf diesem Niveau. Gouiri hat sich mit seinen Toren in der Gruppenphase als gefährlicher Ergänzungsspieler etabliert.

Vancouver kennt die Schweiz bereits gut. BC Place war Schauplatz des 2:1-Sieges gegen Kanada, bei dem Ruben Vargas und Manzambi trafen. Das Stadion wird nun auch das Achtelfinale und möglicherweise das Viertelfinale der Eidgenossen beherbergen.

Die Übertragungsinformationen für Deutschland finden Sie weiter unten. Das Spiel zwischen Schweiz und Algerien beginnt am 03.07.2026 um 5 Uhr in der Nacht.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Schweiz vs. Algerien heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Die Übertragung von Schweiz gegen Algerien übernimmt wie gewohnt MagentaTV. Der Telekom-Anbieter zeigt alle 104 WM-Spiele live und bietet auch in der K.-o.-Phase einige Begegnungen exklusiv an. Für die Analysen setzt MagentaTV zudem auf ein hochkarätiges Expertenteam mit unter anderem Jürgen Klopp und Thomas Müller. Die Partie der Nati kommentiert Robby Hunke.

Zusätzlich könnt Ihr das Sechzehntelfinale auch kostenlos im Free-TV verfolgen: Das ZDF überträgt Schweiz gegen Algerien live. Die Partie ist außerdem im Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek abrufbar. Den Kommentar übernimmt Gari Paubandt.

Anstoßzeit Schweiz gegen Algerien

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde BC Place Vancouver

Schweiz vs. Algerien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Schweiz kommt mit drei Siegen, zwei Unentschieden und null Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in dieses Achtelfinale. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen Kanada am 24. Juni, das den Gruppensieg in der Gruppe B besiegelte. Davor gelang ein 4:1-Kantersieg gegen Bosnien und Herzegowina. In den fünf Partien erzielte die Schweiz zwölf Tore und kassierte fünf.

Algerien gewann drei der letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Das jüngste Ergebnis war das 3:3 gegen Österreich am 28. Juni, das die Qualifikation als Drittplatzierter sicherte. Zuvor schlug Algerien Jordanien mit 2:1. Die einzige Niederlage war das 0:3 gegen Argentinien. In fünf Spielen erzielte Algerien acht Tore und kassierte sieben.





Bilanz direkte Duelle





Schweiz vs. Algerien: Die Tabellen

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