Schweden und Tunesien eröffnen ihre WM 2026-Kampagne im Estadio BBVA in Monterrey mit dem ersten Gruppenspiel der Gruppe F. Für beide Mannschaften steht beim Turnier in Mexiko, Kanada und den USA von Beginn an viel auf dem Spiel.

Graham Potter hat Schweden in kurzer Zeit grundlegend verändert. Nach einem turbulenten Qualifikationsverlauf, der mit einem Trainerwechsel und einem dramatischen Play-off-Erfolg endete, reist die Blagult mit einem selbstbewussten, pressingorientierten Spielstil nach Nordamerika. Viktor Gyökeres und Alexander Isak bilden eines der gefährlichsten Sturmduos des Turniers.

Tunesien hingegen brachte aus der Qualifikation etwas mit, das in der Fußballgeschichte einmalig ist: Die Adler von Karthago absolvierten die gesamte WM-Qualifikation ohne ein einziges Gegentor. Trainer Sabri Lamouchi hat eine kompakte, disziplinierte Mannschaft aufgebaut, die auf Gegentreffer lauert und blitzschnell umschaltet.

In der Gruppe F warten mit den Niederlanden und Japan zwei weitere starke Gegner. Ein Fehlstart ist für keine der beiden Mannschaften eine Option, was dem Duell in Monterrey einen besonderen Druck verleiht.

Tunesiens Formkurve zeigt vor dem Turnier nach unten. Das 5:0 gegen Belgien in einem Vorbereitungsspiel am 6. Juni war ein Rückschlag, den Lamouchi schnell abhaken muss. Schweden wiederum zeigte in der WM-Qualifikation mit Siegen gegen Polen und die Ukraine, wozu diese Mannschaft fähig ist.

Wer Schweden gegen Tunesien live im TV oder per Live-Stream sehen will, findet unten alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Schweden und Tunesien beginnt am 15.06.2026 um 4 Uhr deutscher Zeit.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Schweden vs. Tunesien heute live: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das Spiel zwischen Schweden und Tunesien bei der WM 2026 wird exklusiv bei MagentaTV übertragen. Es wird also keine Übertragung bei ARD oder ZDF geben.

MagentaTV besitzt insgesamt 44 Exklusivspiele für die Weltmeisterschaft. Um den Kommentar für Schweden vs. Tunesien kümmert sich Alex Klich.

Anstoßzeit Schweden gegen Tunesien

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Monterrey Stadium

Schweden vs. Tunesien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Schweden geht mit einer W2-D1-L2-Bilanz aus den letzten fünf Spielen in das Turnier. Zuletzt trennten sie sich am 4. Juni 2026 in einem Freundschaftsspiel 2:2 von Griechenland, nachdem es zuvor eine 1:3-Niederlage gegen Norwegen gab. In der WM-Qualifikation zeigten Potter und sein Team ihre beste Form: ein 3:2-Sieg gegen Polen und ein 3:1-Auswärtssieg in der Ukraine. Insgesamt erzielte Schweden in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte sieben.

Tunesiens jüngste Ergebnisse geben weniger Anlass zur Zuversicht. Aus den letzten fünf Spielen holten die Adler von Karthago nur einen Sieg bei einer Niederlage, einem Unentschieden und zwei weiteren Niederlagen. Das deutlichste Ergebnis war das 0:5 gegen Belgien am 6. Juni 2026, dem eine 0:1-Niederlage gegen Österreich am 1. Juni vorausging. Ein 0:0 gegen Kanada und ein 1:0-Sieg gegen Haiti runden die magere Ausbeute ab. In fünf Spielen traf Tunesien nur zweimal und kassierte acht Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

SWE Letztes Spiel TUN 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Tunesien 1 - 0 Schweden 0 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Die Datenhistorie zwischen Schweden und Tunesien ist überschaubar. Das einzige erfasste Duell fand am 12. Februar 2003 in einem Freundschaftsspiel statt, das Tunesien als Gastgeber mit 1:0 für sich entschied. Das Gruppenspiel in Monterrey ist damit ein seltenes Aufeinandertreffen zweier Mannschaften mit kaum gemeinsamer Vergangenheit.





Schweden vs. Tunesien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.